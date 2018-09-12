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Стадион:
Севилья
 
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Хетафе
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Прогнозы на матч Севилья - Хетафе
Севилья
92.4% (85)
Ничья:
4.3% (4)
Хетафе
3.3% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
38% (35)
Севилья:
27.2% (25)
Севилья:
17.4% (16)
Севилья:
6.5% (6)
Ничья:
2.2% (2)
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