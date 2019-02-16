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Стадион:
Шальке 04
0:0
Второй тайм: 54'
Фрайбург
0'
31' Желтая карточка
Абраши Амир
42' Красная карточка
Сердар Суат
54'
Второй тайм
55'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Офсайд
54'
Кутуджу Ахмед из команды Шальке 04 в офсайде
54'
Фрайбург имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Арит Амин
52'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
51'
Абраши Амир наказан за толчок Настасич Матия
50'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
50'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой слева.
49'
Кутуджу Ахмед из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Игрок из команды Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
48'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Маскарель Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой слева.
47'
Гондорф Жером оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Ферман Ральф перевел мяч на угловой.
47'
Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Хаберер Яник
46'
Тактическая замена. Хёлер Лукас уходит с поля и его заменяет Гондорф Жером
46'
Франц Майк получил травму и заменен. Вальдшмидт Лука выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
46'
Грифо Винченцо наказан за толчок Ют Марк
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Арит Амин из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Гюнтер Кристиан
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Травма, повреждение
44'
Франц Майк возвращается на поле.
44'
Фрайбург контролирует мяч.
44'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
44'
Ох, нехорошо это выглядит. Франц Майк получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
43'
Франц Майк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
42'
УДАЛЕНИЕ! - Сердар Суат удален за серьёзный фол
Фол, нарушение
42'
Безумный фол. Сердар Суат грубо играет против соперника. Пострадал Франц Майк
41'
Хаберер Яник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 подал угловой слева.
40'
Кутуджу Ахмед из команды Шальке 04 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
40'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Удар от ворот произведет Фрайбург
39'
Ют Марк мяч отрикошетил от ворот
39'
Матондо Рабби из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
39'
Настасич Матия из команды Шальке 04 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
Удар от ворот произведет Фрайбург
38'
Арит Амин из команды Шальке 04 навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
38'
Арит Амин из команды Шальке 04 идет с мячом вперед на обострение...
38'
Фрайбург контролирует мяч.
37'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
37'
Ют Марк из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
37'
Шальке 04 контролирует мяч.
36'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Опасность! Хайнц Доминик из команды Фрайбург отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Кюблер Лукас
35'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Удар от ворот произведет Фрайбург
34'
Матондо Рабби из команды Шальке 04 идет с мячом вперед на обострение...
34'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Матч возобновлен
33'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
33'
Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
32'
Ощипка Бастиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Матч возобновлен
32'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Желтая карточка
31'
Абраши Амир совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
31'
Безумный фол. Абраши Амир грубо играет против соперника. Пострадал Арит Амин
31'
Удар от ворот произведет Фрайбург
31'
Сердар Суат из команды Шальке 04 делает неудачный навес.
30'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
30'
Удар от ворот произведет Фрайбург
30'
Маскарель Омар не смог попасть в створ ударом издали
30'
Арит Амин из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
30'
Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
29'
Маскарель Омар делает длинную передачу вперед
29'
Маккенни Уэстон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
29'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Удар от ворот произведет Фрайбург
28'
Сане Салиф не смог попасть в створ ударом издали
27'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
26'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Удар от ворот произведет Фрайбург
26'
Отличный пас сделал Настасич Матия из команды Шальке 04. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
25'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
25'
Шальке 04 имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
23'
Матондо Рабби наказан за толчок Кюблер Лукас
23'
Шальке 04 имеет хороший шанс забить.
22'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Ощипка Бастиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Грифо Винченцо из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Арит Амин
20'
Арит Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Шальке 04 имеет хороший шанс забить.
20'
Шальке 04 контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
19'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
17'
Матондо Рабби из команды Шальке 04 играет слишком грубо. Кюблер Лукас оказался на газоне.
16'
Удар от ворот произведет Фрайбург
16'
ШАНС! Кутуджу Ахмед нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
16'
Кутуджу Ахмед из команды Шальке 04 идет с мячом вперед на обострение...
16'
Шальке 04 имеет хороший шанс забить.
15'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
15'
Фрайбург контролирует мяч.
14'
Шальке 04 контролирует мяч.
12'
Фрайбург контролирует мяч.
12'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
11'
Петерсен Нильс задерживает мяч рукой
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
10'
Шальке 04 контролирует мяч.
9'
Удар от ворот произведет Фрайбург
9'
Ощипка Бастиан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Абраши Амир из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Арит Амин
8'
Шальке 04 контролирует мяч.
6'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Маккенни Уэстон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург подал угловой справа.
5'
Хаберер Яник мяч отрикошетил от ворот
5'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
4'
Фрайбург контролирует мяч.
3'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Шальке 04 контролирует мяч.
3'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Ют Марк пробует нанести удар издали, но Шволов Александер держит все под контролем
2'
Шальке 04 имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
2'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Арит Амин не пострадал и надо продолжать игру!
1'
Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Шальке 04 начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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