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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 10021
Анже
0:0
Конец матча
Тулуза
0'
34' Желтая карточка
Капелле Пьеррик
43' Желтая карточка
Сангаре Ибрахим
55' Желтая карточка
Амьен-Аду Кельвен
90'+4
Второй тайм
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 10021 болельщиков
94'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
94'
Удар от ворот произведет Тулуза
Фол, нарушение
93'
Босток Джон из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Мангани Томас пострадал.
93'
Матч возобновлен
93'
Мангани Томас из команды Анже пробил со штрафного, но очень мимо цели.
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
Тэт Флавьен нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Босток Джон из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Манзала Хариссон
Фол, нарушение
91'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Н'Дойе Шейк пострадал.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Н'Дойе Шейк нанес удар головой, но Рейне Батист спокойно отбил мяч.
90'
Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
89'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза навешивает в штрафную с рикошетом.
89'
Тулуза контролирует мяч.
89'
Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Мангани Томас из команды Анже отправил кросс в штрафную...
89'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
88'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Хорошую попытку сделал Мангани Томас. Удар в створ, но вратарь начеку
88'
Канга Вилфрид из команды Анже делает пас партнеру.
87'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Канга Вилфрид нанес удар головой, но Рейне Батист спокойно отбил мяч.
87'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
86'
Тулуза контролирует мяч.
85'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
85'
Тактическая замена. Рен-Аделед Жефф уходит с поля и его заменяет Манзала Хариссон
85'
Тактическая замена. Баокен Стефан уходит с поля и его заменяет Канга Вилфрид
84'
Как он промахнулся? Градель Макс-Ален имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
84'
Лейя-Исека Аарон разрезает оборону соперника отличным пасом
83'
Тактическая замена. Доссеви Матьё уходит с поля и его заменяет Мубеле Фирмин
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Рен-Аделед Жефф из команды Анже поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
83'
Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Н'Дойе Шейк из команды Анже поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
82'
Тулуза контролирует мяч.
Офсайд
81'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза в офсайде
81'
Хорошую попытку сделал Баокен Стефан. Удар в створ, но вратарь начеку
81'
Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
80'
Н'Дойе Шейк из команды Анже нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
80'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
80'
Н'Дойе Шейк мяч отрикошетил от ворот
80'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
79'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
79'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
78'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Удар от ворот произведет Анже
78'
Тактическая замена. Капелле Пьеррик уходит с поля и его заменяет Мангани Томас
77'
Сангаре Ибрахим не смог попасть в створ ударом издали
77'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
76'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза.
76'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже делает пас партнеру.
76'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Босток Джон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
Фол, нарушение
74'
Капелле Пьеррик задерживает мяч рукой
74'
Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Капелле Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
73'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
73'
Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
73'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает пас партнеру.
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Рейне Батист
72'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Доссеви Матьё
70'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
70'
Павлович Матео из команды Анже хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
70'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
69'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
69'
Матч возобновлен
68'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
67'
Удар от ворот произведет Тулуза
67'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Тэт Флавьен нанес удар в каркас ворот!
67'
Отличные скиллы показывает Тэт Флавьен, обводя своих соперников
66'
Удар от ворот произведет Тулуза
66'
Капелле Пьеррик из команды Анже не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
66'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
65'
Удар от ворот произведет Анже
65'
Шанс! Лейя-Исека Аарон из команды Тулуза пробил головой, но мимо
Угловой
65'
Босток Джон из команды Тулуза подал угловой слева.
65'
Павлович Матео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
65'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
65'
Доссеви Матьё из команды Тулуза делает пас партнеру.
64'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
64'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Тактическая замена. Дурмаз Джимми уходит с поля и его заменяет Гарсия Мануэль II
63'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Н'Дойе Шейк из команды Анже поставил подножку. Пострадал Дурмаз Джимми
62'
Анже контролирует мяч.
62'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Матч возобновлен
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
60'
Назначен штрафной. Пострадал Капелле Пьеррик, его свалил Лейя-Исека Аарон.
60'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
59'
Удар от ворот произведет Тулуза
59'
Тэт Флавьен не смог попасть в створ ударом издали
59'
Отличные скиллы показывает Тэт Флавьен, обводя своих соперников
59'
Доссеви Матьё нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Доссеви Матьё из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
58'
Хорошую попытку сделал Тэт Флавьен. Удар в створ, но вратарь начеку
58'
Отличные скиллы показывает Тэт Флавьен, обводя своих соперников
Фол, нарушение
57'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза играет слишком грубо. Манко Венсан оказался на газоне.
57'
Отличные скиллы показывает Градель Макс-Ален, обводя своих соперников
57'
Тэт Флавьен из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
56'
Лейя-Исека Аарон из команды Тулуза в офсайде
56'
Тулуза контролирует мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Желтая карточка
55'
Амьен-Аду Кельвен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
55'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза играет слишком грубо. Баокен Стефан оказался на газоне.
55'
Павлович Матео из команды Анже хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
Угловой
54'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой справа.
54'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза навешивает в штрафную с рикошетом.
53'
Анже контролирует мяч.
53'
Тэт Флавьен из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
Павлович Матео из команды Анже хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
52'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
51'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Н'Дойе Шейк нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Удар от ворот произведет Анже
50'
ШАНС! Градель Макс-Ален нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Лейя-Исека Аарон из команды Тулуза делает пас партнеру.
50'
Доссеви Матьё из команды Тулуза делает пас партнеру.
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
50'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
49'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Тулуза контролирует мяч.
48'
Бамба Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Босток Джон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Лейя-Исека Аарон
47'
Удар от ворот произведет Анже
47'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
46'
Тулуза контролирует мяч.
46'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Капелле Пьеррик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
48'
Лейя-Исека Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
47'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза играет слишком грубо. Баокен Стефан оказался на газоне.
47'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Тулуза контролирует мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Удар от ворот произведет Тулуза
45'
Матч возобновлен
45'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
45'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
44'
Как он промахнулся? Н'Дойе Шейк имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
44'
Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
43'
Сангаре Ибрахим получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Рен-Аделед Жефф
42'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
42'
Н'Дойе Шейк из команды Анже отправил кросс в штрафную...
42'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Н'Дойе Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
40'
Отличные скиллы показывает Градель Макс-Ален, обводя своих соперников
40'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
39'
Удар от ворот произведет Тулуза
39'
Тэт Флавьен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
38'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
37'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Н'Дойе Шейк из команды Анже.
37'
Отличные скиллы показывает Градель Макс-Ален, обводя своих соперников
36'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
35'
Тулуза контролирует мяч.
Желтая карточка
34'
Капелле Пьеррик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
34'
Безумный фол. Капелле Пьеррик грубо играет против соперника. Пострадал Дурмаз Джимми
33'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Тулуза контролирует мяч.
32'
Удар от ворот произведет Тулуза
31'
Бамба Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Градель Макс-Ален из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Манко Венсан
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Рен-Аделед Жефф из команды Анже поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
30'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
30'
Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
30'
Удар от ворот произведет Тулуза
30'
Бамба Абдулайе из команды Анже навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
29'
Анже контролирует мяч.
29'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Хорошую попытку сделал Баокен Стефан. Удар в створ, но вратарь начеку
28'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
28'
Сангаре Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
27'
Тэт Флавьен мяч отрикошетил от ворот
27'
Удар от ворот произведет Тулуза
26'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Удар от ворот произведет Тулуза
26'
Н'Дойе Шейк из команды Анже навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
26'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Травма, повреждение
25'
Бамба Абдулайе возвращается на поле.
25'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Бамба Абдулайе получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
23'
Бамба Абдулайе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
23'
Безумный фол. Амьен-Аду Кельвен грубо играет против соперника. Пострадал Бамба Абдулайе
23'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
22'
Бамба Абдулайе наказан за толчок Босток Джон
22'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
Офсайд
21'
Лейя-Исека Аарон из команды Тулуза в офсайде
21'
Босток Джон из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
21'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
20'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
19'
Тулуза контролирует мяч.
18'
Тулуза контролирует мяч.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Жюльен Кристофер из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Баокен Стефан
18'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
17'
Удар от ворот произведет Тулуза
17'
Рен-Аделед Жефф не смог попасть в створ ударом издали
16'
Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Капелле Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
16'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Капелле Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
15'
Тэт Флавьен из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
14'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Дурмаз Джимми из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Рен-Аделед Жефф
14'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
14'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
Угловой
13'
Босток Джон из команды Тулуза подал угловой слева.
13'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Рен-Аделед Жефф из команды Анже.
12'
Тулуза контролирует мяч.
11'
Анже контролирует мяч.
10'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
10'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
10'
Сантамария Батист из команды Анже отправил кросс в штрафную...
10'
Тэт Флавьен из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает пас партнеру.
9'
Удар от ворот произведет Анже
9'
Шанс! Сангаре Ибрахим из команды Тулуза пробил головой, но мимо
Угловой
9'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой справа.
8'
Павлович Матео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
8'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Доссеви Матьё из команды Тулуза делает пас партнеру.
7'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
7'
Н'Дойе Шейк из команды Анже отправил кросс в штрафную...
7'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Босток Джон из команды Тулуза хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
6'
Игрок из команды Анже вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
5'
Павлович Матео из команды Анже играет слишком грубо. Жюльен Кристофер оказался на газоне.
4'
Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
Угловой
4'
Капелле Пьеррик из команды Анже подал угловой справа.
4'
Мубандже Жак-Франсуа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
4'
Капелле Пьеррик из команды Анже подал угловой справа.
4'
Капелле Пьеррик из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
3'
Игрок из команды Анже вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
3'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Тулуза контролирует мяч.
2'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Тулуза контролирует мяч.
1'
Удар от ворот произведет Анже
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Тулуза начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Анже 0:0 Тулуза
Анже
27.5% (49)
Ничья:
47.2% (84)
Тулуза
25.3% (45)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
39.9% (71)
Анже:
18% (32)
Тулуза:
15.2% (27)
Тулуза:
7.3% (13)
Анже:
7.3% (13)
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