Пескара
0:2
Конец матча
Стадион: Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia
Фрозиноне
0:1
6' ГолЧано Камилло
0:2
50' ГолНовакович Андрия
53' Желтая карточкаБошич Милош
62' Желтая карточкаБригенти Николо
73' Желтая карточкаФернандес Леандро II
78' Желтая карточкаВентола Кристиан
80' Желтая карточкаЯрошински Павел
85' Желтая карточкаМайстро Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
-
88 Диамбо АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Оддо Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Пажишек ПётрНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
Ход матча
6'
0:1
50'
0:2
53'
62'
78'
80'
85'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 18
-
5 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Майстро Фабио
|2
|0.4
|2.
|Вентола Кристиан
|0
|0
|3.
|Асенсио Рауль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Новакович Андрия
|2
|0.4
|2.
|Чано Камилло
|1
|0.2
|3.
|Сальви Алессандро
|1
|0.2
|4.
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0.2
|5.
|Роден Маркус
|0
|0
|6.
|Бригенти Николо
|0
|0
|7.
|Бегетто Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нзита Мардоки
|1
|1
|2.
|Вентола Кристиан
|2
|0
|3.
|Мемушай Ледиан
|1
|0
|4.
|Ярошински Павел
|1
|0
|5.
|Омеонга Стефан
|1
|0
|6.
|Фернандес Леандро II
|1
|0
|7.
|Майстро Фабио
|1
|0
|8.
|Бошич Милош
|1
|0
|9.
|Диамбо Амаду
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чано Камилло
|2
|0
|2.
|Бригенти Николо
|2
|0
|3.
|Сальви Алессандро
|1
|0
|4.
|Капуано Марко
|1
|0
|5.
|Кастанос Григорис
|1
|0
|6.
|Трибуцци Алессио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пескара
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|Фрозиноне
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
|40% (2)
|0
Предыдущие игры
Пескара Последние 20 матчей: + = -Венеция 4:0 Пескара Пескара 1:2 Эмполи Реджина 3:1 Пескара Пескара 1:1 Сан-Николо
Пескара 0:0 Кьево Пескара 1:0 Тернана Наполи 4:0 Пескара Перуджа 2:1 Пескара Пескара 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Пескара Пескара 1:0 Ливорно Трапани 1:0 Пескара Пескара 1:1 Фрозиноне Венеция 1:1 Пескара Пескара 2:2 Перуджа Кремонезе 1:0 Пескара Пескара 1:1 Эмполи Пиза 2:1 Пескара Пескара 3:1 Юве Стабия Беневенто 4:0 Пескара
Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Фрозиноне 1:0 Асколи Венеция 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Падова
Фрозиноне 0:2 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио Фрозиноне 1:4 Рома Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Читтаделла 2:3 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Пиза Кротоне 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Беневенто Пескара 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Эмполи 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Специя Кьево 2:0 Фрозиноне
Последние игры между собой
Пескара: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Фрозиноне: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|2.
|Салернитана
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|3.
|Читтаделла
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|Фрозиноне
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|5.
|Кьево
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|6.
|Венеция
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|7.
|Реджина
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|8.
|СПАЛ 2013
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|9.
|Лечче
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|Реджана 1915
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Брешия
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Козенца
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|13.
|Асколи
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|Порденоне
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|15.
|Монца
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|16.
|Кремонезе
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|17.
|Виртус Энтелла
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|18.
|Пиза
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|19.
|Виченца Виртус
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|20.
|Пескара
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.50
|1.05
|6.30
|1.10
|3.05
|1.18
|—
|—
|2.15
|1.70
|1.82
|1.98
|1.55
|2.35
|—
|—
|1.29
|3.35
|—
|—
|1.05
|8.50
|1.07
|7.40
|1.03
|10.00
|1.01
|14.50
|1.02
|11.00
|6.60
|1.07
|5.65
|1.11
|2.82
|1.43
|—
|—
|2.15
|1.71
|—
|—
|1.67
|2.33
|—
|—
|1.33
|3.38
|—
|—
|1.23
|3.98
|1.07
|7.70
|1.04
|7.70
|1.01
|16.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.17
|1.38
|2.63
|1.52
|2.09
|1.80
|1.68
|2.27
|1.36
|3.29
|1.20
|4.76
|1.52
|2.62
|1.37
|3.24
|1.28
|3.86
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—