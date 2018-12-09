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Winline
Стадион:
Майнц
0:1
Первый тайм: 25'
Ганновер 96
0'
0:1
12' Гол
Вайдандт Хендрик
25'
Первый тайм
25'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
24'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
24'
Брозински Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Кунде Пьер из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
23'
Остшолек Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Аарон Кариколь из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
21'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Фуллкруг Никлас нанес удар головой, но Центнер Робин спокойно отбил мяч.
21'
Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
20'
Безумный фол. Аарон Кариколь грубо играет против соперника. Пострадал Асано Такума
20'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Аарон Кариколь из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Асано Такума
18'
Аарон Кариколь из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
17'
Шанс! Матета Жан-Филипп из команды Майнц пробил головой, но мимо
17'
Аарон Кариколь из команды Майнц делает отличный кросс...
Фол, нарушение
16'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц опасно и грубо сыграл. Виммер Кевин пострадал.
15'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
14'
Ньякат Мусса нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
14'
Аарон Кариколь из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
14'
Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Аарон Кариколь из команды Майнц подал угловой справа.
14'
Бутьюс Жан-Поль мяч отрикошетил от ворот
14'
Плохо сыграл Эссер Михаэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
Кайсон Робин из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
Описание гола
12'
Г О О О О О Л - Вайдандт Хендрик ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот
12'
Харагути Генки из команды Ганновер 96 навешивает в штрафную с рикошетом.
11'
Эссер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
11'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
10'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Вайдандт Хендрик из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
9'
Удар от ворот произведет Майнц
9'
ШАНС! Асано Такума нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Вайдандт Хендрик из команды Ганновер 96 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Удар от ворот произведет Майнц
8'
Вайдандт Хендрик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
8'
Асано Такума из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
7'
Удар от ворот произведет Майнц
7'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Майнц контролирует мяч.
6'
Асано Такума выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
6'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
5'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Почти гол! Матета Жан-Филипп пробил головой по воротам, но Эссер Михаэль спас!
5'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает отличный кросс...
4'
Майнц контролирует мяч.
4'
Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
4'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 навешивает в штрафную с рикошетом.
3'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
2'
Удар от ворот произведет Майнц
1'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Бель Штефан наказан за толчок Вайдандт Хендрик
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Ганновер 96 начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Opel Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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