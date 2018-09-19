Текстовая онлайн трансляция матча Мариуполь - Динамо Киев

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Стадион: Volodymyr Boiko Stadium
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Предыдущие игры
Мариуполь (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 22.09.2018 Мариуполь 1:0 Александрия ПЛ
- 16.09.2018 Олимпик Донецк 1:3 Мариуполь ПЛ
- 01.09.2018 Шахтёр Донецк 2:0 Мариуполь ПЛ
- 26.08.2018 Мариуполь 2:2 Львов ПЛ
- 19.08.2018 Ворскла 2:1 Мариуполь ПЛ
- 16.08.2018 Бордо 2:1 Мариуполь ЛЕ
- 09.08.2018 Мариуполь 1:3 Бордо ЛЕ
- 05.08.2018 Арсенал-Киев 1:2 Мариуполь ПЛ
- 02.08.2018 Мариуполь 2:1 Юргорден ЛЕ
- 29.07.2018 Мариуполь 1:4 Десна ПЛ
- 26.07.2018 Юргорден 1:1 Мариуполь ЛЕ
- 22.07.2018 Заря 2:1 Мариуполь ПЛ
- 20.05.2018 Верес 1:1 Мариуполь ПЛ
- 13.05.2018 Мариуполь 1:1 Ворскла ПЛ
- 04.05.2018 Динамо Киев 1:1 Мариуполь ПЛ
- 27.04.2018 Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк ПЛ
- 22.04.2018 Заря 3:1 Мариуполь ПЛ
- 18.04.2018 Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь К
- 14.04.2018 Мариуполь 2:0 Верес ПЛ
- 07.04.2018 Ворскла 1:0 Мариуполь ПЛ
Динамо Киев (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 23.09.2018 Динамо Киев 4:0 Десна ПЛ
- 20.09.2018 Динамо Киев 2:2 Астана ЛЕ
- 16.09.2018 Заря 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 02.09.2018 Динамо Киев 0:2 Карпаты ПЛ
- 28.08.2018 Динамо Киев 0:0 Аякс ЛЧ
- 25.08.2018 Черноморец Од 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 22.08.2018 Аякс 3:1 Динамо Киев ЛЧ
- 18.08.2018 Динамо Киев 1:0 Александрия ПЛ
- 14.08.2018 Динамо Киев 2:0 Славия Прага ЛЧ
- 07.08.2018 Славия Прага 1:1 Динамо Киев ЛЧ
- 03.08.2018 Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк ПЛ
- 28.07.2018 Львов 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 25.07.2018 Динамо Киев 1:0 Ворскла ПЛ
- 21.07.2018 Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев С
- 08.07.2018 Люцерн 1:1 Динамо Киев ТМК
- 19.05.2018 Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк ПЛ
- 13.05.2018 Заря 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 09.05.2018 Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк К
- 04.05.2018 Динамо Киев 1:1 Мариуполь ПЛ
- 29.04.2018 Ворскла 0:1 Динамо Киев ПЛ
Последние игры между собой
Мариуполь: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 13
Динамо Киев: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 2
- 04.05.2018 Динамо Киев 1:1 Мариуполь Премьер-лига
- 01.04.2018 Мариуполь 2:3 Динамо Киев Премьер-лига
- 03.12.2017 Динамо Киев 5:1 Мариуполь Премьер-лига
- 27.08.2017 Мариуполь 3:0 Динамо Киев Премьер-лига
- 15.03.2015 Динамо Киев 5:0 Мариуполь Премьер-лига
- 17.08.2014 Мариуполь 1:4 Динамо Киев Премьер-лига
- 11.05.2014 Мариуполь 0:2 Динамо Киев Премьер-лига
- 27.10.2013 Динамо Киев 1:0 Мариуполь Премьер-лига
- 11.05.2013 Динамо Киев 1:0 Мариуполь Премьер-лига
- 28.10.2012 Мариуполь 0:0 Динамо Киев Премьер-лига
- 25.03.2012 Мариуполь 0:1 Динамо Киев Премьер-лига
- 11.09.2011 Динамо Киев 3:1 Мариуполь Премьер-лига
- 21.05.2011 Мариуполь 3:2 Динамо Киев Премьер-лига
- 31.10.2010 Динамо Киев 9:0 Мариуполь Премьер-лига
- 06.03.2010 Мариуполь 1:1 Динамо Киев Премьер-лига
- 08.08.2009 Динамо Киев 3:1 Мариуполь Премьер-лига
- 05.12.2008 Мариуполь 3:4 Динамо Киев Премьер-лига
- 19.07.2008 Динамо Киев 2:0 Мариуполь Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|23 - 4
|24
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|3.
|Александрия
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 6
|16
|4.
|Ворскла
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|9 - 11
|15
|5.
|Заря
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 8
|12
|6.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|8.
|Десна
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|9.
|Львов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|10.
|Черноморец Од
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|11.
|Карпаты
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|12.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 19
|4
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Текстовая онлайн трансляция матча Мариуполь - Динамо КиевДо начала игры, которая состоится 26.09.2018, осталось 2 дня 13 часов 35 минут.
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Прогнозы на матч Мариуполь - Динамо Киев
Мариуполь
3.9% (4)
Ничья:
4.9% (5)
Динамо Киев
91.2% (93)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Динамо Киев:
33.3% (34)
0:2 Динамо Киев:
29.4% (30)
0:1 Динамо Киев:
9.8% (10)
1:3 Динамо Киев:
7.8% (8)
0:3 Динамо Киев:
3.9% (4)
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