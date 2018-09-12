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Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Предыдущие игры
Севилья (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 02.09.2018 Бетис 1:0 Севилья П
- 30.08.2018 Севилья 3:0 Сигма Оломоуц ЛЕ
- 26.08.2018 Севилья 0:0 Вильярреал П
- 23.08.2018 Сигма Оломоуц 0:1 Севилья ЛЕ
- 19.08.2018 Райо Вальекано 1:4 Севилья П
- 16.08.2018 Жальгирис 0:5 Севилья ЛЕ
- 12.08.2018 Севилья 1:2 Барселона С
- 09.08.2018 Севилья 1:0 Жальгирис ЛЕ
- 04.08.2018 Севилья 2:1 Экстремадура ТМК
- 02.08.2018 Уйпешт 1:3 Севилья ЛЕ
- 26.07.2018 Севилья 4:0 Уйпешт ЛЕ
- 21.07.2018 Севилья 0:1 Бенфика ТМК
- 17.07.2018 Мурсия 0:2 Севилья ТМК
- 14.07.2018 Севилья 1:1 Борнмут ТМК
- 21.05.2018 Депортиво Линарес 0:6 Севилья ТМК
- 19.05.2018 Севилья 1:0 Алавес П
- 12.05.2018 Бетис 2:2 Севилья П
- 09.05.2018 Севилья 3:2 Реал Мадрид П
- 04.05.2018 Севилья 1:0 Реал Сосьедад П
- 27.04.2018 Леванте 2:1 Севилья П
Хетафе (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 05.09.2018 Алькоркон 0:1 Хетафе ТМК
- 31.08.2018 Хетафе 0:0 Вальядолид П
- 24.08.2018 Хетафе 2:0 Эйбар П
- 19.08.2018 Реал Мадрид 2:0 Хетафе П
- 11.08.2018 Хетафе 3:3 Жирона ТМК
- 08.08.2018 Спортинг Хихон 0:0 Хетафе ТМК
- 03.08.2018 Боавишта 0:0 Хетафе ТМК
- 01.08.2018 Гранада 0:0 Хетафе ТМК
- 28.07.2018 Хетафе 2:0 Талавера ТМК
- 25.07.2018 Конкенсе 0:5 Хетафе ТМК
- 20.07.2018 Унион Адарве 1:4 Хетафе ТМК
- 19.05.2018 Малага 0:1 Хетафе П
- 12.05.2018 Хетафе 0:1 Атлетико М П
- 06.05.2018 Лас-Пальмас 0:1 Хетафе П
- 29.04.2018 Хетафе 1:1 Жирона П
- 21.04.2018 Эйбар 0:1 Хетафе П
- 18.04.2018 Валенсия 1:2 Хетафе П
- 15.04.2018 Хетафе 1:0 Эспаньол П
- 07.04.2018 Алавес 2:0 Хетафе П
- 02.04.2018 Хетафе 0:1 Бетис П
Последние игры между собой
Севилья: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Хетафе: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
- 28.01.2018 Севилья 1:1 Хетафе Примера
- 27.08.2017 Хетафе 0:1 Севилья Примера
- 05.03.2016 Хетафе 1:1 Севилья Примера
- 24.10.2015 Севилья 5:0 Хетафе Примера
- 08.02.2015 Хетафе 2:1 Севилья Примера
- 14.09.2014 Севилья 2:0 Хетафе Примера
- 11.05.2014 Хетафе 1:0 Севилья Примера
- 05.01.2014 Севилья 3:0 Хетафе Примера
- 19.01.2013 Хетафе 1:1 Севилья Примера
- 18.08.2012 Севилья 2:1 Хетафе Примера
- 16.04.2012 Хетафе 5:1 Севилья Примера
- 06.12.2011 Севилья 3:0 Хетафе Примера
- 16.04.2011 Хетафе 1:0 Севилья Примера
- 27.11.2010 Севилья 1:3 Хетафе Примера
- 25.04.2010 Хетафе 4:3 Севилья Примера
- 11.02.2010 Хетафе 1:0 Севилья Кубок Короля
- 04.02.2010 Севилья 2:0 Хетафе Кубок Короля
- 19.12.2009 Севилья 1:2 Хетафе Примера
- 12.04.2009 Севилья 0:1 Хетафе Примера
- 16.11.2008 Хетафе 0:2 Севилья Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 2
|9
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|3.
|Сельта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|6.
|Леванте
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Хетафе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Алавес
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|12.
|Бетис
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|13.
|Жирона
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|14.
|Уэска
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 11
|4
|15.
|Эйбар
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|17.
|Валенсия
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|18.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|19.
|Леганес
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
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Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - ХетафеДо начала игры, которая состоится 16.09.2018, осталось 2 дня 14 часов 53 минуты.
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Прогнозы на матч Севилья - Хетафе
Севилья
92.4% (85)
Ничья:
4.3% (4)
Хетафе
3.3% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Севилья:
38% (35)
2:1 Севилья:
27.2% (25)
1:0 Севилья:
17.4% (16)
3:1 Севилья:
6.5% (6)
1:1 Ничья:
2.2% (2)
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