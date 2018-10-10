Текстовая онлайн трансляция матча Украина - Чехия

Стадион: Металлист
-
Текстовая онлайн трансляция матча Украина - ЧехияДо начала игры, которая состоится 16.10.2018, осталось 2 дня 17 часов 28 минут.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Украина - Чехия
Украина
72.5% (37)
Ничья:
21.6% (11)
Чехия
5.9% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Украина:
29.4% (15)
1:0 Украина:
23.5% (12)
1:1 Ничья:
13.7% (7)
2:0 Украина:
11.8% (6)
0:0 Ничья:
5.9% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация