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Стадион:
Челси
 
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Види
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Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Види

До начала игры, которая состоится 04.10.2018, осталось 2 дня 19 часов 6 минут.
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Прогнозы на матч Челси - Види
Челси
94.9% (75)
Ничья:
0% (0)
Види
5.1% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
40.5% (32)
Челси:
24.1% (19)
Челси:
10.1% (8)
Челси:
7.6% (6)
Челси:
2.5% (2)
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