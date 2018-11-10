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Стадион: Славутич-Арена
1:0
16' ГолХомченовский Дмитрий
1:1
34' ГолШвед Марьян
51' Желтая карточкаПонде Кристиан
|
16'
1:0
34'
1:1
51'
Состав команд
96
Силас
57
Бородай
Олег
35
Швед
Марьян
48
Клёц
Дмитрий
Заря
- Основной состав
- 73 Фелипе Луис II Вратарь
- 18 Тымчик Александр Защитник
- 15 Вернидуб Виталий Защитник
- 3 Сваток Александр Защитник
- 14 Михайличенко Богдан Защитник
- 5 Гордиенко Артём Полузащитник
- 96 Силас Полузащитник
- 20 Караваев Александр Полузащитник
- 99 Арвеладзе Леван Полузащитник
- 10 Хомченовский Дмитрий Полузащитник
- 64 Sergey Mayboroda Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Махарадзе Заури Вратарь
- 98 Чеберко Евгений Защитник
- 22 Кабаев Владислав Полузащитник
- 17 Леднев Богдан Полузащитник
- 8 Харатин Игорь Полузащитник
- 28 Громов Артём Полузащитник
- Главный тренер: Вернидуб Юрий
Карпаты
- Основной состав
- 30 Шевченко Никита Вратарь
- 94 Мирошниченко Денис Защитник
- 50 Ковтун Алексей Защитник
- 57 Бородай Олег Защитник
- 54 Лебеденко Орест Защитник
- 35 Швед Марьян Полузащитник
- 20 Ди Франко Франсиско Полузащитник
- 48 Клёц Дмитрий Полузащитник
- 10 Карраскаль Хорхе Полузащитник
- 29 Понде Кристиан Полузащитник
- 9 Гуцуляк Алексей Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Кучинский Максим Вратарь
- 19 Папа Гуйе Защитник
- 99 Мехремич Ади Защитник
- 11 Мендес Кевин Полузащитник
- 8 Вербный Назар Полузащитник
- 18 Варгас Родриго II Нападающий
- 33 Мякушко Сергей Нападающий
- Главный тренер: Мораиш Жозе
Предыдущие игры
Заря (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 04.11.2018 Черноморец Од 0:3 Заря ПЛ
- 31.10.2018 Десна 1:1 Заря К
- 27.10.2018 Заря 0:0 Александрия ПЛ
- 20.10.2018 Мариуполь 3:2 Заря ПЛ
- 07.10.2018 Шахтёр Донецк 1:1 Заря ПЛ
- 30.09.2018 Заря 0:0 Львов ПЛ
- 23.09.2018 Ворскла 2:1 Заря ПЛ
- 16.09.2018 Заря 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 02.09.2018 Арсенал-Киев 0:5 Заря ПЛ
- 30.08.2018 РБ Лейпциг 3:2 Заря ЛЕ
- 26.08.2018 Заря 0:2 Десна ПЛ
- 23.08.2018 Заря 0:0 РБ Лейпциг ЛЕ
- 19.08.2018 Заря 0:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 16.08.2018 Брага 2:2 Заря ЛЕ
- 12.08.2018 Карпаты 0:1 Заря ПЛ
- 09.08.2018 Заря 1:1 Брага ЛЕ
- 04.08.2018 Заря 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 28.07.2018 Александрия 1:0 Заря ПЛ
- 22.07.2018 Заря 2:1 Мариуполь ПЛ
- 20.05.2018 Ворскла 2:0 Заря ПЛ
Карпаты (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 03.11.2018 Олимпик Донецк 1:2 Карпаты ПЛ
- 31.10.2018 Черкащина-Академия 0:1 Карпаты К
- 28.10.2018 Черноморец Од 0:5 Карпаты ПЛ
- 21.10.2018 Александрия 2:1 Карпаты ПЛ
- 06.10.2018 Мариуполь 1:1 Карпаты ПЛ
- 28.09.2018 Карпаты 1:6 Шахтёр Донецк ПЛ
- 25.09.2018 Сумы 0:3 Карпаты К
- 22.09.2018 Львов 1:1 Карпаты ПЛ
- 15.09.2018 Карпаты 0:1 Ворскла ПЛ
- 02.09.2018 Динамо Киев 0:2 Карпаты ПЛ
- 26.08.2018 Карпаты 1:2 Арсенал-Киев ПЛ
- 19.08.2018 Десна 2:2 Карпаты ПЛ
- 12.08.2018 Карпаты 0:1 Заря ПЛ
- 05.08.2018 Карпаты 2:2 Олимпик Донецк ПЛ
- 22.07.2018 Карпаты 0:2 Александрия ПЛ
- 19.05.2018 Карпаты 3:0 Сталь Каменское ПЛ
- 12.05.2018 Звезда Кропивницкий 1:1 Карпаты ПЛ
- 05.05.2018 Черноморец Од 1:1 Карпаты ПЛ
- 28.04.2018 Карпаты 1:2 Александрия ПЛ
- 22.04.2018 Олимпик Донецк 0:2 Карпаты ПЛ
Последние игры между собой
Заря: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Карпаты: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
- 12.08.2018 Карпаты 0:1 Заря Премьер-лига
- 18.02.2018 Карпаты 0:2 Заря Премьер-лига
- 17.09.2017 Заря 0:0 Карпаты Премьер-лига
- 27.11.2016 Карпаты 2:2 Заря Премьер-лига
- 21.08.2016 Заря 2:1 Карпаты Премьер-лига
- 02.04.2016 Заря 4:1 Карпаты Премьер-лига
- 13.09.2015 Карпаты 1:1 Заря Премьер-лига
- 16.05.2015 Заря 1:1 Карпаты Премьер-лига
- 02.11.2014 Карпаты 1:2 Заря Премьер-лига
- 23.04.2014 Заря 2:2 Карпаты Премьер-лига
- 10.08.2013 Карпаты 0:0 Заря Премьер-лига
- 28.04.2013 Карпаты 2:0 Заря Премьер-лига
- 06.10.2012 Заря 2:1 Карпаты Премьер-лига
- 03.03.2012 Заря 5:1 Карпаты Премьер-лига
- 13.08.2011 Карпаты 2:1 Заря Премьер-лига
- 27.11.2010 Карпаты 4:2 Заря Премьер-лига
- 01.08.2010 Заря 2:2 Карпаты Премьер-лига
- 06.03.2010 Заря 0:2 Карпаты Премьер-лига
- 08.08.2009 Карпаты 4:0 Заря Премьер-лига
- 18.04.2009 Карпаты 1:1 Заря Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|36 - 7
|37
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|16 - 7
|29
|3.
|Александрия
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|19 - 12
|27
|4.
|Ворскла
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|15 - 15
|24
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 21
|20
|6.
|Заря
|1:1 Заявка
|15
|4
|7
|4
|18 - 13
|19
|7.
|Десна
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|15 - 18
|18
|8.
|Львов
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 16
|18
|9.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 23
|16
|10.
|Карпаты
|1:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 22
|14
|11.
|Черноморец Од
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|12.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|7 - 25
|7
Второй тайм
51'
Понде Кристиан получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Г О О О О Л - Швед Марьян бьет в цель!
16'
Г О О О О Л - Хомченовский Дмитрий бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Slavutych Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Заря 1:1 Карпаты
Заря
81.5% (141)
Ничья:
15% (26)
Карпаты
3.5% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Заря:
34.7% (60)
2:1 Заря:
28.9% (50)
2:0 Заря:
13.3% (23)
1:1 Ничья:
12.7% (22)
1:2 Карпаты:
2.3% (4)
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