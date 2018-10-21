Стадион: Жоффруа Гишар
1:1
Конец матча
1:0
4' ПенальтиХазри Вахби
1:1
34' ГолСарр Исмаила
45' Желтая карточкаБенсебаини Рами
1:1
66' Не забитый пенальтиБен Арфа Хатем
89' Желтая карточкаДьони Луа
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Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
95'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
95'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
94'
94'
Какой промах! Дьони Луа имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
94'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
94'
Матч возобновлен
94'
Ньянг М'Байе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
Да Сильва Дамьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
93'
Норден Арно из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
93'
Ньянг М'Байе ошибается в защите.
92'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
92'
Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Бенсебаини Рами наказан за толчок Норден Арно
91'
Норден Арно из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
Сент-Этьенн имеет хороший шанс забить.
91'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
90'
Буриго Бенжамен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
89'
Дьони Луа получил желтую карточку от судьи
89'
Судья сигнализирует, что Дьони Луа из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Гренье Клеман
89'
Дебюши Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Гренье Клеман из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
89'
88'
Сент-Этьенн имеет хороший шанс забить.
88'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
88'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
87'
86'
Тактическая замена. Салибур Янис уходит с поля и его заменяет Норден Арно
86'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Юханссон Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
85'
Да Сильва Дамьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Дьони Луа из команды Сент-Этьенн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
85'
Салибур Янис нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
85'
Сент-Этьенн имеет хороший шанс забить.
84'
Судья сигнализирует, что Ньянг М'Байе из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Перрен Лоик
84'
Гренье Клеман задерживает мяч рукой
83'
83'
82'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
82'
Тактическая замена. Зеффан Мехди уходит с поля и его заменяет Дель Кастильо Ромен
81'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн опасно и грубо сыграл. Гренье Клеман пострадал.
81'
81'
Хазри Вахби делает скидку назад вдоль ворот
80'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
80'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн опасно и грубо сыграл. Юханссон Якоб пострадал.
78'
Ньянг М'Байе пробует нанести удар издали, но Рюффье Стефан держит все под контролем
78'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает пас партнеру.
78'
Диуссе Ассан ошибается в защите.
77'
Выглядело как неплохой момент. Дьони Луа из команды Сент-Этьенн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
77'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
77'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Да Сильва Дамьен из команды Ренн играет слишком грубо. Хазри Вахби оказался на газоне.
76'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
76'
Гренье Клеман решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
76'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
75'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн толкнул локтем оппонента. Это Бенсебаини Рами заработал фол
75'
74'
Зеффан Мехди из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
Матч возобновлен
73'
Сарр Исмаила получил травму и заменен. Юханссон Якоб выходит на поле.
72'
Бен Арфа Хатем получил травму и заменен. Ньянг М'Байе выходит на поле.
71'
Сарр Исмаила на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Бен Арфа Хатем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Сент-Этьенн имеет хороший шанс забить.
70'
Диуссе Ассан из команды Сент-Этьенн хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
70'
Траоре Амари из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
69'
Хорошую попытку сделал Дьони Луа. Удар в створ, но вратарь начеку
69'
Диуссе Ассан из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
68'
Дьони Луа задерживает мяч рукой
68'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Сент-Этьенн имеет хороший шанс забить.
67'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
66'
ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Бен Арфа Хатем наносит удар в каркас ворот!
66'
Матч возобновлен
66'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
66'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
65'
ПЕНАЛЬТИ - Салиба Вильям из команды Сент-Этьенн привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Бен Арфа Хатем.
65'
65'
64'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Сент-Этьенн имеет хороший шанс забить.
63'
63'
Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
63'
Сент-Этьенн имеет хороший шанс забить.
62'
62'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает неудачный навес.
62'
Сент-Этьенн имеет хороший шанс забить.
61'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
61'
61'
Опасность предотвращена - Бенсебаини Рами из команды Ренн вступил в отбор удачно
61'
Салибур Янис из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
61'
Сент-Этьенн имеет хороший шанс забить.
61'
Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
60'
60'
Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Бенсебаини Рами из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
60'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн делает пас партнеру.
60'
59'
Зеффан Мехди из команды Ренн играет слишком грубо. Салибур Янис оказался на газоне.
59'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
58'
Рюффье Стефан не дал случится голу! Бен Арфа Хатем должен был забивать, но Рюффье Стефан сделал отличный сейв
58'
Салиба Вильям ошибается в защите.
57'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
57'
Сарр Исмаила из команды Ренн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
57'
Гренье Клеман из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
57'
Салибур Янис наказан за толчок Бен Арфа Хатем
56'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
56'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
56'
Какой промах! Бенсебаини Рами имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
56'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает отличный кросс...
55'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
55'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн подал угловой справа.
55'
Должен был быть гол! Сарр Исмаила имел отличный шанс, но Рюффье Стефан не дал голу состоятся!
