Стадион: Раймон Копа Зрители: 10021
34' Желтая карточкаКапелле Пьеррик
43' Желтая карточкаСангаре Ибрахим
55' Желтая карточкаАмьен-Аду Кельвен
Второй тайм
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 10021 болельщиков
94'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
94'
93'
Босток Джон из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Мангани Томас пострадал.
93'
Матч возобновлен
93'
Мангани Томас из команды Анже пробил со штрафного, но очень мимо цели.
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
Тэт Флавьен нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Судья сигнализирует, что Босток Джон из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Манзала Хариссон
91'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Н'Дойе Шейк пострадал.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Н'Дойе Шейк нанес удар головой, но Рейне Батист спокойно отбил мяч.
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
89'
89'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза навешивает в штрафную с рикошетом.
89'
89'
89'
Мангани Томас из команды Анже отправил кросс в штрафную...
89'
88'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
88'
88'
Хорошую попытку сделал Мангани Томас. Удар в створ, но вратарь начеку
88'
Канга Вилфрид из команды Анже делает пас партнеру.
87'
87'
Канга Вилфрид нанес удар головой, но Рейне Батист спокойно отбил мяч.
87'
86'
85'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
85'
Тактическая замена. Рен-Аделед Жефф уходит с поля и его заменяет Манзала Хариссон
85'
Тактическая замена. Баокен Стефан уходит с поля и его заменяет Канга Вилфрид
84'
Как он промахнулся? Градель Макс-Ален имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
84'
Лейя-Исека Аарон разрезает оборону соперника отличным пасом
83'
Тактическая замена. Доссеви Матьё уходит с поля и его заменяет Мубеле Фирмин
83'
Судья сигнализирует, что Рен-Аделед Жефф из команды Анже поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
83'
83'
82'
Судья сигнализирует, что Н'Дойе Шейк из команды Анже поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
82'
81'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза в офсайде
81'
Хорошую попытку сделал Баокен Стефан. Удар в створ, но вратарь начеку
81'
80'
Н'Дойе Шейк из команды Анже нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
80'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
80'
Н'Дойе Шейк мяч отрикошетил от ворот
80'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
79'
Судья сигнализирует, что Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
79'
79'
78'
78'
78'
Тактическая замена. Капелле Пьеррик уходит с поля и его заменяет Мангани Томас
77'
Сангаре Ибрахим не смог попасть в створ ударом издали
77'
77'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
76'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза.
76'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже делает пас партнеру.
76'
75'
Босток Джон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
75'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
74'
Капелле Пьеррик задерживает мяч рукой
74'
74'
73'
73'
73'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает пас партнеру.
72'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Рейне Батист
72'
71'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Доссеви Матьё
70'
70'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
69'
69'
Матч возобновлен
68'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
67'
67'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Тэт Флавьен нанес удар в каркас ворот!
67'
66'
66'
Капелле Пьеррик из команды Анже не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
66'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
65'
65'
Шанс! Лейя-Исека Аарон из команды Тулуза пробил головой, но мимо
65'
Босток Джон из команды Тулуза подал угловой слева.
65'
Павлович Матео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
65'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
65'
64'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
64'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Тактическая замена. Дурмаз Джимми уходит с поля и его заменяет Гарсия Мануэль II
63'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
62'
Судья сигнализирует, что Н'Дойе Шейк из команды Анже поставил подножку. Пострадал Дурмаз Джимми
62'
62'
61'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Матч возобновлен
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Назначен штрафной. Пострадал Капелле Пьеррик, его свалил Лейя-Исека Аарон.
60'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
59'
59'
Тэт Флавьен не смог попасть в створ ударом издали
59'
59'
Доссеви Матьё нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Доссеви Матьё из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
58'
Хорошую попытку сделал Тэт Флавьен. Удар в створ, но вратарь начеку
58'
57'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза играет слишком грубо. Манко Венсан оказался на газоне.
57'
57'
Тэт Флавьен из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Лейя-Исека Аарон из команды Тулуза в офсайде
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
55'
Амьен-Аду Кельвен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
55'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза играет слишком грубо. Баокен Стефан оказался на газоне.
55'
54'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой справа.
