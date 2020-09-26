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  2. Матчи
  3. Испания
Валенсия
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Уэска
0' 27'
1
Хауме
Доменек
18
Васс
Даниэль
12
Дьякаби
Муктар
15
Гильямон
Уго
14
Гайя
Хосе
23
Джейсон
6
Кондогбия
Жоффрей
19
Рачич
Урош
7
Гуэдеш
Гонсалу
22
Макси
Гомес
21
Вальехо
Ману
25
Андрес
Фернандес
19
Лопес
Педро
14
Пулидо
Хорхе
18
Сиовас
Димитрис
11
Галан
Хави
20
Сеоане
Хайме
5
Москера
Педро
21
Карлос
Хуан
Реал
7
Феррейро
Давид
12
Окадзаки
Синджи
9
Мир
Рафа
Валенсия
4-4-2
Уэска
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вальехо Ману 2 0.67
2. Макси Гомес 2 0.67
3. Габриэль Паулиста 1 0.33
4. Ли Кан Ин 0 0
5. Васс Даниэль 0 0
6. Черышев Денис 0 0
Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маффео Пабло 1 0.33
2. Карлос Хуан Реал 0 0

Карточки

Валенсия
# Игрок      
1. Рачич Урош 1 0
2. Эскьердо Висенте 1 0
Уэска
# Игрок      
1. Сиовас Димитрис 1 0
2. Москера Педро 1 0
3. Пулидо Хорхе 1 0
4. Феррейро Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Валенсия 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1)
 Уэска 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: + = -
Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия
Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия Валенсия 0:2 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Валенсия Эйбар 1:0 Валенсия Валенсия 2:0 Осасуна Реал Мадрид 3:0 Валенсия Валенсия 1:1 Леванте Валенсия 3:4 Аталанта Алавес 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Бетис
Уэска Последние 20 матчей: + = -
Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска
Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска Спортинг Хихон 0:1 Уэска Уэска 3:0 Нумансия Расинг 1:0 Уэска Уэска 2:1 Алькоркон Депортиво 2:1 Уэска Уэска 1:0 Лас-Пальмас Сарагоса 0:1 Уэска Уэска 1:1 Кадис Альбасете 2:2 Уэска Уэска 1:2 Мирандес Малага 1:3 Уэска Уэска 2:0 Фуэнлабрада Уэска 2:2 Экстремадура Райо Вальекано 2:0 Уэска

