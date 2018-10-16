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  4. Товарищеские матчи. Сборные
Стадион: Зрители: 7386
Дания
2:0
Конец матча
Австрия
0'
9' Желтая карточка
Хинтереггер Мартин
1:0
29' Гол
Лерагер Лукас
53' Желтая карточка
Виммер Кевин
2:0
90' Гол
Брайтвайт Мартин
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Кайнц Флориан из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
94'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
94'
Хирлэндер Штефан из команды Австрия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
94'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
94'
Лазаро Валентино из команды Австрия подал угловой справа.
94'
Стрюгер-Ларсен Йенс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Ульмер Андреас из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
93'
Опасность! Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Дания отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Описание гола
93'
Г О О О О Л - Брайтвайт Мартин забивает!
93'
Отличные скиллы показывает Брайтвайт Мартин, обводя своих соперников
92'
Йенсен Майк пробует нанести удар издали, но Штребингер Ричард держит все под контролем
92'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Дания делает пас партнеру.
Фол, нарушение
91'
Гернот Траунер из команды Австрия играет слишком грубо. Лерагер Лукас оказался на газоне.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Матч возобновится спорным мячом
90'
Кнудсен Йонас получил травму и заменен. Стрюгер-Ларсен Йенс выходит на поле.
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Травма, повреждение
89'
Ох, нехорошо это выглядит. Кнудсен Йонас получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
88'
Кнудсен Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Шмейхель Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Кайнц Флориан из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
87'
Йоргенсен Матиас наказан за толчок Янко Марк
87'
Гюткьяр Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Лазаро Валентино из команды Австрия подал угловой справа.
87'
Хирлэндер Штефан из команды Австрия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Австрия контролирует мяч.
85'
Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
85'
Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
84'
Янко Марк из команды Австрия опасно и грубо сыграл. Вестергор Янник пострадал.
84'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
83'
Хирлэндер Штефан наказан за толчок Кнудсен Йонас
83'
Дания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
82'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Драгович Александр из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Кнудсен Йонас из команды Дания поставил подножку. Пострадал Хирлэндер Штефан
81'
Австрия контролирует мяч.
81'
Удар от ворот произведет Дания
81'
Отличный пас сделал Лазаро Валентино из команды Австрия. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
80'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Офсайд
80'
Бургшталлер Гвидо из команды Австрия в офсайде
80'
Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
79'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Дания играет слишком грубо. Лазаро Валентино оказался на газоне.
79'
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79'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Лазаро Валентино из команды Австрия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Гюткьяр Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Лазаро Валентино из команды Австрия подал угловой справа.
79'
Анкерсен Петер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
78'
Хирлэндер Штефан из команды Австрия подал угловой слева.
78'
Кнудсен Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
78'
Хирлэндер Штефан из команды Австрия подал угловой слева.
78'
Тактическая замена. Шауб Луис уходит с поля и его заменяет Гернот Траунер
78'
Бургшталлер Гвидо из команды Австрия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
77'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
Угловой
76'
Шауб Луис из команды Австрия подал угловой слева.
76'
Янко Марк мяч отрикошетил от ворот
76'
Ульмер Андреас из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
76'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
75'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
74'
Лазаро Валентино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Игрок из команды Дания вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
73'
Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Шмейхель Каспер из команды Дания хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
72'
Кайнц Флориан нанес удар издали, а Шмейхель Каспер отбил его обратно в игру!
72'
Австрия делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
71'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
71'
Тактическая замена. Прёдль Себастьян уходит с поля и его заменяет Янко Марк
71'
Тактическая замена. Шёпф Алессандро уходит с поля и его заменяет Хирлэндер Штефан
Фол, нарушение
71'
Йенсен Майк из команды Дания играет слишком грубо. Кайнц Флориан оказался на газоне.
70'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Лазаро Валентино из команды Австрия поставил подножку. Пострадал Систо Пионе
70'
Дания контролирует мяч.
