Стадион: МСХ Арена Зрители: 7386
9' Желтая карточкаХинтереггер Мартин
1:0
29' ГолЛерагер Лукас
53' Желтая карточкаВиммер Кевин
2:0
90' ГолБрайтвайт Мартин
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
94'
94'
Хирлэндер Штефан из команды Австрия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
94'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
94'
Стрюгер-Ларсен Йенс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
93'
Опасность! Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Дания отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
93'
Г О О О О Л - Брайтвайт Мартин забивает!
93'
Отличные скиллы показывает Брайтвайт Мартин, обводя своих соперников
92'
Йенсен Майк пробует нанести удар издали, но Штребингер Ричард держит все под контролем
92'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Дания делает пас партнеру.
91'
Гернот Траунер из команды Австрия играет слишком грубо. Лерагер Лукас оказался на газоне.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Матч возобновится спорным мячом
90'
Кнудсен Йонас получил травму и заменен. Стрюгер-Ларсен Йенс выходит на поле.
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
89'
Ох, нехорошо это выглядит. Кнудсен Йонас получил травму и медбригада забирает его с поля.
88'
Кнудсен Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Шмейхель Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
87'
Йоргенсен Матиас наказан за толчок Янко Марк
87'
Гюткьяр Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
87'
Хирлэндер Штефан из команды Австрия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
86'
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
85'
84'
Янко Марк из команды Австрия опасно и грубо сыграл. Вестергор Янник пострадал.
84'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
83'
Хирлэндер Штефан наказан за толчок Кнудсен Йонас
83'
Дания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
82'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Драгович Александр из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
82'
Судья сигнализирует, что Кнудсен Йонас из команды Дания поставил подножку. Пострадал Хирлэндер Штефан
81'
81'
81'
Отличный пас сделал Лазаро Валентино из команды Австрия. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
80'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
80'
Бургшталлер Гвидо из команды Австрия в офсайде
80'
Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Дания играет слишком грубо. Лазаро Валентино оказался на газоне.
79'
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79'
79'
Лазаро Валентино из команды Австрия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Гюткьяр Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
79'
Анкерсен Петер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Хирлэндер Штефан из команды Австрия подал угловой слева.
78'
Кнудсен Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Хирлэндер Штефан из команды Австрия подал угловой слева.
78'
Тактическая замена. Шауб Луис уходит с поля и его заменяет Гернот Траунер
78'
Бургшталлер Гвидо из команды Австрия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
77'
76'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
76'
Янко Марк мяч отрикошетил от ворот
76'
76'
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
75'
74'
Лазаро Валентино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Игрок из команды Дания вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
73'
72'
Шмейхель Каспер из команды Дания хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
72'
Кайнц Флориан нанес удар издали, а Шмейхель Каспер отбил его обратно в игру!
72'
Австрия делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
71'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
71'
Тактическая замена. Прёдль Себастьян уходит с поля и его заменяет Янко Марк
71'
Тактическая замена. Шёпф Алессандро уходит с поля и его заменяет Хирлэндер Штефан
71'
Йенсен Майк из команды Дания играет слишком грубо. Кайнц Флориан оказался на газоне.
70'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
70'
Судья сигнализирует, что Лазаро Валентино из команды Австрия поставил подножку. Пострадал Систо Пионе
70'
69'
68'
67'
67'
Какой промах! Бургшталлер Гвидо имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
67'
Лазаро Валентино из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
66'
Лазаро Валентино из команды Австрия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Ильзанкер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
65'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
64'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Дания направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
64'
Матч возобновлен
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Гюткьяр Кристиан из команды Дания толкнул локтем оппонента. Это Драгович Александр заработал фол
63'
Тактическая замена. Кристенсен Андреас уходит с поля и его заменяет Йенсен Майк
62'
61'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
61'
Тактическая замена. Кьяер Симон уходит с поля и его заменяет Йоргенсен Матиас
60'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
60'
Гюткьяр Кристиан из команды Дания не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
60'
59'
59'
59'
Систо Пионе нанес удар, мяч был парирован, но Штребингер Ричард не удержал его в руках.
59'
Анкерсен Петер из команды Дания сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
58'
58'
Лазаро Валентино из команды Австрия навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
58'
Ульмер Андреас из команды Австрия играет слишком грубо. Хёйбьерг Пьер-Эмиль оказался на газоне.
57'
57'
Дания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
56'
ШАНС! Брайтвайт Мартин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
56'
Опасность! Гюткьяр Кристиан из команды Дания отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
55'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
55'
54'
После штрафного удара,который нанес Брайтвайт Мартин мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
53'
Виммер Кевин получил желтую карточку от судьи
53'
Безумный фол. Виммер Кевин грубо играет против соперника. Пострадал Гюткьяр Кристиан
53'
52'
52'
51'
Шанс! Кайнц Флориан из команды Австрия пробил головой, но мимо
51'
Шауб Луис не смог попасть в створ ударом издали
51'
50'
Кьяер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
49'
49'
Кьяер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Шауб Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Кристенсен Андреас из команды Дания играет слишком грубо. Шауб Луис оказался на газоне.
