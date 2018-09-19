Текстовая онлайн трансляция матча Ренн - ПСЖ

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Роазон Парк
Предыдущие игры
Ренн (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 20.09.2018 Ренн 2:1 Яблонец ЛЕ
- 14.09.2018 Ницца 2:1 Ренн Л1
- 02.09.2018 Ренн 2:0 Бордо Л1
- 26.08.2018 Марсель 2:2 Ренн Л1
- 18.08.2018 Ренн 1:0 Анже Л1
- 11.08.2018 Лилль 3:1 Ренн Л1
- 03.08.2018 Боруссия Д 1:1 Ренн ТМК
- 28.07.2018 Ренн 4:1 Эвертон ТМК
- 21.07.2018 Андерлехт 3:2 Ренн ТМК
- 14.07.2018 Ред Булл Зальцбург 3:0 Ренн ТМК
- 10.07.2018 Рапид Лиенц 0:9 Ренн ТМК
- 19.05.2018 Ренн 1:1 Монпелье Л1
- 12.05.2018 ПСЖ 0:2 Ренн Л1
- 06.05.2018 Ренн 2:1 Страсбург Л1
- 29.04.2018 Ренн 2:1 Тулуза Л1
- 20.04.2018 Нант 1:1 Ренн Л1
- 14.04.2018 Ренн 1:2 Метц Л1
- 08.04.2018 Ницца 1:1 Ренн Л1
- 04.04.2018 Ренн 1:1 Монако Л1
- 17.03.2018 Бордо 0:2 Ренн Л1
ПСЖ (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 18.09.2018 Ливерпуль 3:2 ПСЖ ЛЧ
- 14.09.2018 ПСЖ 4:0 Сент-Этьен Л1
- 01.09.2018 Ним 2:4 ПСЖ Л1
- 25.08.2018 ПСЖ 3:1 Анже Л1
- 18.08.2018 Генгам 1:3 ПСЖ Л1
- 12.08.2018 ПСЖ 3:0 Кан Л1
- 04.08.2018 ПСЖ 4:0 Монако С
- 30.07.2018 ПСЖ 3:2 Атлетико М КЧ
- 28.07.2018 Арсенал 5:1 ПСЖ КЧ
- 21.07.2018 Бавария 3:1 ПСЖ КЧ
- 15.07.2018 ПСЖ 2:4 Шамбли ТМК
- 11.07.2018 ПСЖ 1:0 Сент-Женевьев ТМК
- 19.05.2018 Кан 0:0 ПСЖ Л1
- 12.05.2018 ПСЖ 0:2 Ренн Л1
- 08.05.2018 Ле-Эрбье 0:2 ПСЖ КФ
- 04.05.2018 Амьен 2:2 ПСЖ Л1
- 29.04.2018 ПСЖ 2:2 Генгам Л1
- 22.04.2018 Бордо 0:1 ПСЖ Л1
- 18.04.2018 Кан 1:3 ПСЖ КФ
- 15.04.2018 ПСЖ 7:1 Монако Л1
Последние игры между собой
Ренн: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
ПСЖ: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
- 12.05.2018 ПСЖ 0:2 Ренн Лига 1
- 30.01.2018 Ренн 2:3 ПСЖ Кубок лиги
- 07.01.2018 Ренн 1:6 ПСЖ Кубок Франции
- 16.12.2017 Ренн 1:4 ПСЖ Лига 1
- 01.02.2017 Ренн 0:4 ПСЖ Кубок Франции
- 14.01.2017 Ренн 0:1 ПСЖ Лига 1
- 06.11.2016 ПСЖ 4:0 Ренн Лига 1
- 29.04.2016 ПСЖ 4:0 Ренн Лига 1
- 30.10.2015 Ренн 0:1 ПСЖ Лига 1
- 30.01.2015 ПСЖ 1:0 Ренн Лига 1
- 13.09.2014 Ренн 1:1 ПСЖ Лига 1
- 07.05.2014 ПСЖ 1:2 Ренн Лига 1
- 14.12.2013 Ренн 1:3 ПСЖ Лига 1
- 06.04.2013 Ренн 0:2 ПСЖ Лига 1
- 17.11.2012 ПСЖ 1:2 Ренн Лига 1
- 13.05.2012 ПСЖ 3:0 Ренн Лига 1
- 13.08.2011 Ренн 1:1 ПСЖ Лига 1
- 05.02.2011 Ренн 1:0 ПСЖ Лига 1
- 19.09.2010 ПСЖ 0:0 Ренн Лига 1
- 24.04.2010 ПСЖ 1:1 Ренн Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Марсель
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|3.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|4.
|Тулуза
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|5.
|Дижон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|6.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|8.
|Ренн
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Ним
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 12
|7
|10.
|Реймс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 5
|7
|11.
|Ницца
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|12.
|Анже
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|13.
|Кан
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 6
|6
|15.
|Монако
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|16.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|17.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|18.
|Амьен
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|4
|19.
|Бордо
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|20.
|Генгам
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
-
Текстовая онлайн трансляция матча Ренн - ПСЖДо начала игры, которая состоится 23.09.2018, осталось 2 дня 12 часов.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Ренн - ПСЖ
Ренн
4.1% (3)
Ничья:
4.1% (3)
ПСЖ
91.8% (67)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 ПСЖ:
31.5% (23)
1:2 ПСЖ:
20.5% (15)
1:3 ПСЖ:
16.4% (12)
0:1 ПСЖ:
11% (8)
0:3 ПСЖ:
4.1% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация