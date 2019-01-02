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2019
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Япония
 
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Туркменистан
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Текстовая онлайн трансляция матча Япония - Туркменистан

До начала игры, которая состоится 09.01.2019, осталось 2 дня 13 часов 50 минут.

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