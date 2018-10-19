Стадион: Коммерцбанк-Арена Зрители: 51000
7:1
Конец матча
1:0
20' ПенальтиХаллер Себастьен
2:0
26' ГолЙович Лука
3:0
34' ГолЙович Лука
4:0
50' ГолХаллер Себастьен
4:1
53' ГолЛукебакио Доди
5:1
55' ГолЙович Лука
6:1
69' ГолЙович Лука
7:1
72' ГолЙович Лука
88' Желтая карточкаАйхан Кан
89' Желтая карточкаШтёгер Кевин
Новости после матча
Второй тайм
91'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
89'
Судья сигнализирует, что Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Айхан Кан
89'
Штёгер Кевин получает желтую карточку за неспортивное поведение
89'
Судья сигнализирует, что Штёгер Кевин из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Хасебе Макото
89'
Дукш Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Айхан Кан получил желтую карточку от судьи
88'
Айхан Кан из команды Фортуна опасно и грубо сыграл. Гачинович Мийат пострадал.
88'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
87'
86'
Тактическая замена. Йович Лука уходит с поля и его заменяет Хргота Бранимир
85'
Штёгер Кевин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
85'
Судья сигнализирует, что Штендера Марк из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Лукебакио Доди
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
84'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
84'
84'
Гачинович Мийат не смог попасть в створ ударом издали
84'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
83'
83'
Циммерман Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
82'
82'
Штендера Марк из команды Айнтрахт Фр навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
80'
79'
Каминьски Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
79'
Судья сигнализирует, что Штёгер Кевин из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Де Гузман Джонатан
78'
77'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
77'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает неудачный навес.
77'
Айхан Кан из команды Фортуна опасно и грубо сыграл. Халлер Себастьен пострадал.
76'
75'
Халлер Себастьен нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Отличные скиллы показывает Халлер Себастьен, обводя своих соперников
75'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
75'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
72'
Халлер Себастьен сделал результативную передачу.
72'
ГОООООЛ - Йович Лука Айнтрахт Фр забивает ударом головой
72'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает отличный кросс...
72'
Вратарь парирует удар, который нанес Раман Бенито, и мяч снова в игре
72'
Вратарь парирует удар, который нанес Дукш Марвин, и мяч снова в игре
72'
Лукебакио Доди из команды Фортуна сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
71'
71'
Айнтрахт Фр нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
69'
Де Гузман Джонатан сделал результативную передачу.
69'
Г О О О О Л - Йович Лука изменил счет на табло!
69'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
69'
68'
68'
67'
Де Гузман Джонатан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
66'
Айхан Кан из команды Фортуна опасно и грубо сыграл. Гачинович Мийат пострадал.
65'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
64'
Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Лукебакио Доди из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
64'
Судья сигнализирует, что Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Циммер Жан
64'
Судья сигнализирует, что Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Штёгер Кевин
63'
63'
Раман Бенито из команды Фортуна плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
63'
Раман Бенито из команды Фортуна идет с мячом вперед на обострение...
62'
62'
Йович Лука задерживает мяч рукой
61'
61'
Сегодняшная посещаемость составляет 51000 болельщиков
61'
60'
Судья сигнализирует, что Н'Дика Эван из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Лукебакио Доди
60'
60'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
60'
Отличные скиллы показывает Костич Филип, обводя своих соперников
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
59'
Лукебакио Доди из команды Фортуна в офсайде
59'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
58'
Трапп Кевин получил травму и заменен. Рённов Фредерик выходит на поле.
56'
56'
Судья сигнализирует, что Йович Лука из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Циммер Жан
55'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
55'
Костич Филип сделал результативную передачу.
55'
Г О О О О Л - Йович Лука изменил счет на табло!
55'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
54'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
53'
Дукш Марвин сделал результативную передачу.
53'
Г О О О О Л - Лукебакио Доди из команды Фортуна переиграл вратаря дальним ударом!
53'
Отличные скиллы показывает Лукебакио Доди, обводя своих соперников
53'
Опасность! Дукш Марвин из команды Фортуна отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
52'
52'
Циммерман Маттиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Вратарь парирует удар, который нанес Костич Филип, и мяч снова в игре
52'
Вратарь парирует удар, который нанес Халлер Себастьен, и мяч снова в игре
52'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
50'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
50'
Г О О О О Л - Отличный удар Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр. Классный гол!
50'
Циммер Жан ошибается в защите.
50'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
50'
50'
Лукебакио Доди из команды Фортуна плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
50'
Лукебакио Доди из команды Фортуна идет с мячом вперед на обострение...