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Уэска: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Уэска 2:6 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Уэска Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Гранада Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Хетафе Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Сельта Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Валенсия 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
7. Осасуна Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Кадис Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Реал Сосьедад Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Уэска 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
11. Реал Мадрид Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Эйбар Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Алавес Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Атлетик Б Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Леванте Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    29'
    Давид Феррейро нарушает правила теперь на половине поля соперника. Рачич пострадал.
  • Фол, нарушение
    28'
    Хуан Карлос завалил Кондогбию. Это фол в атаке.
  • 27'
    Совершенно без ворот идет футбол. Хозяева опять позволяют соперникам пасоваться поперек поля в центральной зоне.
  • 26'
    Немного снизились скорости у нас, если в начале была ещё активность, то в последние минуты игра переместилась к центральному кругу.
  • Судья
    25'
    Рачич прострелил с левого фланга в штрафную, где упал Вальехо. Судья не увидел там нарушения, его помощники тоже.
  • 24'
    Игроки "Валенсии" передают мяч друг другу на чужой половине поля. Мяч оказывается то правом, то на левом фланге, но дойти до чужой штрафной пока не удается.
  • 23'
    Гости совсем пытаются успокоить игру. Похоже, они не против, что матч проходит по такому сценарию, ничья их пока устраивает.
  • Фол, нарушение
    22'
    Рачич получает по ногам у своей штрафной. Игра остановлена.
  • 21'
    Но нет у нас даже ударов в сторону ворот. Футболисты в середине поля гоняют мяч, но это всё без обострения.
  • 20'
    "Валенсия", надо признать, игру от своих ворот несколько отодвинула, чуть больше стала контролировать мяч и вообще принялась хоть что-то показывать впереди. Но для победы этого мало пока.
  • 19'
    Оба тренера на ногах у бровки и пытаются активно руководить своими подопечными. Много борьбы за мяч на каждом участке поля.
  • Офсайд
    18'
    В офсайд забрался Дьякаби. Игра у нас прервана.
  • Фол, нарушение
    18'
    Хуан Карлос толкнул Макси Гомеса на правом фланге атаки "Валенсии".
  • 17'
    Борьба в центре поля вышла на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч.
  • Фол, нарушение
    16'
    Москера теперь получает по ногам в центральном круге. Судья всё видел.
  • Фол, нарушение
    15'
    Как-то сбилась игра на грубые толчки, фолы. Вот и сейчас Гуэдеш пострадал у центрального круга. Давид Феррейро был не прав.
  • Фол, нарушение
    14'
    Ответная атака "летучих мышей" завершается падением Джейсона на правом фланге. Это фол.
  • Фол, нарушение
    13'
    Гуэдеш нарушает правила, толкнул он Давида Феррейро в середине поля.
  • 12'
    Фактически столпились игроки обеих команд в середине поля. Очень много единоборств. Правда, по мнению арбитра, чаще всего в рамках правил.
  • 11'
    Немного стихла игра после бурного начала. Гости решили взять передышку в своих атаках и катают мяч на своей половине поля.
  • Офсайд
    10'
    Ещё одна атака гостей по правому краю поля. Только вот здесь у Педро Лопеса зафиксировали офсайд.
  • Опасный момент
    9'
    Окадзаки едва коснулся мяча в центре штрафной, хороший перевод на него был с правого фланга. Однако мяч летит опять мимо цели.
  • 8'
    В общем, гости на удивление смотрятся пока здорово. Ни в чем сопернику не уступают, хотя с другой стороны в борьбе и прессинге никто и не ждал белых полотенец.
  • 7'
    Мир с правого края вратарской головой пробил после фланговой подачи, но удар не достиг цели. Мяч летит мимо ворот.
  • 6'
    Не очень простые минуты для "Валенсии", поскольку каждое из действий встречает в качестве противодействия отбор со стороны игроков "Уэски".
  • 5'
    Гости сейчас больше держат мяч у себя, не давая "Валенсии" воспользоваться своими хозяйскими правами.
  • Угловой
    4'
    А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот "Валенсии" он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно. 
  • 3'
    Сумбурная игра идет в центре поля. Обе команды стараются взять мяч под свой контроль и играть первым номером в этом матче.
  • Фол, нарушение
    2'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Хосе Мунуэры Монтеро. Фиксирует он первое нарушение правил в матче. Фолит Макси Гомес в нападении.
  • 2'
    "Валенсия" проводит матч в комплекте формы бело-чёрного цвета, в сине-гранатовой футболисты "Уэски".
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали игроки "Уэски".
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.70 3.00 2.85
2.80 2.91 2.97

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.30 1.11 7.30 1.06 2.35 1.58 2.48 1.60 2.03 1.84 1.44 2.75 1.40 3.05 1.14 5.55 1.12 6.70 1.03 12.00 1.02 12.00
6.10 1.15 2.90 1.44 2.30 1.67 2.00 1.88 1.69 2.26 1.51 2.66 1.41 3.06 1.57 2.52 1.41 3.06 1.12 6.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.92 1.87 1.75 2.08 1.14 5.55 1.11 7.10 1.01 15.00
1.78 2.11 1.48 2.75 1.19 5.04 1.14 6.23 1.34 3.40 1.21 4.63
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.60 1.47 1.62 2.21 1.27 3.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.22 1.65
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.45 1.31
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Прогнозы на матч Валенсия 0:0 Уэска

Исход игры
Валенсия
96.1% (149)
Ничья
3.9% (6)
Уэска
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40.91% (63)
Меньше
59.09% (91)
Обе команды забьют
Да
39.61% (61)
Нет
60.39% (93)
Популярный счёт
2:0 Валенсия
38.1% (59)
2:1 Валенсия
31% (48)
1:0 Валенсия
17.4% (27)
3:0 Валенсия
3.9% (6)
3:1 Валенсия
3.9% (6)
1:1 Ничья
2.6% (4)
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