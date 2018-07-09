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Грасcхоппер
 
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Зенит
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Текстовая онлайн трансляция матча Грасcхоппер - Зенит

До начала игры, которая состоится 11.07.2018, осталось 1 день 13 часов 8 минут.
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:
Прогнозы на матч Грасcхоппер - Зенит
Грасcхоппер
4.3% (2)
Ничья:
17.4% (8)
Зенит
78.3% (36)

Вы не участвовали в прогнозе

Зенит:
43.5% (20)
Зенит:
23.9% (11)
Ничья:
13% (6)
Зенит:
6.5% (3)
Ничья:
4.3% (2)
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