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0:0
Первый тайм: 43'
34' Желтая карточкаКалелло Адриан
40' Желтая карточкаClaudio Bravo III
|
34'
Состав команд
19
Кардосо
Нери
Расинг Авельянеда 4-1-3-2
- Основной состав
- 13 Гарсия Хавьер Вратарь
- 26 Саравия Ренсо Защитник
- 30 Сигали Леонардо Защитник
- 2 Донатти Алехандро Защитник
- 6 Орбан Лукас Защитник
- 20 Fabricio Dominguez Полузащитник
- 8 Pol Fernandez Полузащитник
- 19 Кардосо Нери Полузащитник
- 10 Адриан Рикардо Полузащитник
- 9 Кристальдо Хонатан Нападающий
- 15 Лисандро Лопес III Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Пильюд Иван Защитник
- 3 Сото Алексис Защитник
- 28 Federico Matias Zaracho Полузащитник
- 11 Braian Mansilla Нападающий
- 25 Gaston Gomez
- 24 Julian Alejo Lopez
- 29 Alexis Cuello
Банфилд 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Ivan Arboleda Вратарь
- 4 Rodrigo Arciero Защитник
- 2 Сивельи Ренато Защитник
- 6 Ортис Данило Защитник
- 3 Claudio Bravo III Защитник
- 7 Калелло Адриан Полузащитник
- 22 Juan Alvarez Полузащитник
- 24 Luciano Gomez Полузащитник
- 23 Калински Энсо Полузащитник
- 34 Nicolas Silva Полузащитник
- 20 Цвитанич Дарио Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Facundo Altamirano Вратарь
- 10 Датоло Хесус Полузащитник
- 30 Jorge Rodriguez I
- 18 Giuliano Galoppo
- 15 Nicolas Linares
- 21 Julian Carranza
Предыдущие игры
Расинг Авельянеда (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 11.11.2018 Химнасия Ла-Плата 0:3 Расинг Авельянеда С
- 05.11.2018 Расинг Авельянеда 1:0 АФАД Л1
- 04.11.2018 Расинг Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 28.10.2018 Расинг Авельянеда 2:1 Сан-Лоренсо С
- 22.10.2018 Сан-Мартин Тукуман 2:1 Расинг Авельянеда С
- 08.10.2018 Расинг Авельянеда 2:2 Бока Хуниорс С
- 06.10.2018 Расинг Авельянеда 3:0 Бассам Л1
- 30.09.2018 Расинг Авельянеда 3:2 Боуаке Л1
- 30.09.2018 Аргентинос Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда С
- 25.09.2018 Расинг Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе С
- 22.09.2018 Моссу 1:3 Расинг Авельянеда Л1
- 16.09.2018 Ланус 0:1 Расинг Авельянеда С
- 15.09.2018 Танда 1:0 Расинг Авельянеда Л1
- 02.09.2018 Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль С
- 30.08.2018 Ривер Плейт 3:0 Расинг Авельянеда КЛ
- 25.08.2018 Патронато де Парана 0:3 Расинг Авельянеда С
- 20.08.2018 Расинг Авельянеда 2:0 Велес Сарсфилд С
- 14.08.2018 Атлетико Тукуман 2:2 Расинг Авельянеда С
- 10.08.2018 Расинг Авельянеда 0:0 Ривер Плейт КЛ
- 23.05.2018 Крузейро 2:1 Расинг Авельянеда КЛ
Банфилд (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 11.11.2018 Банфилд 0:0 Ланус С
- 03.11.2018 Альдосиви 1:4 Банфилд С
- 28.10.2018 Банфилд 0:2 Эстудиантес Ла-Плата С
- 23.10.2018 Бельграно 1:1 Банфилд С
- 07.10.2018 Банфилд 2:0 Сан-Лоренсо С
- 02.10.2018 Сан-Мартин Тукуман 1:1 Банфилд С
- 28.09.2018 Банфилд 0:2 Дефенса и Хустисия КС
- 23.09.2018 Банфилд 1:1 Индепендьенте С
- 18.09.2018 Уракан 3:0 Банфилд С
