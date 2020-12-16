Парма
0:0
Конец матча
Стадион: Эннио Тардини
Кальяри
25' Желтая карточкаОлива Кристиан
90' Желтая карточкаКорнелиус Андреас
22
Алвеш
Бруну
33
Куцка
Юрай
14
Куртич
Ясмин
10
Карамо
Янн
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
-
10 Карамо ЯннНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
42 Бузи МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Фараго ПаолоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
25'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
8 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
8 Угловые 5
-
7 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жервиньо Куасси
|4
|0.33
|2.
|Эрнани Азеведо
|3
|0.25
|3.
|Куртич Ясмин
|2
|0.17
|4.
|Гальоло Риккардо
|1
|0.08
|5.
|Карамо Янн
|1
|0.08
|6.
|Куцка Юрай
|1 (1)
|0.08
|7.
|Бругман Гастон
|0
|0
|8.
|Инглезе Роберто
|0
|0
|9.
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|6 (1)
|0.5
|2.
|Симеоне Джованни
|5
|0.42
|3.
|Соттил Рикардо
|2
|0.17
|4.
|Паволетти Леонардо
|1
|0.08
|5.
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0.08
|6.
|Нандес Найтан
|1
|0.08
|7.
|Марин Рэзван
|1
|0.08
|8.
|Годин Диего
|1
|0.08
|9.
|Дзаппа Габриэле
|0
|0
|10.
|Валюкевич Себастьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иакопони Симоне
|2
|1
|2.
|Эрнани Азеведо
|3
|0
|3.
|Куцка Юрай
|2
|0
|4.
|Алвеш Бруну
|2
|0
|5.
|Дармиан Маттео
|2
|0
|6.
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|7.
|Скоццарелла Маттео
|1
|0
|8.
|Куртич Ясмин
|1
|0
|9.
|Бругман Гастон
|1
|0
|10.
|Инглезе Роберто
|1
|0
|11.
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|12.
|Лорини Венсан
|1
|0
|13.
|Грасси Альберто
|1
|0
|14.
|Осорио Йордан
|1
|0
|15.
|Карамо Янн
|1
|0
|16.
|Брунетта Хуан
|1
|0
|17.
|Бузи Максим
|1
|0
|18.
|Зом Симон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ликояннис Хараламбос
|3
|0
|2.
|Паволетти Леонардо
|2
|0
|3.
|Фараго Паоло
|2
|0
|4.
|Рог Марко
|2
|0
|5.
|Марин Рэзван
|2
|0
|6.
|Соттил Рикардо
|1
|0
|7.
|Педро Жоао
|1
|0
|8.
|Краньо Алессио
|1
|0
|9.
|Нандес Найтан
|1
|0
|10.
|Олива Кристиан
|1
|0
|11.
|Трипальделли Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Парма
|25% (3)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|25% (3)
|25% (3)
|8.33% (1)
|Кальяри
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|33.33% (6)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
Предыдущие игры
Парма Последние 20 матчей: +9 =5 -6Милан 2:2 Парма Парма 0:0 Беневенто Дженоа 1:2 Парма Парма 2:1 Козенца
Кальяри Последние 20 матчей: +7 =5 -8Кальяри 1:3 Интер Милан Верона 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона
Ювентус 2:0 Кальяри Кальяри 2:0 Сампдория Болонья 3:2 Кальяри Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне Торино 2:3 Кальяри Аталанта 5:2 Кальяри Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия Милан 3:0 Кальяри Кальяри 2:0 Ювентус Кальяри 0:1 Удинезе Лацио 2:1 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло
Последние игры между собой
Парма: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 7
Кальяри: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 5
Кальяри 4:0 Парма Серия A Парма 2:1 Кальяри Кубок Парма 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Парма Серия A Парма 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Парма Серия A Парма 4:1 Кальяри Серия A Парма 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Парма Серия A Кальяри 1:1 Парма Серия A Парма 1:2 Кальяри Серия A Кальяри 2:0 Парма Серия A Парма 0:2 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Парма Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|27 - 13
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|30 - 15
|27
|3.
|Ювентус
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|24 - 10
|24
|4.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|26 - 12
|23
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 13
|23
|6.
|Рома
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 16
|21
|7.
|Верона
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 11
|19
|8.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 17
|18
|9.
|Лацио
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 20
|18
|10.
|Удинезе
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|11.
|Сампдория
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 20
|14
|12.
|Болонья
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|18 - 24
|13
|13.
|Кальяри
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|18 - 23
|13
|14.
|Беневенто
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 23
|12
|15.
|Парма
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 19
|12
|16.
|Специя
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|17 - 25
|11
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 20
|10
|18.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
|19.
|Торино
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|19 - 27
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 10
|13
|3.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 7
|12
|4.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 7
|12
|5.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|6.
|Верона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|7.
|Болонья
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 13
|9
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|Аталанта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|11.
|Кальяри
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|12.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|13.
|Парма
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|3 - 4
|7
|14.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|15.
|Беневенто
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|16.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 8
|4
|17.
|Кротоне
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 15
|4
|19.
|Специя
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|20.
|Торино
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|11 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 6
|16
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|14
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|5.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|11
|6.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|7.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 12
|10
|8.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 7
|10
|9.
|Сампдория
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|10.
|Верона
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|12.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|13.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Кальяри
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|15.
|Парма
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 9
|3
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 13
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Парма» – «Кальяри» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Парма» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кальяри» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Парма» – «Кальяри», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Парма 0:0 Кальяри
Исход игры
Парма
63.6% (96)
Ничья
33.1% (50)
Кальяри
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
44.97% (67)
Меньше
55.03% (82)
Обе команды забьют
Да
71.14% (106)
Нет
28.86% (43)
Популярный счёт
2:1 Парма
32.5% (49)
1:1 Ничья
25.8% (39)
1:0 Парма
21.2% (32)
2:0 Парма
5.3% (8)
2:2 Ничья
5.3% (8)
1:2 Кальяри
2.6% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
3:1 Парма
2% (3)
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