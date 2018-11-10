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Стадион:
Заря
1:1
Второй тайм: 56'
Карпаты
0'
1:0
16' Гол
Хомченовский Дмитрий
1:1
34' Гол
Швед Марьян
51' Желтая карточка
Понде Кристиан
56'
Второй тайм
Желтая карточка
51'
Понде Кристиан получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Швед Марьян бьет в цель!
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Хомченовский Дмитрий бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Slavutych Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Заря 1:1 Карпаты
Заря
81.5% (141)
Ничья:
15% (26)
Карпаты
3.5% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Заря:
34.7% (60)
Заря:
28.9% (50)
Заря:
13.3% (23)
Ничья:
12.7% (22)
Карпаты:
2.3% (4)
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