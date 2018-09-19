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Мариуполь
 
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Динамо Киев
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Текстовая онлайн трансляция матча Мариуполь - Динамо Киев

До начала игры, которая состоится 26.09.2018, осталось 2 дня 13 часов 35 минут.
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Прогнозы на матч Мариуполь - Динамо Киев
Мариуполь
3.9% (4)
Ничья:
4.9% (5)
Динамо Киев
91.2% (93)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Киев:
33.3% (34)
Динамо Киев:
29.4% (30)
Динамо Киев:
9.8% (10)
Динамо Киев:
7.8% (8)
Динамо Киев:
3.9% (4)
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