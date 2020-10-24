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  2. Матчи
  3. Италия
Пескара
0:2
Конец матча

Стадион:
Фрозиноне
0'
0:1
6' Гол
Чано Камилло
0:2
50' Гол
Новакович Андрия
53' Желтая карточка
Бошич Милош
62' Желтая карточка
Бригенти Николо
73' Желтая карточка
Фернандес Леандро II
78' Желтая карточка
Вентола Кристиан
80' Желтая карточка
Ярошински Павел
85' Желтая карточка
Майстро Фабио
90'+5
1
Фиорилло
Винченцо
5
Друди
Мирко
6
Сконьямильо
Дженнаро
44
Ярошински
Павел
21
Вентола
Кристиан
40
Омеонга
Стефан
10
Вальдифиори
Мирко
8
Мемушай
Ледиан
19
Машанджело
Эдоардо
37
Майстро
Фабио
7
Бошич
Милош
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
3
Капуано
Марко
93
Дзампано
Франческо
8
Майелло
Раффаэле
37
Кастанос
Григорис
13
Бегетто
Андреа
7
Роден
Маркус
28
Чано
Камилло
18
Новакович
Андрия
Пескара
3-5-1-1
Фрозиноне
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Пескара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Майстро Фабио 2 0.4
2. Вентола Кристиан 0 0
3. Асенсио Рауль 0 0
Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новакович Андрия 2 0.4
2. Чано Камилло 1 0.2
3. Сальви Алессандро 1 0.2
4. Шиминьски Пшемыслав 1 0.2
5. Роден Маркус 0 0
6. Бригенти Николо 0 0
7. Бегетто Андреа 0 0

Карточки

Пескара
# Игрок      
1. Нзита Мардоки 1 1
2. Вентола Кристиан 2 0
3. Мемушай Ледиан 1 0
4. Ярошински Павел 1 0
5. Омеонга Стефан 1 0
6. Фернандес Леандро II 1 0
7. Майстро Фабио 1 0
8. Бошич Милош 1 0
9. Диамбо Амаду 1 0
Фрозиноне
# Игрок      
1. Чано Камилло 2 0
2. Бригенти Николо 2 0
3. Сальви Алессандро 1 0
4. Капуано Марко 1 0
5. Кастанос Григорис 1 0
6. Трибуцци Алессио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пескара 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0
 Фрозиноне 20% (1) 0 0 40% (2) 40% (2) 0

Предыдущие игры

Пескара Последние 20 матчей: + = -
Венеция 4:0 Пескара Пескара 1:2 Эмполи Реджина 3:1 Пескара Пескара 1:1 Сан-Николо
Пескара 0:0 Кьево Пескара 1:0 Тернана Наполи 4:0 Пескара Перуджа 2:1 Пескара Пескара 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Пескара Пескара 1:0 Ливорно Трапани 1:0 Пескара Пескара 1:1 Фрозиноне Венеция 1:1 Пескара Пескара 2:2 Перуджа Кремонезе 1:0 Пескара Пескара 1:1 Эмполи Пиза 2:1 Пескара Пескара 3:1 Юве Стабия Беневенто 4:0 Пескара
Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -
Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Фрозиноне 1:0 Асколи Венеция 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Падова
Фрозиноне 0:2 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио Фрозиноне 1:4 Рома Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Читтаделла 2:3 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Пиза Кротоне 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Беневенто Пескара 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Эмполи 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Специя Кьево 2:0 Фрозиноне

Последние игры между собой

Пескара: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Фрозиноне: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Пескара 1:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:0 Пескара Серия B Фрозиноне 3:0 Пескара Серия B Пескара 3:3 Фрозиноне Серия B
Пескара 2:0 Фрозиноне Кубок Фрозиноне 2:1 Пескара Серия B Пескара 3:0 Фрозиноне Серия B Пескара 1:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:1 Пескара Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 5 4 1 0 9 - 3 13
2. Салернитана 5 3 2 0 9 - 4 11
3. Читтаделла 4 3 1 0 8 - 1 10
4. Фрозиноне 5 3 1 1 5 - 2 10
5. Кьево 5 3 1 1 5 - 3 10
6. Венеция 4 2 1 1 5 - 2 7
7. Реджина 5 1 4 0 7 - 5 7
8. СПАЛ 2013 5 1 3 1 8 - 8 6
9. Лечче 4 1 2 1 4 - 5 5
10. Реджана 1915 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Брешия 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Козенца 4 0 4 0 2 - 2 4
13. Асколи 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Порденоне 5 0 4 1 6 - 8 4
15. Монца 4 0 3 1 2 - 3 3
16. Кремонезе 4 0 3 1 3 - 5 3
17. Виртус Энтелла 4 0 3 1 1 - 3 3
18. Пиза 5 0 3 2 6 - 11 3
19. Виченца Виртус 4 0 2 2 4 - 6 2
20. Пескара 5 0 1 4 2 - 11 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 31'
    Друди Мирко уходит с поля. Галано Кристиан выходит вместо него
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Чано Камилло бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
68.00 20.00 1.01
3.38 3.02 2.33
3.63 3.09 2.27

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.50 1.05 6.30 1.10 3.05 1.18 2.15 1.70 1.82 1.98 1.55 2.35 1.29 3.35 1.05 8.50 1.07 7.40 1.03 10.00 1.01 14.50 1.02 11.00
6.60 1.07 5.65 1.11 2.82 1.43 2.15 1.71 1.67 2.33 1.33 3.38 1.23 3.98 1.07 7.70 1.04 7.70 1.01 16.75
3.17 1.38 2.63 1.52 2.09 1.80 1.68 2.27 1.36 3.29 1.20 4.76 1.52 2.62 1.37 3.24 1.28 3.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.69 2.17 1.30 3.30 1.07 7.00 1.13 5.40
2.45 1.55 1.67 2.21 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 8.90
2.45 1.59 2.01 1.87 1.55 2.54 1.36 3.25 1.34 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.25 1.62 1.52 2.40 1.18 4.40
3.32 1.33 2.26 1.64 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
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