69'
Дания контролирует мяч.
68'
Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Удар от ворот произведет Дания
67'
Какой промах! Бургшталлер Гвидо имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
67'
Лазаро Валентино из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
66'
Лазаро Валентино из команды Австрия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Ильзанкер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Кнудсен Йонас из команды Дания отправил кросс в штрафную...
65'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Кайнц Флориан из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
64'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Дания направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
64'
Матч возобновлен
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
63'
Гюткьяр Кристиан из команды Дания толкнул локтем оппонента. Это Драгович Александр заработал фол
63'
Тактическая замена. Кристенсен Андреас уходит с поля и его заменяет Йенсен Майк
62'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
61'
Тактическая замена. Кьяер Симон уходит с поля и его заменяет Йоргенсен Матиас
60'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
60'
Гюткьяр Кристиан из команды Дания не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
60'
Кнудсен Йонас из команды Дания отправил кросс в штрафную...
59'
Удар от ворот произведет Австрия
59'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Систо Пионе нанес удар, мяч был парирован, но Штребингер Ричард не удержал его в руках.
59'
Анкерсен Петер из команды Дания сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
58'
Удар от ворот произведет Дания
58'
Лазаро Валентино из команды Австрия навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
58'
Ульмер Андреас из команды Австрия играет слишком грубо. Хёйбьерг Пьер-Эмиль оказался на газоне.
57'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Дания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Удар от ворот произведет Австрия
56'
ШАНС! Брайтвайт Мартин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
56'
Опасность! Гюткьяр Кристиан из команды Дания отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
55'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
55'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
После штрафного удара,который нанес Брайтвайт Мартин мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Желтая карточка
53'
Виммер Кевин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
53'
Безумный фол. Виммер Кевин грубо играет против соперника. Пострадал Гюткьяр Кристиан
53'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Удар от ворот произведет Дания
51'
Шанс! Кайнц Флориан из команды Австрия пробил головой, но мимо
51'
Шауб Луис не смог попасть в створ ударом издали
51'
Австрия контролирует мяч.
50'
Кьяер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Ульмер Андреас из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
49'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Кьяер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Шауб Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Кристенсен Андреас из команды Дания играет слишком грубо. Шауб Луис оказался на газоне.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Ильзанкер Штефан из команды Австрия поставил подножку. Пострадал Хёйбьерг Пьер-Эмиль
47'
Дания контролирует мяч.
46'
Австрия начинает контратаку
46'
Тактическая замена. Дольберг Каспер уходит с поля и его заменяет Гюткьяр Кристиан
46'
Тактическая замена. Поульсен Юссуф уходит с поля и его заменяет Брайтвайт Мартин
46'
Тактическая замена. Забитцер Марсель уходит с поля и его заменяет Кайнц Флориан
46'
Тактическая замена. Хинтереггер Мартин уходит с поля и его заменяет Виммер Кевин
46'
Кьяер Симон из команды Дания хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Забитцер Марсель не смог попасть в створ ударом издали
46'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
Поульсен Юссуф нанес удар головой, но Штребингер Ричард спокойно отбил мяч.
45'
Кнудсен Йонас из команды Дания отправил кросс в штрафную...
44'
Дания контролирует мяч.
43'
Удар от ворот произведет Дания
43'
Ильзанкер Штефан не смог попасть в створ ударом издали
43'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Ульмер Андреас из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
42'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Шауб Луис из команды Австрия пасует в штрафную, но Шмейхель Каспер выходит и ловит мяч.
40'
Удар от ворот произведет Австрия
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
40'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Дания не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
40'
Поульсен Юссуф из команды Дания делает пас партнеру.
40'
Кнудсен Йонас из команды Дания отправил кросс в штрафную...
39'
Дания контролирует мяч.
39'
Удар от ворот произведет Австрия
39'
Анкерсен Петер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
38'
Плохо сыграл Прёдль Себастьян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
38'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Дания отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
38'
Шёпф Алессандро из команды Австрия играет слишком грубо. Хёйбьерг Пьер-Эмиль оказался на газоне.
