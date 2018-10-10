  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига наций УЕФА
  5. Лига B. Группа 1
2018-2019
Стадион:
Украина
 
Позже
Чехия
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Украина - Чехия

До начала игры, которая состоится 16.10.2018, осталось 2 дня 17 часов 28 минут.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Украина - Чехия
Украина
72.5% (37)
Ничья:
21.6% (11)
Чехия
5.9% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Украина:
29.4% (15)
Украина:
23.5% (12)
Ничья:
13.7% (7)
Украина:
11.8% (6)
Ничья:
5.9% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Позже Фёдор Емельяненко (РОССИЯ) - Чейл Соннен (США)


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация