Ламия
1:2
Конец матча
Стадион: Lamia Municipal Stadium
Волос
0:1
24' ГолAnastasios Douvikas
28' Желтая карточкаПалавандишвили Гуга
34' Желтая карточкаТекио Серхио
0:1
45' Не забитый пенальтиMiguel Antonio Bianconi Kohl
1:1
48' ГолMiguel Antonio Bianconi Kohl
62' Желтая карточкаСкондрас Яннис
1:2
64' ГолAnastasios Douvikas
69' Желтая карточкаБехарано Данни
82' Желтая карточкаStergios Dimopoulos
90' Желтая карточкаГуаррочена Икер
24
Винтра
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Devis EpassyВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Georgios Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Текио СерхиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Juan PereaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Варда АмрНападающий
-
-
Главный тренер: Angel Lopez
Ход матча
24'
34'
45'
62'
64'
69'
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 5
-
0 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
23 Нарушения правил 21
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lazar Romanic
|2 (2)
|0.5
|2.
|Miguel Antonio Bianconi Kohl
|1
|0.25
|3.
|Хадзистравос Зисис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Anastasios Douvikas
|3
|0.75
|2.
|Баррьентос Жан
|1 (1)
|0.25
|3.
|Мартинес Николас II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скондрас Яннис
|2
|0
|2.
|Бехарано Данни
|2
|0
|3.
|Сарамантас Гиоргос
|2
|0
|4.
|Leonardo Villalba II
|1
|0
|5.
|Палавандишвили Гуга
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гуаррочена Икер
|3
|0
|2.
|Баррьентос Жан
|2
|0
|3.
|Санчес Сальвадор
|2
|0
|4.
|Текио Серхио
|2
|0
|5.
|Ендришек Эрик
|1
|0
|6.
|Цоканис Тасос
|1
|0
|7.
|Stergios Dimopoulos
|1
|0
|8.
|Ринстра Дан
|1
|0
|9.
|Феррари Франко
|1
|0
|10.
|Anastasios Douvikas
|1
|0
|11.
|Julian Bartolo
|1
|0
|12.
|Juan Perea
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ламия
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Волос
|0
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
Предыдущие игры
Ламия Последние 20 матчей: + = -АЕК 3:0 Ламия Ламия 1:2 ОФИ Арис Салоники 3:1 Ламия Ламия 1:2 Ионикос
Ламия 1:1 Лариса Панатинаикос 0:1 Ламия Ламия 2:0 Волос Ламия 1:1 Панетоликос Астерас 1:1 Ламия Ламия 0:0 Лариса Ламия 0:0 Ксанти Волос 0:0 Ламия Ламия 0:1 Паниониос Атромитос 1:1 Ламия Ламия 2:0 Панетоликос ОФИ 3:0 Ламия Ламия 2:2 Арис Салоники Ксанти 0:0 Ламия Олимпиакос 3:2 Ламия Ламия 0:0 Лариса
Волос Последние 20 матчей: + = -Волос 0:0 ПАОК Волос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:2 Волос Арис Салоники 0:0 Волос
Последние игры между собой
Ламия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Волос: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|ПАОК
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Волос
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|АЕК
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|6.
|Атромитос
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|7.
|ОФИ
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|8.
|Астерас
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Аполлон Смирнис
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|ПАС Янина
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Панетоликос
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|12.
|Панатинаикос
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Лариса
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|14.
|Ламия
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0