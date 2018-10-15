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Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Наполи

До начала игры, которая состоится 24.10.2018, осталось 2 дня 21 час 34 минуты.
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Прогнозы на матч ПСЖ - Наполи
ПСЖ
87.5% (63)
Ничья:
8.3% (6)
Наполи
4.2% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
37.5% (27)
ПСЖ:
27.8% (20)
ПСЖ:
11.1% (8)
Ничья:
5.6% (4)
ПСЖ:
2.8% (2)
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