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Стадион:
Тунис
 
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Турция
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Текстовая онлайн трансляция матча Тунис - Турция

До начала игры осталось 2 дня 12 часов 10 минут, которая состоится 01.06.2018.
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:
Прогнозы на матч Тунис - Турция
Тунис
12.6% (12)
Ничья:
35.8% (34)
Турция
51.6% (49)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29.5% (28)
Турция:
22.1% (21)
Турция:
15.8% (15)
Тунис:
6.3% (6)
Турция:
4.2% (4)
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