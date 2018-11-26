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Расинг Авельянеда
0:0
Первый тайм: 43'
Банфилд
0'
34' Желтая карточка
Калелло Адриан
40' Желтая карточка
Claudio Bravo III
43'
Первый тайм
Желтая карточка
40'
Claudio Bravo получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Калелло Адриан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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