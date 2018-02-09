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Стадион: Альянц Ривьера
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Ницца (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 10.02.2018 Дижон 3:2 Ницца Л1
- 03.02.2018 Ницца 0:1 Тулуза Л1
- 27.01.2018 Метц 2:1 Ницца Л1
- 21.01.2018 Ницца 1:0 Сент-Этьен Л1
- 16.01.2018 Монако 2:2 Ницца Л1
- 13.01.2018 Ницца 1:0 Амьен Л1
- 09.01.2018 Ницца 1:2 Монако КЛ
- 06.01.2018 Тулуза 1:0 Ницца КФ
- 20.12.2017 Лилль 1:1 Ницца Л1
- 17.12.2017 Ницца 1:0 Бордо Л1
- 13.12.2017 Лилль 1:1 Ницца КЛ
- 10.12.2017 Нант 1:2 Ницца Л1
- 07.12.2017 Витесс 1:0 Ницца ЛЕ
- 02.12.2017 Ницца 3:1 Метц Л1
- 29.11.2017 Тулуза 1:2 Ницца Л1
- 26.11.2017 Ницца 0:5 Лион Л1
- 23.11.2017 Ницца 3:1 Зульте-Варегем ЛЕ
- 19.11.2017 Кан 1:1 Ницца Л1
- 05.11.2017 Ницца 1:0 Дижон Л1
- 02.11.2017 Лацио 1:0 Ницца ЛЕ
Локомотив Москва (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 10.02.2018 Ференцварош 2:1 Локомотив Москва ТМК
- 09.02.2018 Локомотив Москва 2:2 Стрёмсгодсет ТМК
- 05.02.2018 Кальмар 1:1 Локомотив Москва ТМК
- 02.02.2018 Локомотив Москва 1:0 Осиек ТМК
- 27.01.2018 Локомотив Москва 3:3 Эстерсунд ТМК
- 23.01.2018 Локомотив Москва 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ТМК
- 18.01.2018 Локомотив Москва 0:3 Люцерн ТМК
- 11.12.2017 Тосно 1:3 Локомотив Москва ПЛ
- 07.12.2017 Фастав Злин 0:2 Локомотив Москва ЛЕ
- 02.12.2017 Локомотив Москва 1:0 Рубин ПЛ
- 27.11.2017 СКА-Хабаровск 1:2 Локомотив Москва ПЛ
- 23.11.2017 Локомотив Москва 2:1 Копенгаген ЛЕ
- 19.11.2017 Анжи 0:1 Локомотив Москва ПЛ
- 05.11.2017 Локомотив Москва 2:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 02.11.2017 Локомотив Москва 1:2 Шериф ЛЕ
- 29.10.2017 Зенит 0:3 Локомотив Москва ПЛ
- 23.10.2017 Локомотив Москва 2:0 Краснодар ПЛ
- 19.10.2017 Шериф 1:1 Локомотив Москва ЛЕ
- 15.10.2017 Уфа 1:0 Локомотив Москва ПЛ
- 01.10.2017 Локомотив Москва 3:0 Динамо Москва ПЛ
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|2.
|Астана
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|3.
|Славия Прага
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|4.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 8
|4
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 9
|13
|2.
|Партизан
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|3.
|Янг Бойз
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|4.
|Скендербеу
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|2.
|Лудогорец
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|3.
|Истанбул Башакшехир
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 6
|11
|2.
|АЕК
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|3.
|Риека
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|4.
|Аустрия Вена
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 16
|5
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|2.
|Лион
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|3.
|Эвертон
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|4.
|Аполлон
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 14
|3
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|2.
|Копенгаген
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 3
|9
|3.
|Шериф
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 4
|9
|4.
|Фастав Злин
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 10
|2
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виктория Пльзень
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|2.
|Стяуа
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|3.
|Лугано
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 11
|9
|4.
|Хапоэль Беэр-Шева
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 4
|13
|2.
|Црвена Звезда
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|3 - 2
|9
|3.
|Кёльн
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 8
|6
|4.
|БАТЭ
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 16
|5
Группа I
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Марсель
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|3.
|Коньяспор
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|4.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
Группа J
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстерсунд
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|3.
|Заря
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 9
|6
|4.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
Группа K
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|2.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 7
|9
|3.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|4.
|Витесс
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
Группа L
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 5
|16
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 6
|12
|3.
|Русенборг
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|4.
|Вардар
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 20
|1
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Текстовая онлайн трансляция матча Ницца - Локомотив МоскваДо начала игры осталось 2 дня 14 часов 32 минуты, которая состоится 15.02.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Ницца - Локомотив Москва
Ницца
55.7% (54)
Ничья:
34% (33)
Локомотив Москва
10.3% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29.9% (29)
2:1 Ницца:
22.7% (22)
1:0 Ницца:
18.6% (18)
2:0 Ницца:
11.3% (11)
1:2 Локомотив Москва:
5.2% (5)
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