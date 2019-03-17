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Стадион:
Эксельсиор
0:0
Первый тайм: 30'
ПЕК Зволле
0'
12' Желтая карточка
Хамер Густаво
26' Желтая карточка
Колвейк Райан
30'
Первый тайм
29'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
28'
Ауде Котте Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
28'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
27'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
26'
Намли Юнес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
26'
Колвейк Райан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Колвейк Райан из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Намли Юнес
25'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
24'
Дамен Алессандро взял и забрал мяч на выходе
24'
Тай Леннарт из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
24'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
23'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
23'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле навешивает в штрафную с рикошетом.
23'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
22'
Лахман Даррил наказан за толчок Омарссон Элиас
21'
Дамен Алессандро взял и забрал мяч на выходе
21'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
21'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
21'
Брюинс Луиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Лам Томас из команды ПЕК Зволле сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
Угловой
20'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
20'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле отдал передачу, которая была заблокирована.
19'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
19'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
18'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
18'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
17'
Матч возобновлен
16'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Угловой
15'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор разыграл угловой с левого угла.
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
15'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Колвейк Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Паал Кеннет наказан за толчок Эдвардс Маркус
14'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
13'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
13'
Схаутен Йерди из команды Эксельсиор навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
13'
Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Колвейк Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
12'
Хамер Густаво получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
12'
Хамер Густаво наказан за толчок Эдвардс Маркус
11'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Брюинс Луиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
11'
Хороший удар издали нанес Намли Юнес, но отличный сейв сделал Дамен Алессандро. Угловой.
11'
Брюинс Луиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
10'
Паал Кеннет нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле пробил из-за штрафной площади, мяч был заблокирован
10'
Брюинс Луиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
10'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
9'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
9'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
8'
Ван Полен Брам наказан за толчок Андерсон Микаэль
8'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
7'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
7'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
6'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
6'
Намли Юнес не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
5'
Колвейк Райан наказан за толчок Эхизибуэ Кингсли
5'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
4'
Ван Дёйнен Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Брюинс Луиджи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Брюинс Луиджи
3'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
2'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Ван Дёйнен Майк пробует нанести удар издали, но Дамен Алессандро держит все под контролем
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Эдвардс Маркус
1'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Эксельсиор начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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