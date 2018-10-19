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Стадион: Зрители: 51000
Айнтрахт Фр
7:1
Конец матча
Фортуна
0'
1:0
20' Пенальти
Халлер Себастьен
2:0
26' Гол
Йович Лука
3:0
34' Гол
Йович Лука
4:0
50' Гол
Халлер Себастьен
4:1
53' Гол
Лукебакио Доди
5:1
55' Гол
Йович Лука
6:1
69' Гол
Йович Лука
7:1
72' Гол
Йович Лука
88' Желтая карточка
Айхан Кан
89' Желтая карточка
Штёгер Кевин
90'+1
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
91'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Айхан Кан
Желтая карточка
89'
Штёгер Кевин получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Штёгер Кевин из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Хасебе Макото
89'
Дукш Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
88'
Айхан Кан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
88'
Айхан Кан из команды Фортуна опасно и грубо сыграл. Гачинович Мийат пострадал.
88'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
87'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Тактическая замена. Йович Лука уходит с поля и его заменяет Хргота Бранимир
85'
Штёгер Кевин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Штендера Марк из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Лукебакио Доди
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
84'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
84'
Удар от ворот произведет Фортуна
84'
Гачинович Мийат не смог попасть в створ ударом издали
84'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
83'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Циммерман Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
82'
Удар от ворот произведет Фортуна
82'
Штендера Марк из команды Айнтрахт Фр навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
80'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
80'
Удар от ворот произведет Фортуна
79'
Каминьски Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Штёгер Кевин из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Де Гузман Джонатан
78'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
77'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
77'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает неудачный навес.
Фол, нарушение
77'
Айхан Кан из команды Фортуна опасно и грубо сыграл. Халлер Себастьен пострадал.
76'
Фортуна контролирует мяч.
75'
Халлер Себастьен нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Отличные скиллы показывает Халлер Себастьен, обводя своих соперников
75'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
75'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
72'
Халлер Себастьен сделал результативную передачу.
Описание гола
72'
ГОООООЛ - Йович Лука Айнтрахт Фр забивает ударом головой
72'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает отличный кросс...
72'
Вратарь парирует удар, который нанес Раман Бенито, и мяч снова в игре
72'
Вратарь парирует удар, который нанес Дукш Марвин, и мяч снова в игре
72'
Лукебакио Доди из команды Фортуна сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
71'
Фортуна контролирует мяч.
71'
Айнтрахт Фр нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
70'
Фортуна контролирует мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
69'
Де Гузман Джонатан сделал результативную передачу.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Йович Лука изменил счет на табло!
69'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
69'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Удар от ворот произведет Фортуна
67'
Де Гузман Джонатан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
66'
Айхан Кан из команды Фортуна опасно и грубо сыграл. Гачинович Мийат пострадал.
65'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
64'
Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Лукебакио Доди из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Циммер Жан
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Штёгер Кевин
63'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
63'
Раман Бенито из команды Фортуна плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
63'
Раман Бенито из команды Фортуна идет с мячом вперед на обострение...
62'
Фортуна контролирует мяч.
Фол, нарушение
62'
Йович Лука задерживает мяч рукой
61'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Сегодняшная посещаемость составляет 51000 болельщиков
61'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Н'Дика Эван из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Лукебакио Доди
60'
Удар от ворот произведет Фортуна
60'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
60'
Отличные скиллы показывает Костич Филип, обводя своих соперников
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Офсайд
59'
Лукебакио Доди из команды Фортуна в офсайде
59'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
58'
Трапп Кевин получил травму и заменен. Рённов Фредерик выходит на поле.
56'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Йович Лука из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Циммер Жан
55'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
55'
Костич Филип сделал результативную передачу.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Йович Лука изменил счет на табло!
55'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
54'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
53'
Дукш Марвин сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Лукебакио Доди из команды Фортуна переиграл вратаря дальним ударом!
53'
Отличные скиллы показывает Лукебакио Доди, обводя своих соперников
53'
Опасность! Дукш Марвин из команды Фортуна отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Угловой
52'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
52'
Циммерман Маттиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Вратарь парирует удар, который нанес Костич Филип, и мяч снова в игре
52'
Вратарь парирует удар, который нанес Халлер Себастьен, и мяч снова в игре
52'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
50'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Отличный удар Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр. Классный гол!
50'
Циммер Жан ошибается в защите.
50'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
50'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
50'
Лукебакио Доди из команды Фортуна плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
50'
Лукебакио Доди из команды Фортуна идет с мячом вперед на обострение...
49'
Циммер Жан делает длинную передачу вперед
49'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
47'
Штёгер Кевин не смог попасть в створ ударом издали
47'
Хорошую попытку сделал Раман Бенито. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
Дукш Марвин из команды Фортуна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
46'
Дукш Марвин из команды Фортуна в офсайде
46'
Моралес Альфредо из команды Фортуна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Тактическая замена. Торро Лукас уходит с поля и его заменяет Штендера Марк
46'
Тактическая замена. Бодзек Адам уходит с поля и его заменяет Лукебакио Доди
46'
Тактическая замена. Зоботка Марсель уходит с поля и его заменяет Баркок Аймен
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
47'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Н'Дика Эван и попал в каркас ворот!
