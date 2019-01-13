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  5. Лига 1
Стадион:
Тулуза
1:1
Второй тайм: 53'
Страсбург
0'
0:1
17' Гол
Ажорк Людовик
1:1
29' Пенальти
Саного Яя
36' Желтая карточка
Мартин Йонас
45' Желтая карточка
Босток Джон
53'
Второй тайм
52'
Тулуза контролирует мяч.
52'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
Угловой
52'
Льенар Димитри из команды Страсбург разыграл угловой с правого угла.
51'
Ажорк Людовик нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
51'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Льенар Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Томассон Адриен из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Босток Джон
50'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
50'
Лала Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
49'
Томассон Адриен пробует нанести удар издали, но Рейне Батист держит все под контролем
49'
Опасность предотвращена - Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза вступил в отбор удачно
49'
Ажорк Людовик из команды Страсбург идет с мячом вперед на обострение...
48'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Удар от ворот произведет Тулуза
47'
ШАНС! Льенар Димитри нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Сиссоко Ибраима нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Страсбург контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
49'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
49'
Босток Джон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
49'
Босток Джон наказан за толчок Мартин Йонас
48'
Тулуза контролирует мяч.
48'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Доссеви Матьё из команды Тулуза подал угловой справа.
47'
Мартинеc Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Отличные скиллы показывает Доссеви Матьё, обводя своих соперников
47'
Доссеви Матьё из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
46'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Страсбург контролирует мяч.
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Саного Яя наказан за толчок Митрович Стефан
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
44'
Удар от ворот произведет Тулуза
44'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
43'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой справа.
42'
Силла Иссиага предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Каси Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
42'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Удар от ворот произведет Страсбург
41'
Как он промахнулся? Саного Яя имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
41'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Ажорк Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Босток Джон из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
Угловой
41'
Босток Джон из команды Тулуза разыграл угловой с левого угла.
40'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Травма, повреждение
40'
Томассон Адриен возвращается на поле.
40'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
40'
Томассон Адриен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
38'
Босток Джон из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
38'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Морейра Стивен из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
37'
Отличные скиллы показывает Градель Макс-Ален, обводя своих соперников
Желтая карточка
36'
Мартин Йонас из команды Страсбург предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Мартин Йонас из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
35'
Страсбург контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
34'
Тулуза контролирует мяч.
34'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
33'
Томассон Адриен из команды Страсбург в офсайде
33'
Льенар Димитри из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Каси Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
32'
Страсбург контролирует мяч.
32'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Каси Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Босток Джон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Мартин Йонас из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Саного Яя
30'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Травма, повреждение
29'
Градель Макс-Ален возвращается на поле.
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Саного Яя из команды Тулуза забивает с точки!
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Травма, повреждение
24'
Градель Макс-Ален на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Фол, нарушение
23'
ПЕНАЛЬТИ - Мартин Йонас из команды Страсбург привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Градель Макс-Ален.
23'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Морейра Стивен из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
23'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Жюльен Кристофер из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Томассон Адриен
21'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
20'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Каси Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
20'
Страсбург начинает контратаку
20'
Тулуза контролирует мяч.
19'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Томассон Адриен сделал результативную передачу.
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Ажорк Людовик изменил счет на табло!
17'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ажорк Людовик и Томассон Адриен из команды Страсбург.
17'
Ажорк Людовик нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Мубандже Жак-Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
17'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Каси Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
16'
Мубандже Жак-Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Лала Кенни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Градель Макс-Ален из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Каси Антони
15'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
15'
Удар от ворот произведет Тулуза
14'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Удар от ворот произведет Страсбург
14'
Как он промахнулся? Силла Иссиага имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
14'
Отличные скиллы показывает Силла Иссиага, обводя своих соперников
14'
Лала Кенни ошибается в защите.
14'
Плохо сыграл Лала Кенни - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
13'
Морейра Стивен из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
13'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
12'
Удар от ворот произведет Страсбург
12'
Морейра Стивен из команды Тулуза плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
12'
Доссеви Матьё из команды Тулуза делает пас партнеру.
11'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Тулуза начинает контратаку
11'
Силла Иссиага выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Отличные скиллы показывает Лала Кенни, обводя своих соперников
10'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Страсбург контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
9'
Удар от ворот произведет Страсбург
9'
Доссеви Матьё из команды Тулуза плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
9'
Отличные скиллы показывает Доссеви Матьё, обводя своих соперников
8'
Удар от ворот произведет Тулуза
8'
Льенар Димитри решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Босток Джон из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Сиссоко Ибраима
7'
Томассон Адриен нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Томассон Адриен нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
7'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой слева.
6'
Сиссоко Ибраима мяч отрикошетил от ворот
6'
Удар от ворот произведет Страсбург
5'
Шанс! Силла Иссиага из команды Тулуза пробил головой, но мимо
5'
Морейра Стивен из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
5'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
5'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Страсбург контролирует мяч.
4'
Томассон Адриен из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Удар от ворот произведет Тулуза
1'
Головой пробил Градель Макс-Ален, но голкипер отбил его в поле!
1'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Плохо сыграл Мартин Йонас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
1'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает передачу одноклубнику.
1'
Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
1'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Тулуза начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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