Стадион: Мунисипал
0:1
17' ГолАжорк Людовик
1:1
29' ПенальтиСаного Яя
36' Желтая карточкаМартин Йонас
45' Желтая карточкаБосток Джон
Второй тайм
52'
52'
52'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
52'
Льенар Димитри из команды Страсбург разыграл угловой с правого угла.
51'
Ажорк Людовик нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
51'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
51'
Льенар Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
50'
Судья сигнализирует, что Томассон Адриен из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Босток Джон
50'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
50'
Лала Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
Томассон Адриен пробует нанести удар издали, но Рейне Батист держит все под контролем
49'
Опасность предотвращена - Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза вступил в отбор удачно
49'
Ажорк Людовик из команды Страсбург идет с мячом вперед на обострение...
48'
48'
47'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
47'
ШАНС! Льенар Димитри нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Сиссоко Ибраима нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
49'
49'
Босток Джон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
49'
Босток Джон наказан за толчок Мартин Йонас
48'
48'
47'
47'
Доссеви Матьё из команды Тулуза подал угловой справа.
47'
Мартинеc Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Отличные скиллы показывает Доссеви Матьё, обводя своих соперников
47'
Доссеви Матьё из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
46'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
45'
Саного Яя наказан за толчок Митрович Стефан
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
44'
44'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
43'
43'
43'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой справа.
42'
Силла Иссиага предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
42'
42'
41'
Как он промахнулся? Саного Яя имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
41'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Ажорк Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Босток Джон из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
41'
Босток Джон из команды Тулуза разыграл угловой с левого угла.
40'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
40'
Томассон Адриен возвращается на поле.
40'
Матч возобновлен
40'
Томассон Адриен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Ажорк Людовик наказан за толчок Мубандже Жак-Франсуа
38'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
38'
Босток Джон из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
38'
37'
37'
Отличные скиллы показывает Градель Макс-Ален, обводя своих соперников
36'
Мартин Йонас из команды Страсбург предупрежден после нескольких фолов.
36'
Судья сигнализирует, что Мартин Йонас из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
34'
34'
33'
33'
Томассон Адриен из команды Страсбург в офсайде
33'
Льенар Димитри из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
32'
32'
32'
32'
Каси Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Босток Джон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Судья сигнализирует, что Мартин Йонас из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Саного Яя
30'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
29'
Градель Макс-Ален возвращается на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
24'
Градель Макс-Ален на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
23'
ПЕНАЛЬТИ - Мартин Йонас из команды Страсбург привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Градель Макс-Ален.
23'
23'
23'
22'
22'
Судья сигнализирует, что Жюльен Кристофер из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Томассон Адриен
21'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
20'
20'
20'
Страсбург начинает контратаку
20'
19'
19'
17'
Томассон Адриен сделал результативную передачу.
17'
Г О О О О Л - Ажорк Людовик изменил счет на табло!
17'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ажорк Людовик и Томассон Адриен из команды Страсбург.
17'
Ажорк Людовик нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Мубандже Жак-Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
17'
17'
16'
Мубандже Жак-Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Лала Кенни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Судья сигнализирует, что Градель Макс-Ален из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Каси Антони
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
15'
14'
14'
14'
Как он промахнулся? Силла Иссиага имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
14'
Отличные скиллы показывает Силла Иссиага, обводя своих соперников
14'
Лала Кенни ошибается в защите.
14'
Плохо сыграл Лала Кенни - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
13'
13'
12'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
12'
12'
Морейра Стивен из команды Тулуза плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
12'
Доссеви Матьё из команды Тулуза делает пас партнеру.
11'
11'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Тулуза начинает контратаку
11'
Силла Иссиага выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Отличные скиллы показывает Лала Кенни, обводя своих соперников
10'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
9'
9'
Доссеви Матьё из команды Тулуза плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
9'
Отличные скиллы показывает Доссеви Матьё, обводя своих соперников
8'
8'
Льенар Димитри решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
7'
Судья сигнализирует, что Босток Джон из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Сиссоко Ибраима
7'
Томассон Адриен нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Томассон Адриен нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой слева.
6'
Сиссоко Ибраима мяч отрикошетил от ворот
6'
5'
Шанс! Силла Иссиага из команды Тулуза пробил головой, но мимо
5'
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
5'
4'
4'
Томассон Адриен из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
1'
Головой пробил Градель Макс-Ален, но голкипер отбил его в поле!
1'
1'
Плохо сыграл Мартин Йонас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
1'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает передачу одноклубнику.
1'
1'
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Тулуза начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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