46'
Головой пробил Халлер Себастьен, но голкипер отбил его в поле!
46'
Абрахам Давид из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
Угловой
46'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
46'
Бодзек Адам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает навес прямо в штрафную.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Айхан Кан из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Халлер Себастьен
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
44'
ШАНС! Зоботка Марсель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
44'
Штёгер Кевин из команды Фортуна подал угловой слева.
44'
Н'Дика Эван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Штёгер Кевин из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
44'
Вратарь парирует удар, который нанес Дукш Марвин, и мяч снова в игре
43'
Опасность! Штёгер Кевин из команды Фортуна отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
43'
Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Раман Бенито из команды Фортуна плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
43'
Циммер Жан из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
43'
Удар от ворот произведет Фортуна
42'
Гачинович Мийат не смог попасть в створ ударом издали
42'
Айнтрахт Фр нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
42'
Фортуна контролирует мяч.
41'
Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
41'
Циммер Жан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Н'Дика Эван из команды Айнтрахт Фр опасно и грубо сыграл. Зоботка Марсель пострадал.
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
39'
Удар от ворот произведет Фортуна
39'
Шанс! Торро Лукас из команды Айнтрахт Фр пробил головой, но мимо
39'
Де Гузман Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Зоботка Марсель из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Йович Лука
38'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
38'
Штёгер Кевин из команды Фортуна пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Штёгер Кевин
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Йович Лука из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Бодзек Адам
36'
Ох, красивый был бы гол! Торро Лукас пробил с лета в перекладину!
36'
Зоботка Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
34'
Халлер Себастьен сделал результативную передачу.
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Йович Лука классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
34'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
34'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
34'
Раман Бенито из команды Фортуна опасно и грубо сыграл. Абрахам Давид пострадал.
Травма, повреждение
34'
Абрахам Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Рензинг Михаэль взял и забрал мяч на выходе
33'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр делает навес прямо в штрафную.
33'
Опасность! Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
32'
Фортуна контролирует мяч.
32'
Удар от ворот произведет Фортуна
Угловой
31'
Де Гузман Джонатан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
31'
Каминьски Марцин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Моралес Альфредо из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Халлер Себастьен
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
29'
Фортуна контролирует мяч.
26'
Костич Филип сделал результативную передачу.
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Йович Лука классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
26'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает отличный кросс...
26'
Опасность! Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
26'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Офсайд
24'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр в офсайде
24'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
24'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
23'
Штёгер Кевин из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
23'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр толкнул локтем оппонента. Это Каминьски Марцин заработал фол
22'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
22'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр опасно и грубо сыграл. Рензинг Михаэль пострадал.
21'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
20'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр забивает с точки!
Фол, нарушение
20'
ПЕНАЛЬТИ! - Бодзек Адам играет рукой в штрафной! Бодзек Адам вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
19'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
18'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
18'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
18'
Опасность! Н'Дика Эван из команды Айнтрахт Фр отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
18'
Рензинг Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Торро Лукас из команды Айнтрахт Фр делает навес прямо в штрафную.
18'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Бодзек Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
17'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Бодзек Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Де Гузман Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Циммерман Маттиас из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Йович Лука
15'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Айхан Кан из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
14'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Удар от ворот произведет Фортуна
14'
ШАНС! Костич Филип нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
Моралес Альфредо нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
13'
Костич Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Циммер Жан из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
13'
Фортуна контролирует мяч.
12'
Фортуна контролирует мяч.
11'
Рензинг Михаэль взял и забрал мяч на выходе
11'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
11'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Фортуна контролирует мяч.
10'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
10'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр делает навес прямо в штрафную.
10'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Бодзек Адам из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Йович Лука
9'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
8'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр в офсайде
8'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
7'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Раман Бенито из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Йович Лука
6'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
5'
Фортуна контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
4'
Халлер Себастьен бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
4'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
4'
Штёгер Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
4'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
3'
Каминьски Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
3'
Каминьски Марцин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
2'
Удар от ворот произведет Фортуна
2'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
2'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
2'
Дукш Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
1'
Циммерман Маттиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Отличные скиллы показывает Йович Лука, обводя своих соперников
1'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Айнтрахт Фр начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 7:1 Фортуна
Айнтрахт Фр
95.5% (169)
Ничья:
4% (7)
Фортуна
0.6% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Айнтрахт Фр:
32.8% (58)
Айнтрахт Фр:
32.2% (57)
Айнтрахт Фр:
17.5% (31)
Айнтрахт Фр:
7.3% (13)
Ничья:
3.4% (6)
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