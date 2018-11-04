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Стадион:
Фейеноорд
 
Оставлена
ВВВ-Венло
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Первый тайм
Свисток
7'
Матч приостановлен
Свисток
7'
Матч прерван
1'
Игра приостановлена из-за неполадок со светом.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Фейеноорд начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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