37'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Лазаро Валентино навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Тактическая замена. Шлагер Ксавер уходит с поля и его заменяет Ильзанкер Штефан
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Дания поставил подножку. Пострадал Забитцер Марсель
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
35'
Дания контролирует мяч.
34'
Дания контролирует мяч.
34'
Матч возобновлен
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Опасность предотвращена - Прёдль Себастьян из команды Австрия вступил в отбор удачно
33'
Шёпф Алессандро из команды Австрия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Австрия имеет хороший шанс забить.
32'
Удар от ворот произведет Дания
32'
Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Дания контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
30'
Отличный гол забил Лерагер Лукас
29'
Систо Пионе сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Лерагер Лукас изменил счет на табло!
29'
Лерагер Лукас из команды Дания играет в стеночку с партнером по команде. Систо Пионе это был.
29'
Лерагер Лукас из команды Дания играет в стеночку с партнером по команде. Поульсен Юссуф это был.
28'
Дания имеет хороший шанс забить.
27'
Дания контролирует мяч.
27'
Ульмер Андреас из команды Австрия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Австрия контролирует мяч.
26'
Ульмер Андреас из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
25'
Удар от ворот произведет Дания
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
25'
Хорошую попытку сделал Поульсен Юссуф. Удар в створ, но вратарь начеку
25'
Кнудсен Йонас из команды Дания делает пас партнеру.
Фол, нарушение
24'
Хинтереггер Мартин из команды Австрия играет слишком грубо. Поульсен Юссуф оказался на газоне.
Фол, нарушение
24'
Судья свистит. Прёдль Себастьян атаковал сзади соперника. Это Дольберг Каспер заработал своей команде штрафной
23'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Удар от ворот произведет Австрия
23'
Поульсен Юссуф из команды Дания сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Систо Пионе не смог удачно сыграть.
23'
Дания имеет хороший шанс забить.
22'
Дания контролирует мяч.
22'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Дания подал угловой справа.
21'
Хинтереггер Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Систо Пионе из команды Дания отправил кросс в штрафную...
21'
Прёдль Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Дания контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
19'
Ульмер Андреас из команды Австрия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Шёпф Алессандро из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
18'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Шлагер Ксавер из команды Австрия сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
18'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Ульмер Андреас из команды Австрия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
18'
Австрия контролирует мяч.
17'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Хинтереггер Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Шёпф Алессандро нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Лазаро Валентино из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
16'
Удар от ворот произведет Австрия
16'
Удар от ворот произведет Австрия
16'
Систо Пионе из команды Дания сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
16'
Дания начинает контратаку
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
15'
Удар от ворот произведет Австрия
15'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль не смог попасть в створ ударом издали
15'
Дания контролирует мяч.
14'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Удар от ворот произведет Дания
13'
Шёпф Алессандро из команды Австрия навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
12'
Австрия контролирует мяч.
12'
Штребингер Ричард из команды Австрия хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
12'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль делает длинную передачу вперед
11'
Удар от ворот произведет Австрия
11'
Систо Пионе решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Желтая карточка
9'
Хинтереггер Мартин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
9'
Хинтереггер Мартин из команды Австрия играет слишком грубо. Поульсен Юссуф оказался на газоне.
9'
Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Дания контролирует мяч.
8'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Лазаро Валентино из команды Австрия навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Дания поставил подножку. Пострадал Шауб Луис
7'
Шёпф Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Ульмер Андреас задерживает мяч рукой
6'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
5'
Дания контролирует мяч.
4'
Австрия контролирует мяч.
3'
Дания контролирует мяч.
2'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Удар от ворот произведет Дания
1'
ШАНС! Шёпф Алессандро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
1'
Бургшталлер Гвидо из команды Австрия отправил кросс в штрафную...
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Австрия начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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