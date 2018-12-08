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Winline
Стадион:
Слован Братислава
5:1
Второй тайм: 74'
Жилина
0'
1:0
11' Гол
Сухоцкий Артём
2:0
31' Гол
Любичич Марин
3:0
40' Пенальти
Шпорар Андраж
4:0
42' Гол
Апау Митч
49' Желтая карточка
Качер Мирослав
5:0
62' Гол
David Strelec
5:1
70' Гол
Robert Bozenik
70' Желтая карточка
Ivan Santiago Diaz
74'
Второй тайм
71'
Слован Братислава делает замену. Де Кампс Юри уходит с поля, а Савичевич Вукан выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Ivan Santiago Diaz получил желтую карточку от судьи
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Robert Bozenik бьет в цель!
63'
Жилина делает замену. Мигалик Ярослав уходит с поля, а Filip Balaj выходит на его замену.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - David Strelec бьет в цель!
60'
Слован Братислава делает замену. Любичич Марин уходит с поля, а David Strelec выходит на его замену.
Желтая карточка
49'
Качер Мирослав получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Жилина делает замену. Печовски Виктор уходит с поля, а Кралик Мартин выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Апау Митч бьет в цель!
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Шпорар Андраж из команды Слован Братислава забивает с точки!
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Любичич Марин бьет в цель!
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Сухоцкий Артём бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pasienky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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