47'
Судья сигнализирует, что Ильзанкер Штефан из команды Австрия поставил подножку. Пострадал Хёйбьерг Пьер-Эмиль
47'
46'
Австрия начинает контратаку
46'
Тактическая замена. Дольберг Каспер уходит с поля и его заменяет Гюткьяр Кристиан
46'
Тактическая замена. Поульсен Юссуф уходит с поля и его заменяет Брайтвайт Мартин
46'
Тактическая замена. Забитцер Марсель уходит с поля и его заменяет Кайнц Флориан
46'
Тактическая замена. Хинтереггер Мартин уходит с поля и его заменяет Виммер Кевин
46'
Кьяер Симон из команды Дания хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Забитцер Марсель не смог попасть в створ ударом издали
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
Поульсен Юссуф нанес удар головой, но Штребингер Ричард спокойно отбил мяч.
45'
44'
43'
43'
Ильзанкер Штефан не смог попасть в створ ударом издали
43'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
42'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
41'
Шауб Луис из команды Австрия пасует в штрафную, но Шмейхель Каспер выходит и ловит мяч.
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
40'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Дания не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
40'
Поульсен Юссуф из команды Дания делает пас партнеру.
40'
39'
39'
39'
Анкерсен Петер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
38'
Плохо сыграл Прёдль Себастьян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
38'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Дания отправил кросс в штрафную...
38'
Шёпф Алессандро из команды Австрия играет слишком грубо. Хёйбьерг Пьер-Эмиль оказался на газоне.
37'
37'
Лазаро Валентино навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Тактическая замена. Шлагер Ксавер уходит с поля и его заменяет Ильзанкер Штефан
36'
Судья сигнализирует, что Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Дания поставил подножку. Пострадал Забитцер Марсель
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
35'
34'
34'
Матч возобновлен
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Опасность предотвращена - Прёдль Себастьян из команды Австрия вступил в отбор удачно
33'
Шёпф Алессандро из команды Австрия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Австрия имеет хороший шанс забить.
32'
32'
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
30'
Отличный гол забил Лерагер Лукас
29'
Систо Пионе сделал результативную передачу.
29'
Г О О О О Л - Лерагер Лукас изменил счет на табло!
29'
Лерагер Лукас из команды Дания играет в стеночку с партнером по команде. Систо Пионе это был.
29'
Лерагер Лукас из команды Дания играет в стеночку с партнером по команде. Поульсен Юссуф это был.
28'
Дания имеет хороший шанс забить.
27'
27'
Ульмер Андреас из команды Австрия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
26'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
25'
Хорошую попытку сделал Поульсен Юссуф. Удар в створ, но вратарь начеку
25'
Кнудсен Йонас из команды Дания делает пас партнеру.
24'
Хинтереггер Мартин из команды Австрия играет слишком грубо. Поульсен Юссуф оказался на газоне.
24'
Судья свистит. Прёдль Себастьян атаковал сзади соперника. Это Дольберг Каспер заработал своей команде штрафной
23'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
23'
Поульсен Юссуф из команды Дания сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Систо Пионе не смог удачно сыграть.
23'
Дания имеет хороший шанс забить.
22'
22'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Дания подал угловой справа.
21'
Хинтереггер Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Систо Пионе из команды Дания отправил кросс в штрафную...
21'
Прёдль Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
19'
Ульмер Андреас из команды Австрия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
19'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Шёпф Алессандро из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
18'
18'
Шлагер Ксавер из команды Австрия сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
18'
18'
Ульмер Андреас из команды Австрия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
18'
17'
17'
Хинтереггер Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Шёпф Алессандро нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
17'
Лазаро Валентино из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
16'
16'
16'
Систо Пионе из команды Дания сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
16'
Дания начинает контратаку
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
15'
15'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль не смог попасть в створ ударом издали
15'
14'
13'
13'
Шёпф Алессандро из команды Австрия навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
12'
12'
Штребингер Ричард из команды Австрия хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
12'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль делает длинную передачу вперед
11'
11'
Систо Пионе решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
9'
Хинтереггер Мартин получил желтую карточку от судьи
9'
Хинтереггер Мартин из команды Австрия играет слишком грубо. Поульсен Юссуф оказался на газоне.
9'
9'
8'
8'
7'
Лазаро Валентино из команды Австрия навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
7'
Судья сигнализирует, что Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Дания поставил подножку. Пострадал Шауб Луис
7'
Шёпф Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Ульмер Андреас задерживает мяч рукой
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
5'
4'
3'
2'
1'
1'
ШАНС! Шёпф Алессандро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
1'
Бургшталлер Гвидо из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Австрия начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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