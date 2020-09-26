18
Васс
Даниэль
15
Гильямон
Уго
14
Гайя
Хосе
23
Джейсон
19
Рачич
Урош
22
Макси
Гомес
21
Вальехо
Ману
19
Лопес
Педро
14
Пулидо
Хорхе
11
Галан
Хави
20
Сеоане
Хайме
9
Мир
Рафа
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Васс ДаниэльЗащитник
- Защитник
-
15 Гильямон УгоЗащитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Макси ГомесНападающий
-
21 Вальехо МануНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Муса ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ли Кан ИнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Грасия Хави
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Лопес ПедроЗащитник
-
14 Пулидо ХорхеЗащитник
- Защитник
-
11 Галан ХавиЗащитник
-
20 Сеоане ХаймеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
9 Мир РафаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Гомес СерхиоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вальехо Ману
|2
|0.67
|2.
|Макси Гомес
|2
|0.67
|3.
|Габриэль Паулиста
|1
|0.33
|4.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|5.
|Васс Даниэль
|0
|0
|6.
|Черышев Денис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маффео Пабло
|1
|0.33
|2.
|Карлос Хуан Реал
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рачич Урош
|1
|0
|2.
|Эскьердо Висенте
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сиовас Димитрис
|1
|0
|2.
|Москера Педро
|1
|0
|3.
|Пулидо Хорхе
|1
|0
|4.
|Феррейро Давид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Валенсия
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|Уэска
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: + = -Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия
Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия Валенсия 0:2 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Валенсия Эйбар 1:0 Валенсия Валенсия 2:0 Осасуна Реал Мадрид 3:0 Валенсия Валенсия 1:1 Леванте Валенсия 3:4 Аталанта Алавес 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Бетис
Уэска Последние 20 матчей: + = -Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска
Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска Спортинг Хихон 0:1 Уэска Уэска 3:0 Нумансия Расинг 1:0 Уэска Уэска 2:1 Алькоркон Депортиво 2:1 Уэска Уэска 1:0 Лас-Пальмас Сарагоса 0:1 Уэска Уэска 1:1 Кадис Альбасете 2:2 Уэска Уэска 1:2 Мирандес Малага 1:3 Уэска Уэска 2:0 Фуэнлабрада Уэска 2:2 Экстремадура Райо Вальекано 2:0 Уэска
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Уэска: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Гранада
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Хетафе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Сельта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|7.
|Осасуна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Кадис
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Уэска
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Эйбар
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|6.30
|1.11
|7.30
|1.06
|—
|—
|2.35
|1.58
|—
|—
|2.48
|1.60
|2.03
|1.84
|1.44
|2.75
|—
|—
|1.40
|3.05
|1.14
|5.55
|1.12
|6.70
|1.03
|12.00
|1.02
|12.00
|6.10
|1.15
|—
|—
|2.90
|1.44
|2.30
|1.67
|2.00
|1.88
|1.69
|2.26
|1.51
|2.66
|1.41
|3.06
|1.57
|2.52
|1.41
|3.06
|1.12
|6.86
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Валенсия 0:0 Уэска
Исход игры
Валенсия
96.1% (149)
Ничья
3.9% (6)
Уэска
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40.91% (63)
Меньше
59.09% (91)
Обе команды забьют
Да
39.61% (61)
Нет
60.39% (93)
Популярный счёт
2:0 Валенсия
38.1% (59)
2:1 Валенсия
31% (48)
1:0 Валенсия
17.4% (27)
3:0 Валенсия
3.9% (6)
3:1 Валенсия
3.9% (6)
1:1 Ничья
2.6% (4)
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