Стадион: Рат Верлег
0:0
44' Не забитый пенальтиФор Наварон
45' Желтая карточкаБеро Матуш
1:0
45' ГолТе Вреде Митчелл
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Второй тайм
54'
Эдуарду Карвалью не дал случится голу! Те Вреде Митчелл должен был забивать, но Эдуарду Карвалью сделал отличный сейв
54'
Судья сигнализирует, что Духи Данило из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Корте Джованни
53'
53'
Линссен Брайан из команды Витесс в офсайде
52'
51'
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
50'
50'
50'
Ли Грегори II не смог попасть в створ ударом издали
49'
Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Ван Анхолт Пеле из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
49'
Судья сигнализирует, что Эдегор Мартин из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Ли Грегори II
49'
Эдегор Мартин из команды Витесс пасует в штрафную, но Ван Лир Бенжамин выходит и ловит мяч.
48'
48'
Шанс! Ли Грегори II из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
48'
Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
48'
О, нет. Из многообещающей позиции Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
47'
Корте Джованни из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
47'
47'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
49'
Судья сигнализирует, что Фор Наварон из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Версейрен Арно
49'
Ли Грегори II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Фор Наварон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Судья сигнализирует, что Ли Грегори II из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Эдегор Мартин
47'
Г О О О О Л - Те Вреде Митчелл изменил счет на табло!
47'
Версейрен Арно из команды НАК Бреда делает передачу одноклубнику.
47'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
47'
Версейрен Арно сделал результативную передачу.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Версейрен Арно из команды НАК Бреда в офсайде
46'
Росхёвел Микхал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Беро Матуш получил желтую карточку от судьи
45'
Беро Матуш из команды Витесс играет слишком грубо. Версейрен Арно оказался на газоне.
45'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Фор Наварон бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
43'
Матч возобновлен
43'
После оценки ситуации рефери назначает пенальти в пользу команды Витесс
41'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
40'
ПЕНАЛЬТИ! - Версейрен Арно дергает за футболку соперника (это был Бюттнер Александер) и рефери назначает пенальти!
39'
39'
38'
38'
Духи Данило из команды Витесс играет слишком грубо. Метс Кароль оказался на газоне.
38'
37'
Fabian Sporkslede получил травму и заменен. Ван Анхолт Пеле выходит на поле.
37'
Фор Наварон мяч отрикошетил от ворот
37'
36'
Матч возобновлен
36'
Линссен Брайан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Fabian Sporkslede получил травму и медбригада забирает его с поля.
34'
Fabian Sporkslede на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
34'
ШАНС! Линссен Брайан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
33'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
33'
32'
32'
31'
30'
Эдуарду Карвалью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда подал угловой слева.
30'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
30'
Караваев Вячеслав предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Дарфалу Усама нанес удар головой, но Ван Лир Бенжамин спокойно отбил мяч.
29'
Фор Наварон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
28'
27'
27'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда разыграл угловой с левого угла.
27'
Бюттнер Александер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Росхёвел Микхал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Судья сигнализирует, что Бюттнер Александер из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Росхёвел Микхал
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
24'
23'
Судья сигнализирует, что Версейрен Арно из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Фор Наварон
22'
Кломп Дан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Бюттнер Александер из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
21'
Назначен штрафной. Пострадал Бюттнер Александер, его свалил Те Вреде Митчелл.
20'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
19'
19'
18'
Судья сигнализирует, что Корте Джованни из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Сереро Тюлани
18'
Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Ли Грегори II из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
17'
17'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда подал угловой слева.
17'
Те Вреде Митчелл нанес удар головой, но Эдуарду Карвалью перевел мяч на угловой!
16'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
16'
16'
15'
15'
ШАНС! Росхёвел Микхал нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
14'
Ли Грегори II из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
13'
13'
12'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
10'
10'
9'
Ван Лир Бенжамин взял и забрал мяч на выходе
9'
Дарфалу Усама из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
9'
Дарфалу Усама из команды Витесс играет слишком грубо. Кломп Дан оказался на газоне.
8'
7'
Теландер Расмус из команды Витесс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
7'
6'
6'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 16%, [team2]: 84%.
4'
4'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Версейрен Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Эдегор Мартин из команды Витесс подал угловой справа.
3'
Караваев Вячеслав из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Кломп Дан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Эдегор Мартин из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
2'
2'
Судья сигнализирует, что Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Линссен Брайан
2'
1'
1'
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Витесс начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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