Стадион: Фелтинс-Арена
31' Желтая карточкаАбраши Амир
42' Красная карточкаСердар Суат
Второй тайм
55'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
54'
Кутуджу Ахмед из команды Шальке 04 в офсайде
54'
Фрайбург имеет хороший шанс забить.
52'
Судья сигнализирует, что Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Арит Амин
52'
51'
Абраши Амир наказан за толчок Настасич Матия
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
50'
49'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой слева.
49'
Кутуджу Ахмед из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Игрок из команды Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
48'
47'
Маскарель Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой слева.
47'
Гондорф Жером оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Ферман Ральф перевел мяч на угловой.
47'
Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Судья сигнализирует, что Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Хаберер Яник
46'
Тактическая замена. Хёлер Лукас уходит с поля и его заменяет Гондорф Жером
46'
Франц Майк получил травму и заменен. Вальдшмидт Лука выходит на поле.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
46'
Грифо Винченцо наказан за толчок Ют Марк
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
45'
Судья сигнализирует, что Арит Амин из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Гюнтер Кристиан
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
44'
Франц Майк возвращается на поле.
44'
44'
Матч возобновлен
44'
Ох, нехорошо это выглядит. Франц Майк получил травму и медбригада забирает его с поля.
43'
Франц Майк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
42'
УДАЛЕНИЕ! - Сердар Суат удален за серьёзный фол
42'
Безумный фол. Сердар Суат грубо играет против соперника. Пострадал Франц Майк
41'
Хаберер Яник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 подал угловой слева.
40'
Кутуджу Ахмед из команды Шальке 04 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
40'
40'
39'
Ют Марк мяч отрикошетил от ворот
39'
Матондо Рабби из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
39'
Настасич Матия из команды Шальке 04 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
38'
37'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
37'
36'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Опасность! Хайнц Доминик из команды Фрайбург отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
35'
Судья сигнализирует, что Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Кюблер Лукас
35'
34'
34'
Матондо Рабби из команды Шальке 04 идет с мячом вперед на обострение...
34'
34'
33'
Матч возобновлен
33'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
33'
Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
32'
Ощипка Бастиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Матч возобновлен
32'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
31'
Абраши Амир совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
31'
Безумный фол. Абраши Амир грубо играет против соперника. Пострадал Арит Амин
31'
31'
Сердар Суат из команды Шальке 04 делает неудачный навес.
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
30'
30'
Маскарель Омар не смог попасть в створ ударом издали
30'
Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
29'
Маскарель Омар делает длинную передачу вперед
29'
Маккенни Уэстон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
29'
28'
28'
Сане Салиф не смог попасть в створ ударом издали
27'
27'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
26'
26'
26'
Отличный пас сделал Настасич Матия из команды Шальке 04. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
25'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
25'
23'
Матондо Рабби наказан за толчок Кюблер Лукас
23'
22'
21'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Ощипка Бастиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Судья сигнализирует, что Грифо Винченцо из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Арит Амин
20'
Арит Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
19'
18'
17'
Матондо Рабби из команды Шальке 04 играет слишком грубо. Кюблер Лукас оказался на газоне.
16'
16'
ШАНС! Кутуджу Ахмед нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
16'
Кутуджу Ахмед из команды Шальке 04 идет с мячом вперед на обострение...
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
15'
14'
12'
12'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Петерсен Нильс задерживает мяч рукой
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
10'
9'
9'
Ощипка Бастиан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
8'
Судья сигнализирует, что Абраши Амир из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Арит Амин
8'
6'
6'
Маккенни Уэстон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург подал угловой справа.
5'
Хаберер Яник мяч отрикошетил от ворот
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
4'
3'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
3'
2'
2'
Ют Марк пробует нанести удар издали, но Шволов Александер держит все под контролем
2'
2'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Арит Амин не пострадал и надо продолжать игру!
1'
Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Шальке 04 начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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