54'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза навешивает в штрафную с рикошетом.
53'
53'
Тэт Флавьен из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
52'
51'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Н'Дойе Шейк нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
50'
ШАНС! Градель Макс-Ален нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Лейя-Исека Аарон из команды Тулуза делает пас партнеру.
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
50'
49'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
49'
48'
Бамба Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Босток Джон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Лейя-Исека Аарон
47'
47'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Капелле Пьеррик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
48'
Лейя-Исека Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза играет слишком грубо. Баокен Стефан оказался на газоне.
47'
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
45'
Матч возобновлен
45'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
45'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
44'
Как он промахнулся? Н'Дойе Шейк имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
44'
Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Сангаре Ибрахим получил желтую карточку от судьи
43'
Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Рен-Аделед Жефф
42'
42'
Н'Дойе Шейк из команды Анже отправил кросс в штрафную...
42'
41'
41'
Н'Дойе Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
39'
39'
Тэт Флавьен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
39'
Судья сигнализирует, что Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
38'
38'
37'
37'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Н'Дойе Шейк из команды Анже.
37'
36'
36'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
35'
34'
Капелле Пьеррик получил желтую карточку от судьи
34'
Безумный фол. Капелле Пьеррик грубо играет против соперника. Пострадал Дурмаз Джимми
33'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
32'
31'
Бамба Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали
31'
Судья сигнализирует, что Градель Макс-Ален из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Манко Венсан
31'
Судья сигнализирует, что Рен-Аделед Жефф из команды Анже поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
30'
30'
Бамба Абдулайе из команды Анже навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
29'
29'
28'
Хорошую попытку сделал Баокен Стефан. Удар в створ, но вратарь начеку
28'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
28'
Сангаре Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
27'
Тэт Флавьен мяч отрикошетил от ворот
27'
26'
26'
26'
Н'Дойе Шейк из команды Анже навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
25'
Бамба Абдулайе возвращается на поле.
25'
Матч возобновлен
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Бамба Абдулайе получил травму и медбригада забирает его с поля.
23'
Бамба Абдулайе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Безумный фол. Амьен-Аду Кельвен грубо играет против соперника. Пострадал Бамба Абдулайе
23'
22'
22'
Бамба Абдулайе наказан за толчок Босток Джон
22'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
21'
Лейя-Исека Аарон из команды Тулуза в офсайде
21'
Босток Джон из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
21'
21'
21'
20'
20'
20'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
19'
18'
18'
Судья сигнализирует, что Жюльен Кристофер из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Баокен Стефан
18'
18'
17'
17'
Рен-Аделед Жефф не смог попасть в створ ударом издали
16'
Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
15'
15'
15'
15'
Тэт Флавьен из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
14'
14'
14'
Судья сигнализирует, что Дурмаз Джимми из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Рен-Аделед Жефф
14'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
14'
13'
Босток Джон из команды Тулуза подал угловой слева.
13'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Рен-Аделед Жефф из команды Анже.
12'
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
10'
10'
Сантамария Батист из команды Анже отправил кросс в штрафную...
10'
Тэт Флавьен из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает пас партнеру.
9'
9'
Шанс! Сангаре Ибрахим из команды Тулуза пробил головой, но мимо
9'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой справа.
8'
Павлович Матео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
8'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
7'
7'
Н'Дойе Шейк из команды Анже отправил кросс в штрафную...
7'
6'
Босток Джон из команды Тулуза хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
6'
Игрок из команды Анже вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
5'
Павлович Матео из команды Анже играет слишком грубо. Жюльен Кристофер оказался на газоне.
4'
4'
Капелле Пьеррик из команды Анже подал угловой справа.
4'
Мубандже Жак-Франсуа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Капелле Пьеррик из команды Анже подал угловой справа.
4'
Капелле Пьеррик из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
3'
Игрок из команды Анже вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
3'
2'
2'
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Тулуза начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Анже 0:0 Тулуза
Анже
27.5% (49)
Ничья:
47.2% (84)
Тулуза
25.3% (45)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
39.9% (71)
1:0 Анже:
18% (32)
1:2 Тулуза:
15.2% (27)
0:1 Тулуза:
7.3% (13)
2:1 Анже:
7.3% (13)
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