Стадион: Van Donge and De Roo Stadion
0:0
Первый тайм: 30'
12' Желтая карточкаХамер Густаво
26' Желтая карточкаКолвейк Райан
Первый тайм
29'
28'
Ауде Котте Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
28'
27'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
26'
Намли Юнес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
26'
Колвейк Райан получил желтую карточку от судьи
26'
Судья сигнализирует, что Колвейк Райан из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Намли Юнес
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
24'
Дамен Алессандро взял и забрал мяч на выходе
24'
Тай Леннарт из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
24'
23'
23'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле навешивает в штрафную с рикошетом.
23'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Лахман Даррил наказан за толчок Омарссон Элиас
21'
Дамен Алессандро взял и забрал мяч на выходе
21'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
21'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
21'
21'
Лам Томас из команды ПЕК Зволле сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
20'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
20'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле отдал передачу, которая была заблокирована.
19'
19'
18'
18'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
17'
Матч возобновлен
16'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
15'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор разыграл угловой с левого угла.
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
15'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Колвейк Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Паал Кеннет наказан за толчок Эдвардс Маркус
14'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
13'
13'
Схаутен Йерди из команды Эксельсиор навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
13'
Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Колвейк Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Хамер Густаво получил желтую карточку от судьи
12'
Хамер Густаво наказан за толчок Эдвардс Маркус
11'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
11'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
11'
Хороший удар издали нанес Намли Юнес, но отличный сейв сделал Дамен Алессандро. Угловой.
11'
11'
Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
10'
Паал Кеннет нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле пробил из-за штрафной площади, мяч был заблокирован
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
10'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
9'
9'
8'
Ван Полен Брам наказан за толчок Андерсон Микаэль
8'
7'
7'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
6'
6'
Намли Юнес не смог попасть в створ ударом издали
5'
Колвейк Райан наказан за толчок Эхизибуэ Кингсли
5'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
4'
Ван Дёйнен Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Брюинс Луиджи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Судья сигнализирует, что Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Брюинс Луиджи
3'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
2'
2'
2'
Ван Дёйнен Майк пробует нанести удар издали, но Дамен Алессандро держит все под контролем
2'
Судья сигнализирует, что Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Эдвардс Маркус
1'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Эксельсиор начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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