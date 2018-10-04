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Валенсия
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Барселона

До начала игры, которая состоится 07.10.2018, осталось 2 дня 20 часов 40 минут.
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Прогнозы на матч Валенсия - Барселона
Валенсия
8.6% (6)
Ничья:
17.1% (12)
Барселона
74.3% (52)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
44.3% (31)
Барселона:
17.1% (12)
Ничья:
10% (7)
Барселона:
4.3% (3)
Ничья:
4.3% (3)
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