Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Динамо Москва

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Зенит (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 24.06.2018 Саальфельден 0:1 Зенит ТМК
- 13.05.2018 Зенит 6:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 05.05.2018 Локомотив Москва 1:0 Зенит ПЛ
- 29.04.2018 Зенит 0:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 22.04.2018 Арсенал Тула 3:3 Зенит ПЛ
- 18.04.2018 Зенит 2:1 Динамо Москва ПЛ
- 14.04.2018 Зенит 1:0 Анжи ПЛ
- 07.04.2018 Зенит 1:2 Краснодар ПЛ
- 01.04.2018 Уфа 1:2 Зенит ПЛ
- 15.03.2018 Зенит 1:1 РБ Лейпциг ЛЕ
- 11.03.2018 Ростов 0:0 Зенит ПЛ
- 08.03.2018 РБ Лейпциг 2:1 Зенит ЛЕ
- 03.03.2018 Зенит 0:0 Амкар ПЛ
- 22.02.2018 Зенит 3:0 Селтик ЛЕ
- 15.02.2018 Селтик 1:0 Зенит ЛЕ
- 10.02.2018 Зенит 3:1 Марибор ТМК
- 08.02.2018 Зенит 0:2 Вайле ТМК
- 07.02.2018 Зенит 1:0 Црвена Звезда ТМК
- 04.02.2018 Зенит 0:0 Слован Братислава ТМК
- 28.01.2018 Зенит 4:1 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
Динамо Москва (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 30.06.2018 Добруджа 0:2 Динамо Москва ТМК
- 24.06.2018 Динамо Москва 8:0 Черноморец Балчик ТМК
- 13.05.2018 Спартак Москва 0:1 Динамо Москва ПЛ
- 05.05.2018 Тосно 1:2 Динамо Москва ПЛ
- 30.04.2018 Динамо Москва 0:0 Рубин ПЛ
- 22.04.2018 СКА-Хабаровск 0:1 Динамо Москва ПЛ
- 18.04.2018 Зенит 2:1 Динамо Москва ПЛ
- 14.04.2018 Динамо Москва 0:4 Локомотив Москва ПЛ
- 09.04.2018 ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва ПЛ
- 31.03.2018 Динамо Москва 2:1 Арсенал Тула ПЛ
- 10.03.2018 Динамо Москва 0:0 Краснодар ПЛ
- 04.03.2018 Уфа 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 22.02.2018 Динамо Москва 3:2 Ахмат ТМК
- 22.02.2018 Динамо Москва 2:0 Балтика ТМК
- 18.02.2018 Динамо Москва 2:2 Динамо Минск ТМК
- 14.02.2018 Динамо Москва 1:0 Зета ТМК
- 07.02.2018 Динамо Москва 2:1 Амкар ТМК
- 03.02.2018 Височина 1:1 Динамо Москва ТМК
- 30.01.2018 Тренчин 1:3 Динамо Москва ТМК
- 23.01.2018 Динамо Москва 0:0 Стумбрас ТМК
Последние игры между собой
Зенит: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Динамо Москва: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
- 18.04.2018 Зенит 2:1 Динамо Москва Премьер-лига
- 10.09.2017 Динамо Москва 0:0 Зенит Премьер-лига
- 21.05.2016 Динамо Москва 0:3 Зенит Премьер-лига
- 19.07.2015 Зенит 2:1 Динамо Москва Премьер-лига
- 22.03.2015 Динамо Москва 0:1 Зенит Премьер-лига
- 13.09.2014 Зенит 3:2 Динамо Москва Премьер-лига
- 11.05.2014 Зенит 2:4 Динамо Москва Премьер-лига
- 24.08.2013 Динамо Москва 1:1 Зенит Премьер-лига
- 17.11.2012 Динамо Москва 3:0 Зенит Премьер-лига
- 28.07.2012 Зенит 2:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 28.04.2012 Зенит 2:1 Динамо Москва Премьер-лига
- 21.03.2012 Зенит 0:1 Динамо Москва Кубок
- 16.03.2012 Динамо Москва 1:5 Зенит Премьер-лига
- 15.10.2011 Зенит 0:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 10.06.2011 Динамо Москва 1:1 Зенит Премьер-лига
- 14.08.2010 Зенит 1:1 Динамо Москва Премьер-лига
- 27.03.2010 Динамо Москва 1:2 Зенит Премьер-лига
- 04.10.2009 Зенит 2:1 Динамо Москва Премьер-лига
- 24.05.2009 Динамо Москва 1:0 Зенит Премьер-лига
- 16.11.2008 Зенит 1:1 Динамо Москва Премьер-лига
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Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Динамо МоскваДо начала игры, которая состоится 08.07.2018, осталось 1 день 57 минут.
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Прогнозы на матч Зенит - Динамо Москва
Зенит
77.3% (17)
Ничья:
18.2% (4)
Динамо Москва
4.5% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Зенит:
36.4% (8)
2:1 Зенит:
31.8% (7)
2:2 Ничья:
9.1% (2)
1:1 Ничья:
9.1% (2)
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