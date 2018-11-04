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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Де Кёйп
Состав команд
22
Бейло
Юстин
11
Ларссон
Сэм
Фейеноорд 4-2-1-3
- Основной состав
- 22 Бейло Юстин Вратарь
- 2 Ниукоп Барт Защитник
- 33 Боттегин Эрик Защитник
- 6 Ван дер Хейден Ян-Ари Защитник
- 15 Маласиа Тирелл Защитник
- 8 Класи Йорди Полузащитник
- 10 Де Вильена Тонни Полузащитник
- 32 Ван Перси Робин Полузащитник
- 19 Бергёйс Стивен Нападающий
- 9 Йоргенсен Николай Нападающий
- 11 Ларссон Сэм Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Делле Жорис Вратарь
- 1 Фермеер Кеннет Вратарь
- 29 Вердонк Калвин Защитник
- 3 Ван Бик Свен Защитник
- 38 Гертрейда Лютсхарел Защитник
- 20 Тапия Ренато Полузащитник
- 18 Аюб Яссин Полузащитник
- 27 Эль-Ханкури Мохамед Полузащитник
- 34 Венте Дилан Нападающий
- 28 Тоорнстра Йенс Нападающий
- Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Хапс Ридгесиано Травмирован
ВВВ-Венло 4-3-3
- Основной состав
- 1 Уннерсталл Ларс Вратарь
- 2 Руттен Морено Защитник
- 13 Nils Roeseler Защитник
- 3 Промес Джерольд Защитник
- 21 Боргманн Аксель Защитник
- 9 Сёнтьенс Ральф Полузащитник
- 6 Пост Данни Полузащитник
- 31 Сушич Тино-Свен Полузащитник
- 10 Опоку Джонатан Нападающий
- 26 Млапа Пениэль Нападающий
- 11 Грот Джей-Рой Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Вербонг Брам Вратарь
- 16 ван Крой Делано Вратарь
- 25 Коркмаз Эврен Защитник
- 20 Ван Брюген Дамиан Защитник
- 34 Янссен Симон Полузащитник
- 29 Линторст Эверт Полузащитник
- 8 Ван Ойен Петер Полузащитник
- 19 Йоостен Патрик Нападающий
- 7 Самуэльсен Мартин Нападающий
- 35 Sam Steijn
- Главный тренер: Стейен Морис
- Травмы и дисквалификации
- Деккер Тристан Травмирован
Предыдущие игры
Фейеноорд (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 01.11.2018 Фейеноорд 5:1 АДО Ден Хааг К
- 28.10.2018 Аякс 3:0 Фейеноорд Э
- 21.10.2018 Фейеноорд 3:0 ПЕК Зволле Э
- 07.10.2018 Виллем II 1:1 Фейеноорд Э
- 30.09.2018 Фейеноорд 2:1 Витесс Э
- 27.09.2018 Gemert 0:4 Фейеноорд К
- 23.09.2018 Фейеноорд 1:0 Утрехт Э
- 16.09.2018 АЗ Алкмаар 1:1 Фейеноорд Э
- 02.09.2018 Фейеноорд 4:2 НАК Бреда Э
- 26.08.2018 Херенвен 3:5 Фейеноорд Э
- 19.08.2018 Фейеноорд 3:0 Эксельсиор Э
- 16.08.2018 Фейеноорд 1:1 Тренчин ЛЕ
- 12.08.2018 Де Графсхап 2:0 Фейеноорд Э
- 09.08.2018 Тренчин 4:0 Фейеноорд ЛЕ
- 04.08.2018 ПСВ 0:0 Фейеноорд С
- 29.07.2018 Фейеноорд 2:1 Леванте ТМК
- 21.07.2018 Фенербахче 3:3 Фейеноорд ТМК
- 13.07.2018 Базель 0:5 Фейеноорд КУ
- 11.07.2018 Янг Бойз 3:0 Фейеноорд КУ
- 07.07.2018 Зеувс Эльфтал 0:2 Фейеноорд ТМК
ВВВ-Венло (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 31.10.2018 АЗ Алкмаар 2:0 ВВВ-Венло К
- 26.10.2018 Эммен 1:1 ВВВ-Венло Э
- 21.10.2018 ВВВ-Венло 2:0 АДО Ден Хааг Э
- 06.10.2018 ПСВ 4:0 ВВВ-Венло Э
- 29.09.2018 Эксельсиор 1:0 ВВВ-Венло Э
- 25.09.2018 Вестландия 0:3 ВВВ-Венло К
- 22.09.2018 ВВВ-Венло 3:0 НАК Бреда Э
- 15.09.2018 Де Графсхап 1:2 ВВВ-Венло Э
- 01.09.2018 ВВВ-Венло 1:1 Херенвен Э
- 26.08.2018 Утрехт 1:1 ВВВ-Венло Э
- 18.08.2018 ВВВ-Венло 0:1 Аякс Э
- 11.08.2018 Виллем II 0:1 ВВВ-Венло Э
- 04.08.2018 ВВВ-Венло 2:0 Волендам ТМК
- 30.07.2018 Вердер 1:1 ВВВ-Венло ТМК
- 27.07.2018 ВВВ-Венло 2:1 Твенте ТМК
- 21.07.2018 Де Трефферс 0:3 ВВВ-Венло ТМК
- 18.07.2018 Виттенхорст 0:1 ВВВ-Венло ТМК
- 10.07.2018 СВЕБ 0:16 ВВВ-Венло ТМК
- 07.07.2018 Веритас 1:7 ВВВ-Венло ТМК
- 03.07.2018 Спарта-1918 0:7 ВВВ-Венло ТМК
Последние игры между собой
Фейеноорд: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
ВВВ-Венло: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
- 04.02.2018 ВВВ-Венло 1:0 Фейеноорд Эредивизие
- 18.11.2017 Фейеноорд 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие
- 18.07.2015 Фейеноорд 1:2 ВВВ-Венло Товарищеские матчи. Клубы
- 05.04.2013 Фейеноорд 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие
- 21.10.2012 ВВВ-Венло 2:3 Фейеноорд Эредивизие
- 22.01.2012 ВВВ-Венло 2:1 Фейеноорд Эредивизие
- 16.10.2011 Фейеноорд 4:0 ВВВ-Венло Эредивизие
- 01.05.2011 ВВВ-Венло 3:2 Фейеноорд Эредивизие
- 27.10.2010 Фейеноорд 3:0 ВВВ-Венло Эредивизие
- 24.01.2010 ВВВ-Венло 1:1 Фейеноорд Эредивизие
- 24.10.2009 Фейеноорд 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие
- 15.03.2008 Фейеноорд 4:1 ВВВ-Венло Премьер-лига
- 09.12.2007 ВВВ-Венло 0:0 Фейеноорд Премьер-лига
Фейеноорд
ВВВ-Венло
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|39 - 4
|33
|2.
|Аякс
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 4
|28
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 13
|20
|4.
|Хераклес
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|25 - 22
|20
|5.
|Утрехт
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|6.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|7.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|21 - 18
|15
|8.
|Витесс
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 13
|15
|9.
|Херенвен
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|24 - 25
|14
|10.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|21 - 21
|13
|11.
|Эксельсиор
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|12.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 24
|12
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 18
|11
|14.
|Де Графсхап
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 22
|10
|15.
|Виллем II
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 21
|10
|16.
|Эммен
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 26
|10
|17.
|НАК Бреда
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 25
|8
|18.
|Гронинген
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 23
|7
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Первый тайм
7'
Матч приостановлен
7'
Матч прерван
1'
Игра приостановлена из-за неполадок со светом.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Фейеноорд начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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