55'
Андре Бенжамин из команды Ренн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
54'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
54'
54'
Сент-Этьенн имеет хороший шанс забить.
53'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Матч возобновлен
52'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
51'
51'
Отличные скиллы показывает Дебюши Матьё, обводя своих соперников
51'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
51'
Сент-Этьенн имеет хороший шанс забить.
51'
51'
Какой промах! Кабелла Реми имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
50'
50'
Голкипер мог бы сыграть и получше
50'
Сарр Исмаила из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
50'
Гренье Клеман из команды Ренн делает пас партнеру.
49'
Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Салибур Янис
48'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
48'
Андре Бенжамин из команды Ренн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
48'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
47'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
46'
46'
Суботич Невен получил травму и заменен. Салиба Вильям выходит на поле.
46'
Тактическая замена. Берич Роберт уходит с поля и его заменяет Дьони Луа
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
46'
ШАНС! Перрен Лоик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Бенсебаини Рами получил желтую карточку от судьи
44'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
43'
43'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
43'
Диалло Абдулайе не дал случится голу! Хазри Вахби должен был забивать, но Диалло Абдулайе сделал отличный сейв
42'
Отличные скиллы показывает Хазри Вахби, обводя своих соперников
42'
Диуссе Ассан из команды Сент-Этьенн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
42'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
41'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
41'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн идет с мячом вперед на обострение...
40'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
39'
39'
Сент-Этьенн имеет хороший шанс забить.
38'
38'
Сарр Исмаила из команды Ренн в офсайде
38'
Зеффан Мехди из команды Ренн делает пас партнеру.
37'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Желен Жереми из команды Ренн хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
37'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
37'
36'
Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Салибур Янис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Судья сигнализирует, что Гренье Клеман из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Салибур Янис
35'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
34'
Г О О О О Л - Сарр Исмаила забивает!
34'
Плохо сыграл Диуссе Ассан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
34'
Траоре Амари из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
33'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
33'
33'
32'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
32'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
32'
Андре Бенжамин не смог попасть в створ ударом издали
32'
Рюффье Стефан не дал случится голу! Бен Арфа Хатем должен был забивать, но Рюффье Стефан сделал отличный сейв
31'
31'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
31'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
30'
Шанс! Бенсебаини Рами из команды Ренн пробил головой, но мимо
30'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
30'
Колодзейчак Тимоти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Бенсебаини Рами из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
29'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
28'
Бен Арфа Хатем не смог попасть в створ ударом издали
28'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Отличные скиллы показывает Сарр Исмаила, обводя своих соперников
28'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает пас партнеру.
27'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн опасно и грубо сыграл. Бенсебаини Рами пострадал.
26'
Салибур Янис из команды Сент-Этьенн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
26'
Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
26'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Да Сильва Дамьен из команды Ренн.
25'
Отличные скиллы показывает Берич Роберт, обводя своих соперников
25'
Опасность! Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
25'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
24'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн в офсайде
24'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает пас партнеру.
24'
24'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
24'
Опасность предотвращена - Суботич Невен из команды Сент-Этьенн вступил в отбор удачно
24'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Бен Арфа Хатем пробил со штрафного прямо в стенку
22'
М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн опасно и грубо сыграл. Андре Бенжамин пострадал.
22'
22'
Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
21'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Зеффан Мехди из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
21'
20'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
20'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
20'
19'
Суботич Невен из команды Сент-Этьенн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Андре Бенжамин нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает пас партнеру.
19'
18'
18'
18'
Матч возобновлен
17'
Буриго Бенжамен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
16'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Сент-Этьенн имеет хороший шанс забить.
16'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
15'
Салибур Янис из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Гренье Клеман оказался на газоне.
15'
Дебюши Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Судья сигнализирует, что Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Буриго Бенжамен
14'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
13'
Сарр Исмаила не смог попасть в створ ударом издали
13'
Андре Бенжамин из команды Ренн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
13'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
12'
12'
О, нет. Из многообещающей позиции Сарр Исмаила из команды Ренн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
11'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
11'
Судья сигнализирует, что Буриго Бенжамен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Салибур Янис
11'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
10'
Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Зеффан Мехди из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
10'
Рюффье Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Зеффан Мехди из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
10'
9'
9'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Траоре Амари из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Диуссе Ассан пострадал.
7'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
6'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
5'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
4'
Г О О О О Л - Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн забивает с точки!
3'
ПЕНАЛЬТИ - Гренье Клеман из команды Ренн привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Хазри Вахби.
3'
3'
2'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Перрен Лоик из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Бен Арфа Хатем оказался на газоне.
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Ренн начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сент-Этьен 1:1 Ренн
Сент-Этьен
78% (138)
Ничья:
20.3% (36)
Ренн
1.7% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Сент-Этьен:
33.3% (59)
1:0 Сент-Этьен:
32.2% (57)
1:1 Ничья:
16.4% (29)
2:0 Сент-Этьен:
8.5% (15)
2:2 Ничья:
3.4% (6)
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