- 01.09.2018 Банфилд 1:0 Патронато де Парана С
- 26.08.2018 Велес Сарсфилд 1:1 Банфилд С
- 22.08.2018 Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд КС
- 18.08.2018 Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 12.08.2018 Росарио Сентраль 1:0 Банфилд С
- 02.08.2018 Банфилд 2:0 Бостон Ривер КС
- 26.07.2018 Бостон Ривер 1:0 Банфилд КС
- 19.07.2018 Банфилд 1:1 Хенераль Ламадрид К
- 12.05.2018 Патронато де Парана 0:0 Банфилд С
- 08.05.2018 Банфилд 2:1 Чакарита Хуниорс С
- 28.04.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд С
Последние игры между собой
Расинг Авельянеда: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 5
Банфилд: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 7
- 17.09.2017 Банфилд 1:0 Расинг Авельянеда Суперлига
- 26.06.2017 Банфилд 1:3 Расинг Авельянеда Примера
- 06.10.2015 Банфилд 0:0 Расинг Авельянеда Примера
- 09.11.2014 Расинг Авельянеда 1:0 Банфилд Примера
- 27.02.2012 Расинг Авельянеда 1:2 Банфилд Примера А
- 22.08.2011 Банфилд 0:1 Расинг Авельянеда Примера А
- 29.05.2011 Расинг Авельянеда 1:3 Банфилд Примера А
- 28.11.2010 Банфилд 1:2 Расинг Авельянеда Примера А
- 25.04.2010 Расинг Авельянеда 2:0 Банфилд Примера А
- 30.11.2009 Банфилд 1:2 Расинг Авельянеда Примера А
- 19.04.2009 Расинг Авельянеда 1:0 Банфилд Примера А
- 19.10.2008 Банфилд 1:0 Расинг Авельянеда Примера А
- 16.02.2008 Банфилд 3:1 Расинг Авельянеда Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|13
|9
|3
|1
|22 - 7
|30
|2.
|Атлетико Тукуман
|13
|8
|4
|1
|25 - 12
|28
|3.
|Уракан
|11
|7
|2
|2
|16 - 9
|23
|4.
|Дефенса и Хустисия
|11
|6
|5
|0
|14 - 7
|23
|5.
|Индепендьенте
|12
|6
|4
|2
|23 - 13
|22
|6.
|Бока Хуниорс
|12
|6
|3
|3
|16 - 10
|21
|7.
|Велес Сарсфилд
|13
|6
|3
|4
|14 - 13
|21
|8.
|Годой Крус
|12
|6
|1
|5
|12 - 9
|19
|9.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|4
|3
|13 - 11
|19
|10.
|Альдосиви
|13
|6
|1
|6
|11 - 13
|19
|11.
|Тальерес Кордоба
|13
|5
|3
|5
|12 - 9
|18
|12.
|Банфилд
|0:0
|13
|4
|6
|3
|12 - 11
|18
|13.
|Ривер Плейт
|10
|4
|4
|2
|13 - 5
|16
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|13
|4
|4
|5
|13 - 13
|16
|15.
|Росарио Сентраль
|12
|4
|3
|5
|10 - 14
|15
|16.
|Колон
|13
|3
|6
|4
|13 - 16
|15
|17.
|Тигре
|12
|3
|5
|4
|13 - 19
|14
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|2
|7
|8 - 15
|14
|19.
|Сан-Мартин Тукуман
|13
|2
|7
|4
|10 - 16
|13
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|3
|3
|7
|10 - 12
|12
|21.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|22.
|Сан-Лоренсо
|12
|2
|5
|5
|12 - 17
|11
|23.
|Бельграно
|13
|2
|5
|6
|8 - 15
|11
|24.
|Патронато де Парана
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|25.
|Ланус
|12
|1
|5
|6
|9 - 18
|8
|26.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|1
|3
|8
|3 - 13
|6
Первый тайм
40'
Claudio Bravo получил желтую карточку от судьи
34'
Калелло Адриан получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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