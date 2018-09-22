Стадион: Seacon Stadion - De Koel Зрители: 6167
1:0
22' ГолJonathan Opoku
34' Желтая карточкаFabian Sporkslede
37' Желтая карточкаArno Verschueren
2:0
38' ПенальтиСушич Тино-Свен
3:0
53' ГолГрот Джей-Рой
69' Желтая карточкаКастанер Жервейн
88' Вторая желтая карточкаArno Verschueren
Второй тайм
94'
ВВВ-Венло заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Те Вреде Митчелл не смог попасть в створ ударом издали
93'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Те Вреде Митчелл имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
92'
Marwin Reuvers из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
92'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Ван Лир Бенжамин взял и забрал мяч на выходе
90'
Данни Пост из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
88'
Тактическая замена. Jonathan Opoku уходит с поля и его заменяет Самуэльсен Мартин
88'
Arno Verschueren получает вторую желтую карточку. Удаление.
88'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Йоостен Патрик оказался на газоне.
88'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
88'
Marwin Reuvers из команды НАК Бреда подал угловой слева.
87'
Судья свистит. Moreno Rutten атаковал сзади соперника. Это Marwin Reuvers заработал своей команде штрафной
86'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда отдал передачу, которая была заблокирована.
86'
После дальнего удара, который нанес Йоостен Патрик мяч отбит вратарем
85'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
84'
84'
Erik Palmer-Brown выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Jonathan Opoku бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
83'
83'
Moreno Rutten выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
83'
82'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
82'
Млапа Пениэль получил желтую карточку от судьи
82'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло играет слишком грубо. Кох Менно оказался на газоне.
81'
81'
Тактическая замена. Сушич Тино-Свен уходит с поля и его заменяет Ван Ойен Петер
80'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
79'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ральф Сеунтьенс и Jonathan Opoku из команды ВВВ-Венло.
78'
Marwin Reuvers из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Ральф Сеунтьенс оказался на газоне.
78'
78'
Тактическая замена. Нийхолт Джанлука уходит с поля и его заменяет Marwin Reuvers
77'
77'
Тактическая замена. Грот Джей-Рой уходит с поля и его заменяет Йоостен Патрик
76'
Мюрен Роберт из команды НАК Бреда навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
75'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
75'
Данни Пост из команды ВВВ-Венло сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
74'
Кали Анур из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Ральф Сеунтьенс оказался на газоне.
74'
73'
73'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
73'
72'
Кали Анур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
72'
Судья сигнализирует, что Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Рул Янссен
72'
72'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
71'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
71'
71'
71'
Мюрен Роберт наказан за толчок Сушич Тино-Свен
70'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
70'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
70'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
70'
70'
Грот Джей-Рой из команды ВВВ-Венло делает передачу одноклубнику.
69'
Кастанер Жервейн получил желтую карточку от судьи
69'
Судья свистит. Кастанер Жервейн атаковал сзади соперника. Это Moreno Rutten заработал своей команде штрафной
68'
68'
ШАНС! Moreno Rutten нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
68'
Плохо сыграл Arno Verschueren - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
68'
Грот Джей-Рой из команды ВВВ-Венло отдал передачу, которая была заблокирована.
67'
67'
Тактическая замена. Paolo Fernandes уходит с поля и его заменяет Кастанер Жервейн
67'
Шанс! Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло пробил головой, но мимо
66'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
66'
Arno Verschueren предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
66'
Судья сигнализирует, что Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Сушич Тино-Свен
65'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
65'
64'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
64'
63'
63'
Матч возобновлен
62'
Moreno Rutten на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
61'
61'
Данни Пост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Мюрен Роберт из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
60'
Ван Лир Бенжамин взял и забрал мяч на выходе
60'
59'
Судья свистит. Arno Verschueren атаковал сзади соперника. Это Грот Джей-Рой заработал своей команде штрафной
58'
58'
57'
Джеролд Промес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Мюрен Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Нийхолт Джанлука пострадал.
56'
56'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Судья сигнализирует, что Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Paolo Fernandes
55'
55'
55'
Грот Джей-Рой из команды ВВВ-Венло сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
55'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
53'
Ральф Сеунтьенс сделал результативную передачу.
53'
Г О О О О Л - Грот Джей-Рой из команды ВВВ-Венло переиграл вратаря дальним ударом!
53'
52'
51'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда в офсайде
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
49'
Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
49'
49'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда подал угловой слева.
48'
Джеролд Промес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
47'
47'
46'
Опасность предотвращена - Erik Palmer-Brown из команды НАК Бреда вступил в отбор удачно
46'
Грот Джей-Рой из команды ВВВ-Венло идет с мячом вперед на обострение...
46'
Тактическая замена. Илич Лука уходит с поля и его заменяет Мюрен Роберт
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Данни Пост из команды ВВВ-Венло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
45'
45'
Fabian Sporkslede выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
44'
44'
43'
Судья свистит. Fabian Sporkslede атаковал сзади соперника. Это Jonathan Opoku заработал своей команде штрафной
43'
Paolo Fernandes нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
42'
Ральф Сеунтьенс наказан за толчок Кох Менно
42'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда в офсайде
41'
Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
40'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло в офсайде
39'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
39'
38'
Г О О О О Л - Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло забивает с точки!
37'
Arno Verschueren получил желтую карточку от судьи
37'
ПЕНАЛЬТИ! - Arno Verschueren дергает за футболку соперника (это был Jonathan Opoku) и рефери назначает пенальти!
37'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
37'
Грот Джей-Рой мяч отрикошетил от ворот
37'
Jonathan Opoku из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
37'
Данни Пост из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
36'
36'
36'
Fabian Sporkslede выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
36'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
35'
Сушич Тино-Свен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
34'
Fabian Sporkslede получил желтую карточку от судьи
34'
Судья сигнализирует, что Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Jonathan Opoku
33'
33'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
33'
Данни Пост из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
33'
Jonathan Opoku мяч отрикошетил от ворот
32'
Вратарь команды ВВВ-Венло выходит и забирает мяч.
31'
Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
29'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
27'
Млапа Пениэль бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
26'
26'
Судья сигнализирует, что Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Moreno Rutten
26'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
25'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
22'
Грот Джей-Рой сделал результативную передачу.
22'
Г О О О О Л - Jonathan Opoku классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
22'
Грот Джей-Рой из команды ВВВ-Венло делает передачу одноклубнику.
22'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
22'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
21'
Судья свистит. Erik Palmer-Brown атаковал сзади соперника. Это Данни Пост заработал своей команде штрафной
21'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда находит одноклубника четким пасом пяткой.
20'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
20'
19'
19'
18'
17'
16'
Сушич Тино-Свен нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
16'
15'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
15'
Судья сигнализирует, что Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Кали Анур
13'
12'
12'
12'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло пробил со штрафного, но очень мимо цели.
11'
Кох Менно из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Млапа Пениэль оказался на газоне.
11'
Paolo Fernandes нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Рул Янссен наказан за толчок Нийхолт Джанлука
10'
Кох Менно наказан за толчок Млапа Пениэль
10'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
9'
Судья сигнализирует, что Илич Лука из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Данни Пост
8'
Jonathan Opoku из команды ВВВ-Венло играет слишком грубо. Paolo Fernandes оказался на газоне.
6'
Сушич Тино-Свен наказан за толчок Нийхолт Джанлука
6'
Шанс! Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло пробил головой, но мимо
6'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
5'
5'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
5'
4'
Джеролд Промес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Игрок из команды НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
4'
4'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
3'
3'
2'
2'
1'
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
НАК Бреда начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Seacon Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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