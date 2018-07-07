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Зенит
 
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Динамо Москва
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Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Динамо Москва

До начала игры, которая состоится 08.07.2018, осталось 1 день 57 минут.
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:
Прогнозы на матч Зенит - Динамо Москва
Зенит
77.3% (17)
Ничья:
18.2% (4)
Динамо Москва
4.5% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Зенит:
36.4% (8)
Зенит:
31.8% (7)
Ничья:
9.1% (2)
Ничья:
9.1% (2)
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