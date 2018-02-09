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Стадион:
Эстерсунд
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Эстерсунд - Арсенал

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 33 минуты, которая состоится 15.02.2018.
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:
Прогнозы на матч Эстерсунд - Арсенал
Эстерсунд
4.3% (4)
Ничья:
7.5% (7)
Арсенал
88.2% (82)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал:
37.6% (35)
Арсенал:
24.7% (23)
Арсенал:
9.7% (9)
Арсенал:
7.5% (7)
Арсенал:
6.5% (6)
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