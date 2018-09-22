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Стадион: Зрители: 6167
ВВВ-Венло
3:0
Конец матча
НАК Бреда
0'
1:0
22' Гол
Jonathan Opoku
34' Желтая карточка
Fabian Sporkslede
37' Желтая карточка
Arno Verschueren
2:0
38' Пенальти
Сушич Тино-Свен
3:0
53' Гол
Грот Джей-Рой
69' Желтая карточка
Кастанер Жервейн
88' Вторая желтая карточка
Arno Verschueren
90'+4
Второй тайм
94'
ВВВ-Венло заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Те Вреде Митчелл не смог попасть в створ ударом издали
93'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Те Вреде Митчелл имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
92'
Marwin Reuvers из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
92'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Ван Лир Бенжамин взял и забрал мяч на выходе
90'
Данни Пост из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
88'
Тактическая замена. Jonathan Opoku уходит с поля и его заменяет Самуэльсен Мартин
88'
Arno Verschueren получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
88'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Йоостен Патрик оказался на газоне.
88'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
88'
Marwin Reuvers из команды НАК Бреда подал угловой слева.
Фол, нарушение
87'
Судья свистит. Moreno Rutten атаковал сзади соперника. Это Marwin Reuvers заработал своей команде штрафной
86'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда отдал передачу, которая была заблокирована.
86'
После дальнего удара, который нанес Йоостен Патрик мяч отбит вратарем
85'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
84'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
84'
Erik Palmer-Brown выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Jonathan Opoku бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
83'
Игрок из команды ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
83'
Moreno Rutten выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
83'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
82'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Желтая карточка
82'
Млапа Пениэль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
82'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло играет слишком грубо. Кох Менно оказался на газоне.
81'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Тактическая замена. Сушич Тино-Свен уходит с поля и его заменяет Ван Ойен Петер
80'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
79'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ральф Сеунтьенс и Jonathan Opoku из команды ВВВ-Венло.
Фол, нарушение
78'
Marwin Reuvers из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Ральф Сеунтьенс оказался на газоне.
78'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
78'
Тактическая замена. Нийхолт Джанлука уходит с поля и его заменяет Marwin Reuvers
77'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
77'
Тактическая замена. Грот Джей-Рой уходит с поля и его заменяет Йоостен Патрик
76'
Мюрен Роберт из команды НАК Бреда навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
75'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
75'
Данни Пост из команды ВВВ-Венло сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Фол, нарушение
74'
Кали Анур из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Ральф Сеунтьенс оказался на газоне.
74'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
73'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
73'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Кали Анур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Сушич Тино-Свен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Рул Янссен
72'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
71'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
71'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Сушич Тино-Свен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Мюрен Роберт наказан за толчок Сушич Тино-Свен
70'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
70'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
70'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
70'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Грот Джей-Рой из команды ВВВ-Венло делает передачу одноклубнику.
Желтая карточка
69'
Кастанер Жервейн получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
69'
Судья свистит. Кастанер Жервейн атаковал сзади соперника. Это Moreno Rutten заработал своей команде штрафной
68'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
68'
ШАНС! Moreno Rutten нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
68'
Плохо сыграл Arno Verschueren - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
68'
Грот Джей-Рой из команды ВВВ-Венло отдал передачу, которая была заблокирована.
67'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
67'
Тактическая замена. Paolo Fernandes уходит с поля и его заменяет Кастанер Жервейн
67'
Шанс! Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло пробил головой, но мимо
Угловой
66'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
66'
Arno Verschueren предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Сушич Тино-Свен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Сушич Тино-Свен
65'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
65'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
64'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
64'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
62'
Moreno Rutten на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Данни Пост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Мюрен Роберт из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
60'
Ван Лир Бенжамин взял и забрал мяч на выходе
60'
Сушич Тино-Свен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Судья свистит. Arno Verschueren атаковал сзади соперника. Это Грот Джей-Рой заработал своей команде штрафной
58'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Джеролд Промес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Мюрен Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
57'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Нийхолт Джанлука пострадал.
56'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Paolo Fernandes
55'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Грот Джей-Рой из команды ВВВ-Венло сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
55'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
53'
Ральф Сеунтьенс сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Грот Джей-Рой из команды ВВВ-Венло переиграл вратаря дальним ударом!
53'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
НАК Бреда контролирует мяч.
Офсайд
51'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда в офсайде
50'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
49'
Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
49'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
Угловой
49'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда подал угловой слева.
48'
Джеролд Промес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
47'
НАК Бреда контролирует мяч.
47'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Опасность предотвращена - Erik Palmer-Brown из команды НАК Бреда вступил в отбор удачно
46'
Грот Джей-Рой из команды ВВВ-Венло идет с мячом вперед на обострение...
46'
Тактическая замена. Илич Лука уходит с поля и его заменяет Мюрен Роберт
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Данни Пост из команды ВВВ-Венло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
45'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Fabian Sporkslede выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Игрок из команды ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
44'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Сушич Тино-Свен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Судья свистит. Fabian Sporkslede атаковал сзади соперника. Это Jonathan Opoku заработал своей команде штрафной
43'
Paolo Fernandes нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
Фол, нарушение
42'
Ральф Сеунтьенс наказан за толчок Кох Менно
Офсайд
42'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда в офсайде
41'
Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Офсайд
40'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло в офсайде
39'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
39'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло забивает с точки!
Желтая карточка
37'
Arno Verschueren получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
37'
ПЕНАЛЬТИ! - Arno Verschueren дергает за футболку соперника (это был Jonathan Opoku) и рефери назначает пенальти!
Угловой
37'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
37'
Грот Джей-Рой мяч отрикошетил от ворот
37'
Jonathan Opoku из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
37'
Данни Пост из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
36'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Игрок из команды ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
36'
Fabian Sporkslede выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
36'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
35'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
35'
Сушич Тино-Свен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
34'
Fabian Sporkslede получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Jonathan Opoku
33'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
33'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
33'
Данни Пост из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
33'
Jonathan Opoku мяч отрикошетил от ворот
32'
Вратарь команды ВВВ-Венло выходит и забирает мяч.
31'
Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
30'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
29'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
27'
Млапа Пениэль бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
26'
Сушич Тино-Свен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Moreno Rutten
26'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
25'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
НАК Бреда контролирует мяч.
22'
Грот Джей-Рой сделал результативную передачу.
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Jonathan Opoku классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
22'
Грот Джей-Рой из команды ВВВ-Венло делает передачу одноклубнику.
22'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
22'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Фол, нарушение
21'
Судья свистит. Erik Palmer-Brown атаковал сзади соперника. Это Данни Пост заработал своей команде штрафной
21'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда находит одноклубника четким пасом пяткой.
20'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
20'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
НАК Бреда контролирует мяч.
19'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
18'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Сушич Тино-Свен нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
16'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
15'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
15'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Кали Анур
13'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
12'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
11'
Кох Менно из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Млапа Пениэль оказался на газоне.
11'
Paolo Fernandes нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
11'
Рул Янссен наказан за толчок Нийхолт Джанлука
Фол, нарушение
10'
Кох Менно наказан за толчок Млапа Пениэль
10'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Илич Лука из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Данни Пост
Фол, нарушение
8'
Jonathan Opoku из команды ВВВ-Венло играет слишком грубо. Paolo Fernandes оказался на газоне.
6'
Шанс! Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло пробил головой, но мимо
6'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
5'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
5'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
5'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
4'
Джеролд Промес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Игрок из команды НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
4'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
3'
НАК Бреда контролирует мяч.
3'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
2'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
2'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
НАК Бреда начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Seacon Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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