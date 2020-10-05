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Ламия
1:2
Конец матча

Стадион:
Волос
0'
0:1
24' Гол
Anastasios Douvikas
28' Желтая карточка
Палавандишвили Гуга
34' Желтая карточка
Текио Серхио
0:1
45' Не забитый пенальти
Miguel Antonio Bianconi Kohl
1:1
48' Гол
Miguel Antonio Bianconi Kohl
62' Желтая карточка
Скондрас Яннис
1:2
64' Гол
Anastasios Douvikas
69' Желтая карточка
Бехарано Данни
82' Желтая карточка
Stergios Dimopoulos
90' Желтая карточка
Гуаррочена Икер
90'+5
31
Теодоропулос
Костас
23
Скондрас
Яннис
24
Винтра
Лукас
4
Адехо
Даниэль
3
Сарамантас
Гиоргос
16
Бехарано
Данни
8
Палавандишвили
Гуга
7
Andreas
Vassilogiannis
28
Хадзистравос
Зисис
11
Караманос
Тасос
9
Miguel
Antonio
Bianconi
Kohl
1
Athanasios
Garavelis
22
Текио
Серхио
5
Санчес
Сальвадор
15
Rodrigo
Colombo
3
Феррари
Франко
6
Цоканис
Тасос
23
Ринстра
Дан
12
Мартинес
Николас
II
14
Баррьентос
Жан
19
Juan
Perea
9
Anastasios
Douvikas
Ламия
4-2-3-1
Волос
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lazar Romanic 2 (2) 0.5
2. Miguel Antonio Bianconi Kohl 1 0.25
3. Хадзистравос Зисис 0 0
Волос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Anastasios Douvikas 3 0.75
2. Баррьентос Жан 1 (1) 0.25
3. Мартинес Николас II 0 0

Карточки

Ламия
# Игрок      
1. Скондрас Яннис 2 0
2. Бехарано Данни 2 0
3. Сарамантас Гиоргос 2 0
4. Leonardo Villalba II 1 0
5. Палавандишвили Гуга 1 0
Волос
# Игрок      
1. Гуаррочена Икер 3 0
2. Баррьентос Жан 2 0
3. Санчес Сальвадор 2 0
4. Текио Серхио 2 0
5. Ендришек Эрик 1 0
6. Цоканис Тасос 1 0
7. Stergios Dimopoulos 1 0
8. Ринстра Дан 1 0
9. Феррари Франко 1 0
10. Anastasios Douvikas 1 0
11. Julian Bartolo 1 0
12. Juan Perea 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ламия 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1)
Волос 0 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Ламия Последние 20 матчей: + = -
АЕК 3:0 Ламия Ламия 1:2 ОФИ Арис Салоники 3:1 Ламия Ламия 1:2 Ионикос
Ламия 1:1 Лариса Панатинаикос 0:1 Ламия Ламия 2:0 Волос Ламия 1:1 Панетоликос Астерас 1:1 Ламия Ламия 0:0 Лариса Ламия 0:0 Ксанти Волос 0:0 Ламия Ламия 0:1 Паниониос Атромитос 1:1 Ламия Ламия 2:0 Панетоликос ОФИ 3:0 Ламия Ламия 2:2 Арис Салоники Ксанти 0:0 Ламия Олимпиакос 3:2 Ламия Ламия 0:0 Лариса
Волос Последние 20 матчей: + = -
Волос 0:0 ПАОК Волос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:2 Волос Арис Салоники 0:0 Волос
Ламия 2:0 Волос Волос 1:2 Атромитос ПАОК 2:0 Волос ПАОК 2:0 Волос Панетоликос 1:0 Волос Волос 2:3 Атромитос Астерас 4:0 Волос Волос 0:0 Ламия Лариса 3:1 Волос Волос 1:0 Ксанти Паниониос 1:0 Волос Панатинаикос 4:1 Волос Волос 0:0 Лариса Волос 0:1 Астерас Панетоликос 1:1 Волос Волос 1:0 Ламия

Последние игры между собой

Ламия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Волос: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Ламия 2:0 Волос Товарищеские матчи Волос 0:0 Ламия Суперлига Волос 1:0 Ламия Суперлига Ламия 1:0 Волос Суперлига
Ламия 1:1 Волос Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 4 3 1 0 7 - 3 10
2. ПАОК 4 2 2 0 5 - 1 8
3. Олимпиакос 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Волос 4 2 1 1 4 - 2 7
5. АЕК 3 2 0 1 5 - 1 6
6. Атромитос 4 1 2 1 4 - 5 5
7. ОФИ 4 1 2 1 5 - 7 5
8. Астерас 3 1 1 1 2 - 4 4
9. Аполлон Смирнис 1 1 0 0 1 - 0 3
10. ПАС Янина 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Панетоликос 4 0 2 2 2 - 6 2
12. Панатинаикос 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Лариса 3 0 1 2 1 - 3 1
14. Ламия 4 0 0 4 3 - 10 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lamia Municipal Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
25.00 5.90 1.18
31.00 7.00 1.11

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.40 1.13 4.50 1.18 3.05 1.35 2.01 1.80 1.72 2.12 1.68 2.18 1.35 2.65 1.16 4.80 1.95 1.80 1.02 11.00 1.15 5.00 1.01 19.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.05 1.72 1.44 2.80 1.42 2.75 1.03 10.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.55 1.47 1.87 1.87 1.32 3.20 1.11 5.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.92
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
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