Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - Саудовская Аравия

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Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - Саудовская АравияДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 2 минуты, которая состоится 27.03.2018.
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Прогнозы на матч Бельгия - Саудовская Аравия
Бельгия
90.7% (68)
Ничья:
4% (3)
Саудовская Аравия
5.3% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Бельгия:
41.3% (31)
3:0 Бельгия:
13.3% (10)
1:0 Бельгия:
10.7% (8)
2:1 Бельгия:
9.3% (7)
3:1 Бельгия:
6.7% (5)
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