49'
Циммер Жан делает длинную передачу вперед
49'
47'
47'
Штёгер Кевин не смог попасть в створ ударом издали
47'
Хорошую попытку сделал Раман Бенито. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
Дукш Марвин из команды Фортуна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Дукш Марвин из команды Фортуна в офсайде
46'
Моралес Альфредо из команды Фортуна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Тактическая замена. Торро Лукас уходит с поля и его заменяет Штендера Марк
46'
Тактическая замена. Бодзек Адам уходит с поля и его заменяет Лукебакио Доди
46'
Тактическая замена. Зоботка Марсель уходит с поля и его заменяет Баркок Аймен
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
47'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Н'Дика Эван и попал в каркас ворот!
46'
Головой пробил Халлер Себастьен, но голкипер отбил его в поле!
46'
Абрахам Давид из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
46'
46'
Бодзек Адам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает навес прямо в штрафную.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Судья сигнализирует, что Айхан Кан из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Халлер Себастьен
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
44'
ШАНС! Зоботка Марсель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
Штёгер Кевин из команды Фортуна подал угловой слева.
44'
Н'Дика Эван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Штёгер Кевин из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
44'
Вратарь парирует удар, который нанес Дукш Марвин, и мяч снова в игре
43'
Опасность! Штёгер Кевин из команды Фортуна отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
43'
Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Раман Бенито из команды Фортуна плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
43'
Циммер Жан из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
43'
42'
Гачинович Мийат не смог попасть в створ ударом издали
42'
Айнтрахт Фр нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
42'
41'
Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
41'
Циммер Жан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Н'Дика Эван из команды Айнтрахт Фр опасно и грубо сыграл. Зоботка Марсель пострадал.
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
39'
39'
Шанс! Торро Лукас из команды Айнтрахт Фр пробил головой, но мимо
39'
Де Гузман Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Судья сигнализирует, что Зоботка Марсель из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Йович Лука
38'
38'
Штёгер Кевин из команды Фортуна пробил со штрафного, но очень мимо цели.
37'
Судья сигнализирует, что Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Штёгер Кевин
37'
Судья сигнализирует, что Йович Лука из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Бодзек Адам
36'
Ох, красивый был бы гол! Торро Лукас пробил с лета в перекладину!
36'
Зоботка Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
34'
Халлер Себастьен сделал результативную передачу.
34'
Г О О О О Л - Йович Лука классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
34'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
34'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
34'
Раман Бенито из команды Фортуна опасно и грубо сыграл. Абрахам Давид пострадал.
34'
Абрахам Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Рензинг Михаэль взял и забрал мяч на выходе
33'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр делает навес прямо в штрафную.
33'
Опасность! Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
32'
32'
31'
Де Гузман Джонатан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
31'
Каминьски Марцин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
30'
Судья сигнализирует, что Моралес Альфредо из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Халлер Себастьен
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
29'
26'
Костич Филип сделал результативную передачу.
26'
Г О О О О Л - Йович Лука классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
26'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает отличный кросс...
26'
Опасность! Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
26'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
24'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр в офсайде
24'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
24'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
23'
Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
23'
Штёгер Кевин из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
23'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр толкнул локтем оппонента. Это Каминьски Марцин заработал фол
22'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр опасно и грубо сыграл. Рензинг Михаэль пострадал.
21'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
20'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
20'
Г О О О О Л - Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр забивает с точки!
20'
ПЕНАЛЬТИ! - Бодзек Адам играет рукой в штрафной! Бодзек Адам вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
19'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
18'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
18'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
18'
Опасность! Н'Дика Эван из команды Айнтрахт Фр отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
18'
Рензинг Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Торро Лукас из команды Айнтрахт Фр делает навес прямо в штрафную.
18'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Бодзек Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
16'
Бодзек Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Де Гузман Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Судья сигнализирует, что Циммерман Маттиас из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Йович Лука
15'
15'
Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
14'
14'
14'
ШАНС! Костич Филип нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
Моралес Альфредо нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
13'
Костич Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Циммер Жан из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
13'
12'
11'
Рензинг Михаэль взял и забрал мяч на выходе
11'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
11'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
10'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
10'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр делает навес прямо в штрафную.
10'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
9'
Судья сигнализирует, что Бодзек Адам из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Йович Лука
9'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр в офсайде
8'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
7'
6'
Судья сигнализирует, что Раман Бенито из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Йович Лука
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
4'
Халлер Себастьен бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
4'
4'
Штёгер Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
3'
Каминьски Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
3'
Каминьски Марцин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
2'
2'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
2'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
2'
Дукш Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
1'
Циммерман Маттиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Отличные скиллы показывает Йович Лука, обводя своих соперников
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Айнтрахт Фр начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 7:1 Фортуна
Айнтрахт Фр
95.5% (169)
Ничья:
4% (7)
Фортуна
0.6% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Айнтрахт Фр:
32.8% (58)
2:1 Айнтрахт Фр:
32.2% (57)
1:0 Айнтрахт Фр:
17.5% (31)
3:1 Айнтрахт Фр:
7.3% (13)
1:1 Ничья:
3.4% (6)
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