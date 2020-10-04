Читтаделла
3:0
Конец матча
Стадион: Stadio P.C. Tombolato
Брешия
1:0
58' ГолД'Урсо Кристиан
2:0
74' ГолЦаджу Франк
90' Желтая карточкаTavernelli
3:0
90' ГолГарджуло Марио
77
Маньеро
Лука
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
- Основной состав
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Айе ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
-
16 Гецци АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Скрабб СимонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дельнери Луиджи
Ход матча
58'
1:0
74'
90'
90'
3:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
7 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бенедетти Амедео
|1
|0.5
|2.
|Гарджуло Марио
|1
|0.5
|3.
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0.5
|4.
|Roberto Ogunseye
|1
|0.5
|5.
|Цаджу Франк
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.5
|2.
|Айе Флориан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Tavernelli
|2
|0
|2.
|Адорни Давиде
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Папетти Андреа
|0
|1
|2.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Читтаделла
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|Брешия
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Читтаделла Последние 20 матчей: + = -Читтаделла 3:1 Новара Кремонезе 0:2 Читтаделла Читтаделла 3:2 Мантова Читтаделла 3:1 Пьяченца
Читтаделла 2:1 Судтироль Читтаделла 1:0 Виртус Верона Читтаделла 2:3 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Читтаделла 1:0 Венеция Кьево 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Асколи Салернитана 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Кротоне Пиза 2:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Перуджа Фрозиноне 0:2 Читтаделла Ливорно 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:2 Порденоне Козенца 1:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Кремонезе
Брешия Последние 20 матчей: + = -Брешия 3:0 Трапани Брешия 1:1 Асколи Милан 3:1 Брешия Брешия 1:1 Сампдория
Лацио 2:0 Брешия Брешия 1:2 Парма Лечче 3:1 Брешия Брешия 2:1 СПАЛ 2013 Аталанта 6:2 Брешия Брешия 0:3 Рома Торино 3:1 Брешия Брешия 2:0 Верона Интер Милан 6:0 Брешия Брешия 2:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 2:0 Брешия Сассуоло 3:0 Брешия Брешия 1:2 Наполи Ювентус 2:0 Брешия Брешия 1:1 Удинезе
Последние игры между собой
Читтаделла: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
Брешия: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
Брешия 4:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:3 Брешия Серия B Брешия 0:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:1 Брешия Серия B Читтаделла 0:1 Брешия Серия B Брешия 4:1 Читтаделла Серия B Брешия 2:2 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:1 Брешия Серия B Читтаделла 0:2 Брешия Серия B Брешия 2:0 Читтаделла Серия B Брешия 1:0 Читтаделла Кубок Брешия 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:1 Брешия Серия B Читтаделла 1:1 Брешия Серия B Брешия 1:0 Читтаделла Серия B Брешия 0:0 Читтаделла Серия B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Реджана 1915
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Эмполи
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Реджина
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Салернитана
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Венеция
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Монца
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Пиза
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Порденоне
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Козенца
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Виченца Виртус
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Кьево
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Кремонезе
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Виртус Энтелла
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Пескара
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Асколи
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|Брешия
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|3.25
|1.31
|—
|—
|7.70
|1.06
|—
|—
|2.25
|1.60
|—
|—
|2.41
|1.51
|2.07
|1.76
|1.62
|2.20
|1.69
|2.17
|1.42
|2.90
|1.07
|7.50
|1.10
|5.80
|1.05
|8.50
|1.01
|11.50
|8.50
|1.07
|—
|—
|7.60
|1.09
|—
|—
|3.38
|1.33
|—
|—
|2.57
|1.52
|—
|—
|1.86
|2.04
|—
|—
|1.46
|2.76
|1.33
|3.38
|1.14
|5.95
|1.11
|6.80
|1.03
|12.75
|3.18
|1.38
|2.68
|1.50
|2.16
|1.75
|1.74
|2.17
|2.20
|1.72
|1.83
|2.05
|1.45
|2.86
|1.31
|3.58
|1.60
|2.42
|1.37
|3.24
|1.14
|6.18
|1.16
|5.70
|—
|—
|1.11
|7.41
|—
|—