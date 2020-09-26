Рачич прострелил с левого фланга в штрафную, где упал Вальехо. Судья не увидел там нарушения, его помощники тоже.

Немного снизились скорости у нас, если в начале была ещё активность, то в последние минуты игра переместилась к центральному кругу.

Совершенно без ворот идет футбол. Хозяева опять позволяют соперникам пасоваться поперек поля в центральной зоне.

24' Игроки "Валенсии" передают мяч друг другу на чужой половине поля. Мяч оказывается то правом, то на левом фланге, но дойти до чужой штрафной пока не удается.

23' Гости совсем пытаются успокоить игру. Похоже, они не против, что матч проходит по такому сценарию, ничья их пока устраивает.

22' Рачич получает по ногам у своей штрафной. Игра остановлена.

21' Но нет у нас даже ударов в сторону ворот. Футболисты в середине поля гоняют мяч, но это всё без обострения.

20' "Валенсия", надо признать, игру от своих ворот несколько отодвинула, чуть больше стала контролировать мяч и вообще принялась хоть что-то показывать впереди. Но для победы этого мало пока.

19' Оба тренера на ногах у бровки и пытаются активно руководить своими подопечными. Много борьбы за мяч на каждом участке поля.

18' В офсайд забрался Дьякаби. Игра у нас прервана.

18' Хуан Карлос толкнул Макси Гомеса на правом фланге атаки "Валенсии".

17' Борьба в центре поля вышла на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч.

16' Москера теперь получает по ногам в центральном круге. Судья всё видел.

15' Как-то сбилась игра на грубые толчки, фолы. Вот и сейчас Гуэдеш пострадал у центрального круга. Давид Феррейро был не прав.

14' Ответная атака "летучих мышей" завершается падением Джейсона на правом фланге. Это фол.

13' Гуэдеш нарушает правила, толкнул он Давида Феррейро в середине поля.

12' Фактически столпились игроки обеих команд в середине поля. Очень много единоборств. Правда, по мнению арбитра, чаще всего в рамках правил.

11' Немного стихла игра после бурного начала. Гости решили взять передышку в своих атаках и катают мяч на своей половине поля.

10' Ещё одна атака гостей по правому краю поля. Только вот здесь у Педро Лопеса зафиксировали офсайд.

9' Окадзаки едва коснулся мяча в центре штрафной, хороший перевод на него был с правого фланга. Однако мяч летит опять мимо цели.

8' В общем, гости на удивление смотрятся пока здорово. Ни в чем сопернику не уступают, хотя с другой стороны в борьбе и прессинге никто и не ждал белых полотенец.

7' Мир с правого края вратарской головой пробил после фланговой подачи, но удар не достиг цели. Мяч летит мимо ворот.

6' Не очень простые минуты для "Валенсии", поскольку каждое из действий встречает в качестве противодействия отбор со стороны игроков "Уэски".

5' Гости сейчас больше держат мяч у себя, не давая "Валенсии" воспользоваться своими хозяйскими правами.

4' А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот "Валенсии" он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно.

3' Сумбурная игра идет в центре поля. Обе команды стараются взять мяч под свой контроль и играть первым номером в этом матче.

2' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Хосе Мунуэры Монтеро. Фиксирует он первое нарушение правил в матче. Фолит Макси Гомес в нападении.

2' "Валенсия" проводит матч в комплекте формы бело-чёрного цвета, в сине-гранатовой футболисты "Уэски".