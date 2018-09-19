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Стадион:
Ренн
 
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ПСЖ
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Текстовая онлайн трансляция матча Ренн - ПСЖ

До начала игры, которая состоится 23.09.2018, осталось 2 дня 12 часов.
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Прогнозы на матч Ренн - ПСЖ
Ренн
4.1% (3)
Ничья:
4.1% (3)
ПСЖ
91.8% (67)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
31.5% (23)
ПСЖ:
20.5% (15)
ПСЖ:
16.4% (12)
ПСЖ:
11% (8)
ПСЖ:
4.1% (3)
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