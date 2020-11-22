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Сампдория
1:2
Конец матча

Стадион:
Болонья
0'
1:0
7' Гол
Торсби Мортен
9' Желтая карточка
Хики Аарон
42' Желтая карточка
Паласио Родриго
1:1
44' Гол в свои ворота
Реджини Васко
1:2
52' Гол
Орсолини Риккардо
70' Желтая карточка
Торсби Мортен
71' Желтая карточка
Рамирес Гастон
90'+7
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
22
Йосида
Майя
15
Коллей
Омар
19
Реджини
Васко
18
Торсби
Мортен
6
Экдаль
Олбин
5
Адриен
Силва
87
Кандрева
Антонио
27
Квальярелла
Фабио
38
Дамсгор
Миккель
28
Скорупски
Лукаш
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
23
Данило
Ларанжера
14
Томиясу
Такэхиро
3
Хики
Аарон
30
Схаутен
Йерди
32
Сванберг
Маттиас
7
Орсолини
Риккардо
21
Сориано
Роберто
99
Барроу
Муса
24
Паласио
Родриго
Сампдория
4-3-3
Болонья
4-2-3-1

Ход матча

7'
Торсби Мортен
(Кандрева Антонио)
1:0
9'
 
Хики Аарон
42'
 
Паласио Родриго
44'
1:1
Реджини Васко
52'
1:2
Орсолини Риккардо
(Барроу Муса)
66'
Рамирес Гастон
Адриен Силва
 
69'
 
Домингес Николас
Сванберг Маттиас
70'
Торсби Мортен
 
71'
Янкто Якуб
Реджини Васко
 
71'
Рамирес Гастон
 
79'
 
Медель Гари
Схаутен Йерди
86'
 
Сансоне Никола
Орсолини Риккардо
86'
 
Виньято Эмануэль
Барроу Муса

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 10
  • 2 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 4 (1) 0.5
2. Янкто Якуб 2 0.25
3. Торсби Мортен 2 0.25
4. Верре Валерио 1 0.13
5. Ауджелло Томмазо 1 0.13
6. Дамсгор Миккель 1 0.13
7. Коллей Омар 1 0.13
8. Кандрева Антонио 0 0
9. Рамирес Гастон 0 0
10. Кейта Бальде 0 0
11. Бонаццоли Федерико 0 0
12. Аудеро Эмиль 0 0
Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 4 0.5
2. Орсолини Риккардо 2 0.25
3. Барроу Муса 2 0.25
4. Паласио Родриго 1 0.13
5. Сванберг Маттиас 1 0.13
6. Де Сильвестри Лоренцо 1 0.13
7. Ольсен Андреас 1 0.13
8. Сантандер Федерико 0 0
9. Медель Гари 0 0

Карточки

Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 5 0
2. Торсби Мортен 4 0
3. Рамирес Гастон 3 0
4. Ауджелло Томмазо 1 1
5. Экдаль Олбин 2 0
6. Янкто Якуб 2 0
7. Квальярелла Фабио 1 0
8. Адриен Силва 1 0
9. Йосида Майя 1 0
10. Берешиньски Бартош 1 0
11. Кейта Бальде 1 0
Болонья
# Игрок      
1. Данило Ларанжера 3 0
2. Сванберг Маттиас 3 0
3. Дейкс Митчелл 1 1
4. Сансоне Никола 2 0
5. Томиясу Такэхиро 2 0
6. Схаутен Йерди 2 0
7. Домингес Николас 2 0
8. Де Сильвестри Лоренцо 1 0
9. Паласио Родриго 1 0
10. М'Байе Ибрахим 1 0
11. Хики Аарон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сампдория 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2)
 Болонья 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 36.36% (4) 0 18.18% (2)

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Кальяри 2:0 Сампдория Сампдория 1:1 Дженоа Сампдория 1:0 Салернитана Аталанта 1:3 Сампдория
Сампдория 3:0 Лацио Фиорентина 1:2 Сампдория Сампдория 2:3 Беневенто Ювентус 3:0 Сампдория Пьяченца 0:3 Сампдория HSL Derthona 0:3 Сампдория Дертона 0:3 Сампдория Алессандрия 2:2 Сампдория Брешия 1:1 Сампдория Сампдория 1:4 Милан Ювентус 2:0 Сампдория Сампдория 1:2 Дженоа Парма 2:3 Сампдория Сампдория 3:0 Кальяри Удинезе 1:3 Сампдория Аталанта 2:0 Сампдория
Болонья Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Болонья 0:1 Наполи Болонья 3:2 Кальяри Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья
Болонья 3:4 Сассуоло Беневенто 1:0 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:0 Болонья Болонья 0:0 Виртус Энтелла Болонья 2:0 ФералпиСало Болонья 1:1 Торино Фиорентина 4:0 Болонья Болонья 3:2 Лечче Аталанта 1:0 Болонья Милан 5:1 Болонья Болонья 1:1 Наполи Парма 2:2 Болонья Болонья 1:2 Сассуоло Интер Милан 1:2 Болонья Болонья 1:1 Кальяри

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Болонья: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Сампдория 1:2 Болонья Серия A Болонья 2:1 Сампдория Серия A Болонья 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 4:1 Болонья Серия A
Сампдория 1:0 Болонья Серия A Болонья 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 3:1 Болонья Серия A Болонья 2:0 Сампдория Серия A Болонья 3:2 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Болонья Серия A Сампдория 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Сампдория Серия A Болонья 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Болонья Серия A Сампдория 3:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Сампдория Серия A Болонья 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 4:1 Болонья Серия A Болонья 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Болонья Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сассуоло Заявка 8 5 3 0 20 - 9 18
2. Милан Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
3. Рома Заявка 8 5 2 1 19 - 11 17
4. Ювентус Заявка 8 4 4 0 17 - 6 16
5. Интер Милан Заявка 8 4 3 1 20 - 13 15
6. Наполи Заявка 7 5 0 2 15 - 7 14
7. Аталанта Заявка 8 4 2 2 18 - 14 14
8. Лацио Заявка 8 4 2 2 13 - 13 14
9. Верона Заявка 8 3 3 2 10 - 7 12
10. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Кальяри Заявка 8 3 1 4 14 - 17 10
12. Болонья Заявка 8 3 0 5 13 - 14 9
13. Беневенто Заявка 8 3 0 5 11 - 20 9
14. Специя Заявка 8 2 3 3 11 - 15 9
15. Фиорентина Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
16. Парма Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
17. Дженоа Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
18. Торино Заявка 8 1 2 5 14 - 20 5
19. Удинезе Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 6 - 19 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Сампдория 77.5% (117)
X 19.9% (30)
Болонья 2.6% (4)
Все прогнозы
1.96 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 11.50 4.05 1.40
Бонус: 5 000 ₽ 14.00 3.80 1.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.64 3.60 2.73
  26.75 4.60 1.27

Самый высокий коэффициент на матч «Сампдория» – «Болонья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сампдория» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Болонья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сампдория» – «Болонья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
14.50 0.00 11.00 1.02 6.80 1.10 3.20 1.35 4.44 1.20 1.93 1.90 1.69 2.20 2.10 1.72 1.25 4.50 1.52 4.75 1.07 8.50 1.02 13.00 0.00 15.50 1.02 13.00
13.25 1.03 11.50 1.04 4.55 1.22 3.32 1.34 2.18 1.73 1.69 2.20 1.52 2.57 1.22 3.84 1.18 4.55 1.07 8.40
6.30 1.13 2.97 1.42 2.34 1.64 2.04 1.85 3.31 1.35 2.35 1.64 1.74 2.17 1.45 2.85 1.96 1.93 1.59 2.44 1.42 2.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
2.14 1.70 1.58 2.35 1.19 5.10 1.07 8.40 1.04 10.00
3.38 1.32 2.22 1.66 1.53 2.38 1.19 4.80 1.13 6.00
3.40 1.36 2.80 1.49 2.20 1.75 1.72 2.23 1.39 3.11 1.22 4.56 1.46 2.81 1.31 3.59
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.29 1.87 1.87 1.40 2.70
4.80 1.19 3.38 1.32 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.37 3.05
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Букмекер Да Нет
2.95 1.44
Где смотреть матч Сампдория 1:2 Болонья онлайн

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Прогнозы на матч Сампдория 1:2 Болонья

Исход игры
Сампдория
77.5% (117)
Ничья
19.9% (30)
Болонья
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
50.67% (76)
Меньше
49.33% (74)
Обе команды забьют
Да
64.67% (97)
Нет
35.33% (53)
Популярный счёт
2:1 Сампдория
37.7% (57)
1:0 Сампдория
24.5% (37)
1:1 Ничья
14.6% (22)
2:0 Сампдория
7.9% (12)
2:2 Ничья
3.3% (5)
3:1 Сампдория
3.3% (5)
3:2 Сампдория
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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