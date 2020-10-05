Реал Солт-Лейк
1:3
Конец матча
Стадион: Рио Тинто
Лос-Анджелес
0:1
22' ГолРайт-Филлипс Брэдли
0:2
27' ГолРосси Диего
0:3
59' ГолРодригес Брайан II
60' Желтая карточкаРуис Пабло
1:3
64' Гол в свои воротаАтуэста Эдуард
71' Желтая карточкаДжонсон Сэм
80' Желтая карточкаТоя Донни
51
Путна
Эндрю
20
Холт
Эрик
22
Эррера
Аарон
10
Бэрд
Кори
16
Чанг
Майкель
- Основной состав
-
51 Путна ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Холт ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
22 Эррера АаронПолузащитник
-
10 Бэрд КориПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Чанг МайкельНападающий
- Запасные игроки
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
21 Шмитт ТейтЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
- Нападающий
-
50 Джонсон СэмНападающий
-
23 Илоски МиланНападающий
-
Главный тренер: Freddy Juarez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Найяр ЭндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Дюк БрайсПолузащитник
- Нападающий
-
26 Перес ЭдриенНападающий
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
Ход матча
22'
27'
0:2
59'
60'
64'
1:3
71'
80'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крейлах Дамир
|5
|0.38
|2.
|Руснак Альберт
|3 (2)
|0.23
|3.
|Мерам Джастин
|3
|0.23
|4.
|Бэрд Кори
|2
|0.15
|5.
|Чанг Майкель
|1
|0.08
|6.
|Росси Джузеппе
|1
|0.08
|7.
|Руис Пабло
|1
|0.08
|8.
|Глэд Джастин
|1
|0.08
|9.
|Джонсон Сэм
|1
|0.08
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Росси Диего
|11 (1)
|0.85
|2.
|Райт-Филлипс Брэдли
|8
|0.62
|3.
|Кайе Марк-Энтони
|3
|0.23
|4.
|Родригес Брайан II
|2
|0.15
|5.
|Мусовски Дэниел
|2
|0.15
|6.
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0.08
|7.
|Якович Деян
|1
|0.08
|8.
|Эль-Мунир Мохаммед
|1
|0.08
|9.
|Хинелья Франсиско
|0
|0
|10.
|Блессинг Латиф
|0
|0
|11.
|Найяр Энди
|0
|0
|12.
|Атуэста Эдуард
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бекерман Кайл
|4
|1
|2.
|Глэд Джастин
|4
|0
|3.
|Бэрд Кори
|4
|0
|4.
|Крейлах Дамир
|3
|0
|5.
|Руис Пабло
|3
|0
|6.
|Тоя Донни
|3
|0
|7.
|Джонсон Сэм
|3
|0
|8.
|Эррера Аарон
|3
|0
|9.
|Мартинес Дуглас
|0
|1
|10.
|Мерам Джастин
|1
|0
|11.
|Чанг Майкель
|1
|0
|12.
|Луис Эвертон II
|1
|0
|13.
|Холт Эрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сифуэнтес Хосе
|3
|0
|2.
|Кайе Марк-Энтони
|1
|1
|3.
|Харви Джордан
|2
|0
|4.
|Блессинг Латиф
|2
|0
|5.
|Атуэста Эдуард
|2
|0
|6.
|Блэкмон Тристан
|2
|0
|7.
|Якович Деян
|1
|0
|8.
|Найяр Энди
|1
|0
|9.
|Сисниего Пабло
|1
|0
|10.
|Паласиос Диего
|1
|0
|11.
|Хинелья Франсиско
|1
|0
|12.
|Эль-Мунир Мохаммед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Солт-Лейк
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|0
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|50% (9)
|Лос-Анджелес
|13.79% (4)
|13.79% (4)
|27.59% (8)
|13.79% (4)
|17.24% (5)
|13.79% (4)
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: + = -Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 1:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: + = -Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 6:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Портленд Тимберс
Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами Лос-Анджелес 3:0 Леон Леон 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Лос-Анджелес: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|11.00
|1.02
|3.75
|1.25
|4.70
|1.16
|5.40
|1.13
|—
|—
|2.21
|1.66
|1.92
|1.88
|3.05
|1.35
|—
|—
|1.40
|2.80
|—
|—
|1.52
|2.42
|—
|—
|1.14
|5.30
|—
|—
|1.04
|9.00
|1.03
|10.00
|1.03
|10.00
|—
|—
|5.85
|1.14
|4.85
|1.19
|2.72
|1.47
|—
|—
|2.15
|1.72
|—
|—
|1.74
|2.21
|—
|—
|1.40
|3.00
|—
|—
|1.30
|3.60
|—
|—
|1.14
|6.00
|—
|—
|1.11
|6.70
|1.04
|12.25
|—
|—
|—
|—
|6.22
|1.14
|—
|—
|5.39
|1.17
|2.50
|1.57
|2.88
|1.44
|2.66
|1.51
|2.15
|1.75
|1.87
|2.01
|1.57
|2.49
|1.43
|2.93
|2.59
|1.53
|2.16
|1.75
|1.71
|2.22
|1.47
|2.79
|1.35
|3.35
|—
|—
|—
|—