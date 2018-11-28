Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Монпелье

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Стадион: Луи II
Предыдущие игры
Монако (последние 20 матчей: +2 =5 -13)
- 28.11.2018 Атлетико М 2:0 Монако ЛЧ
- 24.11.2018 Кан 0:1 Монако Л1
- 11.11.2018 Монако 0:4 ПСЖ Л1
- 06.11.2018 Монако 0:4 Брюгге ЛЧ
- 03.11.2018 Реймс 1:0 Монако Л1
- 27.10.2018 Монако 2:2 Дижон Л1
- 24.10.2018 Брюгге 1:1 Монако ЛЧ
- 20.10.2018 Страсбург 2:1 Монако Л1
- 07.10.2018 Монако 1:2 Ренн Л1
- 03.10.2018 Боруссия Д 3:0 Монако ЛЧ
- 28.09.2018 Сент-Этьен 2:0 Монако Л1
- 25.09.2018 Монако 0:1 Анже Л1
- 21.09.2018 Монако 1:1 Ним Л1
- 18.09.2018 Монако 1:2 Атлетико М ЛЧ
- 15.09.2018 Тулуза 1:1 Монако Л1
- 02.09.2018 Монако 2:3 Марсель Л1
- 26.08.2018 Бордо 2:1 Монако Л1
- 18.08.2018 Монако 0:0 Лилль Л1
- 11.08.2018 Нант 1:3 Монако Л1
- 04.08.2018 ПСЖ 4:0 Монако С
Монпелье (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 25.11.2018 Монпелье 2:2 Ренн Л1
- 10.11.2018 Анже 1:0 Монпелье Л1
- 04.11.2018 Монпелье 3:0 Марсель Л1
- 30.10.2018 Монпелье 0:3 Нант КЛ
- 27.10.2018 Тулуза 0:3 Монпелье Л1
- 21.10.2018 Монпелье 2:0 Бордо Л1
- 06.10.2018 Генгам 1:1 Монпелье Л1
- 30.09.2018 Монпелье 3:0 Ним Л1
- 26.09.2018 Кан 2:2 Монпелье Л1
- 22.09.2018 Монпелье 1:0 Ницца Л1
- 15.09.2018 Монпелье 1:1 Страсбург Л1
- 01.09.2018 Реймс 0:1 Монпелье Л1
- 25.08.2018 Монпелье 0:0 Сент-Этьен Л1
- 18.08.2018 Амьен 1:2 Монпелье Л1
- 11.08.2018 Монпелье 1:2 Дижон Л1
- 04.08.2018 Монпелье 2:0 Дженоа ТМК
- 29.07.2018 Бёрнли 0:0 Монпелье ТМК
- 25.07.2018 Монпелье 1:1 Вильярреал ТМК
- 20.07.2018 Родез 0:2 Монпелье ТМК
- 14.07.2018 Монпелье 0:4 Клермон Фут ТМК
Последние игры между собой
Монако: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 0
Монпелье: победы: 0, ничьи: 6, поражения: 9
- 31.01.2018 Монако 2:0 Монпелье Кубок лиги
- 13.01.2018 Монпелье 0:0 Монако Лига 1
- 29.09.2017 Монако 1:1 Монпелье Лига 1
- 07.02.2017 Монпелье 1:2 Монако Лига 1
- 21.10.2016 Монако 6:2 Монпелье Лига 1
- 14.05.2016 Монако 2:0 Монпелье Лига 1
- 24.09.2015 Монпелье 2:3 Монако Лига 1
- 07.04.2015 Монако 0:0 Монпелье Лига 1
- 24.09.2014 Монпелье 0:1 Монако Лига 1
- 10.01.2014 Монпелье 1:1 Монако Лига 1
- 18.08.2013 Монако 4:1 Монпелье Лига 1
- 21.05.2011 Монпелье 0:1 Монако Лига 1
- 17.08.2010 Монако 0:0 Монпелье Лига 1
- 03.04.2010 Монпелье 0:0 Монако Лига 1
- 13.01.2010 Монако 4:0 Монпелье Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|14
|0
|0
|46 - 7
|42
|2.
|Лион
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 16
|27
|3.
|Лилль
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 12
|26
|4.
|Монпелье
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|22 - 10
|26
|5.
|Марсель
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|27 - 22
|25
|6.
|Ницца
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|12 - 14
|23
|7.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 18
|23
|8.
|Реймс
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|10 - 13
|20
|9.
|Страсбург
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 17
|18
|10.
|Нант
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|21 - 19
|17
|11.
|Бордо
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 15
|17
|12.
|Ним
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 20
|17
|13.
|Ренн
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 21
|17
|14.
|Анже
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 20
|16
|15.
|Тулуза
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 22
|14
|16.
|Амьен
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|14 - 24
|13
|17.
|Дижон
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 23
|12
|18.
|Кан
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|11 - 17
|12
|19.
|Монако
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 22
|10
|20.
|Генгам
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 30
|7
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Текстовая онлайн трансляция матча Монако - МонпельеДо начала игры, которая состоится 01.12.2018, осталось 2 дня 20 часов 40 минут.
Прогнозы на матч Монако - Монпелье
Монако
55.1% (27)
Ничья:
22.4% (11)
Монпелье
22.4% (11)
1:0 Монако:
24.5% (12)
1:1 Ничья:
20.4% (10)
2:1 Монако:
20.4% (10)
0:1 Монпелье:
8.2% (4)
2:0 Монако:
8.2% (4)
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