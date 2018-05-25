Текстовая онлайн трансляция матча Тунис - Турция

Стадион: Стад де Женев
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Текстовая онлайн трансляция матча Тунис - ТурцияДо начала игры осталось 2 дня 12 часов 10 минут, которая состоится 01.06.2018.
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Прогнозы на матч Тунис - Турция
Тунис
12.6% (12)
Ничья:
35.8% (34)
Турция
51.6% (49)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29.5% (28)
1:2 Турция:
22.1% (21)
0:1 Турция:
15.8% (15)
2:1 Тунис:
6.3% (6)
0:2 Турция:
4.2% (4)
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