Стадион: De Oude Meerdijk
Первый тайм
36'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
35'
Кавлан Канер нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Янсен Анко из команды Эммен делает навес прямо в штрафную.
35'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Бейл Гленн из команды Эммен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
34'
Ариас Яфар из команды Эммен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
34'
33'
Ван Лир Бенжамин взял и забрал мяч на выходе
33'
Бейл Гленн из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
32'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Нимейер Рёвен из команды Эммен навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
31'
Корте Джованни нарушает правила. Кавлан Канер пострадал
31'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
НАК Бреда начинает контратаку
31'
Корте Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Кавлан Канер из команды Эммен подал угловой справа.
30'
Янсен Анко из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
30'
30'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Клок Герсом из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
30'
Клок Герсом выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
28'
27'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
25'
Судья сигнализирует, что Рёверс Марвин из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Чакон Майкл
25'
Янсен Анко нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
24'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
23'
22'
22'
Матч возобновлен
21'
Кох Менно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Удар от ворот произведет Эммен
20'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
20'
19'
Ариас Яфар нарушает правила. Каролина Юрих пострадал
19'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
19'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
18'
Палмер-Браун Эрик из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Ариас Яфар оказался на газоне.
18'
17'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
17'
Янсен Анко решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
17'
Корте Джованни из команды НАК Бреда опасно и грубо сыграл. Янсен Анко пострадал.
16'
Судья сигнализирует, что Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Янсен Анко
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
14'
Удар от ворот произведет Эммен
14'
14'
Нимейер Рёвен из команды Эммен в офсайде
13'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Янсен Анко оказался на газоне.
13'
Нимейер Рёвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
[player1] из команды [team] подал угловой слева.
13'
Каролина Юрих нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Нийхолт Джанлука нанес удар издали, а Схерпен Кьелл отбил его обратно в игру!
12'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
12'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
10'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
10'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
10'
Бейл Гленн не смог попасть в створ ударом издали
10'
Бейл Гленн из команды Эммен идет с мячом вперед на обострение...
9'
8'
Эль-Алуши Мунир пробует нанести удар издали, но Схерпен Кьелл держит все под контролем
8'
Веендорп Кезиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Каролина Юрих из команды НАК Бреда делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
8'
Матч возобновлен
8'
Эль-Алуши Мунир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Клок Герсом нарушает правила. Эль-Алуши Мунир пострадал
6'
5'
Эль-Алуши Мунир пробует нанести удар издали, но Схерпен Кьелл держит все под контролем
5'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Эль-Алуши Мунир и Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда.
5'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
4'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
4'
3'
Янсен Анко из команды Эммен направляет мяч в штрафную площадку, но Ван Лир Бенжамин выбегает и ловит мяч
3'
Янсен Анко из команды Эммен идет с мячом вперед на обострение...
2'
Судья сигнализирует, что Рёверс Марвин из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Бейл Гленн
2'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Веендорп Кезиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда навешивает в штрафную с рикошетом.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Сильный дождь сегодня.
1'
НАК Бреда начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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