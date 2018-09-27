Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Види

Стадион: Стэмфорд Бридж
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Текстовая онлайн трансляция матча Челси - ВидиДо начала игры, которая состоится 04.10.2018, осталось 2 дня 19 часов 6 минут.
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Прогнозы на матч Челси - Види
Челси
94.9% (75)
Ничья:
0% (0)
Види
5.1% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
3:0 Челси:
40.5% (32)
2:0 Челси:
24.1% (19)
4:0 Челси:
10.1% (8)
2:1 Челси:
7.6% (6)
4:1 Челси:
2.5% (2)
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