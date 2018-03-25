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Бельгия
 
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Саудовская Аравия
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Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - Саудовская Аравия

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 2 минуты, которая состоится 27.03.2018.
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Прогнозы на матч Бельгия - Саудовская Аравия
Бельгия
90.7% (68)
Ничья:
4% (3)
Саудовская Аравия
5.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Бельгия:
41.3% (31)
Бельгия:
13.3% (10)
Бельгия:
10.7% (8)
Бельгия:
9.3% (7)
Бельгия:
6.7% (5)
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