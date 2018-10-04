Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Барселона

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Стадион: Месталья
Предыдущие игры
Валенсия (последние 20 матчей: +7 =9 -4)
- 02.10.2018 Манчестер Юнайтед 0:0 Валенсия ЛЧ
- 29.09.2018 Реал Сосьедад 0:1 Валенсия П
- 26.09.2018 Валенсия 1:1 Сельта П
- 23.09.2018 Вильярреал 0:0 Валенсия П
- 19.09.2018 Валенсия 0:2 Ювентус ЛЧ
- 15.09.2018 Валенсия 0:0 Бетис П
- 05.09.2018 Алькояно 0:3 Валенсия ТМК
- 02.09.2018 Леванте 2:2 Валенсия П
- 26.08.2018 Эспаньол 2:0 Валенсия П
- 20.08.2018 Валенсия 1:1 Атлетико М П
- 11.08.2018 Валенсия 3:0 Байер Л ТМК
- 04.08.2018 Эвертон 2:3 Валенсия ТМК
- 01.08.2018 Лестер 1:1 Валенсия ТМК
- 28.07.2018 ПСВ 2:1 Валенсия ТМК
- 24.07.2018 Лозанна-Спорт 0:0 Валенсия ТМК
- 21.07.2018 Галатасарай 1:2 Валенсия ТМК
- 20.05.2018 Валенсия 2:1 Депортиво П
- 12.05.2018 Жирона 0:1 Валенсия П
- 09.05.2018 Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Валенсия ТМК
- 05.05.2018 Вильярреал 1:0 Валенсия П
Барселона (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 03.10.2018 Тоттенхэм 2:4 Барселона ЛЧ
- 29.09.2018 Барселона 1:1 Атлетик Б П
- 26.09.2018 Леганес 2:1 Барселона П
- 23.09.2018 Барселона 2:2 Жирона П
- 18.09.2018 Барселона 4:0 ПСВ ЛЧ
- 15.09.2018 Реал Сосьедад 1:2 Барселона П
- 02.09.2018 Барселона 8:2 Уэска П
- 25.08.2018 Вальядолид 0:1 Барселона П
- 18.08.2018 Барселона 3:0 Алавес П
- 15.08.2018 Барселона 3:0 Бока Хуниорс ТМК
- 12.08.2018 Севилья 1:2 Барселона С
- 05.08.2018 Милан 1:0 Барселона КЧ
- 01.08.2018 Барселона 2:4 Рома КЧ
- 29.07.2018 Барселона 2:2 Тоттенхэм КЧ
- 28.05.2018 Индепенденте 0:0 Барселона СД
- 21.05.2018 Барселона 2:1 Сантос Ап СД
- 20.05.2018 Барселона 1:0 Реал Сосьедад П
- 16.05.2018 Мамелоди Сандаунс 1:3 Барселона ТМК
- 13.05.2018 Леванте 5:4 Барселона П
- 12.05.2018 Пласидо де Кастро 3:2 Барселона СД
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Барселона: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
- 14.04.2018 Барселона 2:1 Валенсия Примера
- 08.02.2018 Валенсия 0:2 Барселона Кубок Короля
- 01.02.2018 Барселона 1:0 Валенсия Кубок Короля
- 26.11.2017 Валенсия 1:1 Барселона Примера
- 19.03.2017 Барселона 4:2 Валенсия Примера
- 22.10.2016 Валенсия 2:3 Барселона Примера
- 17.04.2016 Барселона 1:2 Валенсия Примера
- 10.02.2016 Валенсия 1:1 Барселона Кубок Короля
- 03.02.2016 Барселона 7:0 Валенсия Кубок Короля
- 05.12.2015 Валенсия 1:1 Барселона Примера
- 18.04.2015 Барселона 2:0 Валенсия Примера
- 30.11.2014 Валенсия 0:1 Барселона Примера
- 01.02.2014 Барселона 2:3 Валенсия Примера
- 01.09.2013 Валенсия 2:3 Барселона Примера
- 03.02.2013 Валенсия 1:1 Барселона Примера
- 02.09.2012 Барселона 1:0 Валенсия Примера
- 20.02.2012 Барселона 5:1 Валенсия Примера
- 09.02.2012 Барселона 2:0 Валенсия Кубок Короля
- 02.02.2012 Валенсия 1:1 Барселона Кубок Короля
- 22.09.2011 Валенсия 2:2 Барселона Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 8
|14
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|3.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 7
|13
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|5 - 5
|12
|6.
|Алавес
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|8.
|Сельта
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 10
|10
|9.
|Хетафе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|11.
|Жирона
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 4
|8
|13.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|14.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|5 - 6
|8
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 10
|7
|16.
|Леванте
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|17.
|Эйбар
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|18.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 14
|5
|19.
|Уэска
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 17
|5
|20.
|Леганес
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
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Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - БарселонаДо начала игры, которая состоится 07.10.2018, осталось 2 дня 20 часов 40 минут.
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Прогнозы на матч Валенсия - Барселона
Валенсия
8.6% (6)
Ничья:
17.1% (12)
Барселона
74.3% (52)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Барселона:
44.3% (31)
0:2 Барселона:
17.1% (12)
1:1 Ничья:
10% (7)
2:3 Барселона:
4.3% (3)
2:2 Ничья:
4.3% (3)
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