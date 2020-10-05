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Реал Солт-Лейк
1:3
Конец матча

Стадион:
Лос-Анджелес
0'
0:1
22' Гол
Райт-Филлипс Брэдли
0:2
27' Гол
Росси Диего
0:3
59' Гол
Родригес Брайан II
60' Желтая карточка
Руис Пабло
1:3
64' Гол в свои ворота
Атуэста Эдуард
71' Желтая карточка
Джонсон Сэм
80' Желтая карточка
Тоя Донни
90'+3
51
Путна
Эндрю
4
Тоя
Донни
30
Сильва
Марсело
6
Руис
Пабло
20
Холт
Эрик
8
Крейлах
Дамир
22
Эррера
Аарон
10
Бэрд
Кори
12
Мартинес
Дуглас
9
Мерам
Джастин
16
Чанг
Майкель
23
Сисниего
Пабло
2
Харви
Джордан
11
Сифуэнтес
Хосе
17
Родригес
Брайан
II
4
Сегура
Эдди
20
Атуэста
Эдуард
12
Паласиос
Диего
14
Кайе
Марк-Энтони
66
Райт-Филлипс
Брэдли
9
Росси
Диего
7
Блессинг
Латиф
Реал Солт-Лейк
4-4-2
Лос-Анджелес
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крейлах Дамир 5 0.38
2. Руснак Альберт 3 (2) 0.23
3. Мерам Джастин 3 0.23
4. Бэрд Кори 2 0.15
5. Чанг Майкель 1 0.08
6. Росси Джузеппе 1 0.08
7. Руис Пабло 1 0.08
8. Глэд Джастин 1 0.08
9. Джонсон Сэм 1 0.08
Лос-Анджелес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Росси Диего 11 (1) 0.85
2. Райт-Филлипс Брэдли 8 0.62
3. Кайе Марк-Энтони 3 0.23
4. Родригес Брайан II 2 0.15
5. Мусовски Дэниел 2 0.15
6. Сифуэнтес Хосе 1 0.08
7. Якович Деян 1 0.08
8. Эль-Мунир Мохаммед 1 0.08
9. Хинелья Франсиско 0 0
10. Блессинг Латиф 0 0
11. Найяр Энди 0 0
12. Атуэста Эдуард 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
# Игрок      
1. Бекерман Кайл 4 1
2. Глэд Джастин 4 0
3. Бэрд Кори 4 0
4. Крейлах Дамир 3 0
5. Руис Пабло 3 0
6. Тоя Донни 3 0
7. Джонсон Сэм 3 0
8. Эррера Аарон 3 0
9. Мартинес Дуглас 0 1
10. Мерам Джастин 1 0
11. Чанг Майкель 1 0
12. Луис Эвертон II 1 0
13. Холт Эрик 1 0
Лос-Анджелес
# Игрок      
1. Сифуэнтес Хосе 3 0
2. Кайе Марк-Энтони 1 1
3. Харви Джордан 2 0
4. Блессинг Латиф 2 0
5. Атуэста Эдуард 2 0
6. Блэкмон Тристан 2 0
7. Якович Деян 1 0
8. Найяр Энди 1 0
9. Сисниего Пабло 1 0
10. Паласиос Диего 1 0
11. Хинелья Франсиско 1 0
12. Эль-Мунир Мохаммед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Солт-Лейк 5.56% (1) 11.11% (2) 0 22.22% (4) 11.11% (2) 50% (9)
 Лос-Анджелес 13.79% (4) 13.79% (4) 27.59% (8) 13.79% (4) 17.24% (5) 13.79% (4)

Предыдущие игры

Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: + = -
Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 1:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: + = -
Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 6:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Портленд Тимберс
Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами Лос-Анджелес 3:0 Леон Леон 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси

Последние игры между собой

Реал Солт-Лейк: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Лос-Анджелес: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес МЛС Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес МЛС Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Открытый Кубок Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС
Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк МЛС Лос-Анджелес 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:5 Лос-Анджелес МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Росси Диего бьет в цель!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Райт-Филлипс Брэдли бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
71.00 13.00 1.04
32.00 12.00 1.04
3.65 4.05 1.88
9.08 6.40 1.29

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.00 1.02 3.75 1.25 4.70 1.16 5.40 1.13 2.21 1.66 1.92 1.88 3.05 1.35 1.40 2.80 1.52 2.42 1.14 5.30 1.04 9.00 1.03 10.00 1.03 10.00
5.85 1.14 4.85 1.19 2.72 1.47 2.15 1.72 1.74 2.21 1.40 3.00 1.30 3.60 1.14 6.00 1.11 6.70 1.04 12.25
6.22 1.14 5.39 1.17 2.50 1.57 2.88 1.44 2.66 1.51 2.15 1.75 1.87 2.01 1.57 2.49 1.43 2.93 2.59 1.53 2.16 1.75 1.71 2.22 1.47 2.79 1.35 3.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.31 1.57 2.70 1.44 1.23 3.90 1.28 3.50 1.27 3.55
4.05 1.24 2.79 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60
3.45 1.33 2.77 1.48 2.02 1.86 2.07 1.81 1.70 2.23 1.33 3.44
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.20 1.63 1.63 2.18 1.38 2.90
5.65 1.14 4.20 1.23 2.14 1.71 1.59 2.36 1.36 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.25 1.60
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
2.44 1.52
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