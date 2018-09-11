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Стадион:
Црвена Звезда
 
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Наполи
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Текстовая онлайн трансляция матча Црвена Звезда - Наполи

До начала игры, которая состоится 18.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 41 минуту.
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:
Прогнозы на матч Црвена Звезда - Наполи
Црвена Звезда
4.5% (3)
Ничья:
13.4% (9)
Наполи
82.1% (55)

Вы не участвовали в прогнозе

Наполи:
37.3% (25)
Наполи:
22.4% (15)
Наполи:
16.4% (11)
Ничья:
7.5% (5)
Црвена Звезда:
3% (2)
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