Фалькенберг
3:2
Конец матча
Стадион: Falcon Alkoholfri Arena
Юргорден
1:0
6' ГолЮханссон Карл II
1:1
16' ГолКуйович Эмир
46' Желтая карточкаЭрикссон Магнус
2:1
49' ГолNsima Peter
51' Желтая карточкаЭрикссон Якоб
2:2
52' ПенальтиУльвестад Фредрик
69' Желтая карточкаМатисен Маркус
3:2
74' ГолМатисен Маркус
77' Желтая карточкаАугустинссон Йонатан
90' Желтая карточкаАмьо Грегуар
34
Axel
Noren
26
Амьо
Грегуар
11
Чибуйке
Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Axel NorenЗащитник
- Защитник
-
26 Амьо ГрегуарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чибуйке ДжонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Mahmut OzenЗащитник
-
33 Юза ТиборЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
- Основной состав
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Куйович ЭмирНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
Ход матча
6'
16'
1:1
46'
49'
2:1
51'
52'
69'
74'
3:2
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 7
-
7 Угловые 13
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Edi Sylisufaj
|7
|0.27
|2.
|Nsima Peter
|3
|0.12
|3.
|Tobias Englund
|3
|0.12
|4.
|Веде Антон
|3
|0.12
|5.
|Karl Soederstroem
|3
|0.12
|6.
|Юханссон Карл II
|3
|0.12
|7.
|Кристоффер Карлссон
|2 (1)
|0.08
|8.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.04
|9.
|Матисен Маркус
|1
|0.04
|10.
|Axel Noren
|1
|0.04
|11.
|Tobias Karlsson1
|1
|0.04
|12.
|Юза Тибор
|0
|0
|13.
|Чибуйке Джон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ульвестад Фредрик
|11 (6)
|0.42
|2.
|Хольмберг Карл
|8
|0.31
|3.
|Куйович Эмир
|5
|0.19
|4.
|Йоханссон Эрик
|3
|0.12
|5.
|Витри Аслак Фонн
|2
|0.08
|6.
|Чилуфя Эдвард
|2
|0.08
|7.
|Аугустинссон Йонатан
|2
|0.08
|8.
|Эдвардс Кертис
|2
|0.08
|9.
|Радетинац Харис
|1
|0.04
|10.
|Беркрот Никлас
|1
|0.04
|11.
|Банда Эммануэль
|1
|0.04
|12.
|Эрикссон Магнус
|1
|0.04
|13.
|Нюхольм Йеспер
|1
|0.04
|14.
|Уокер Кевин
|1
|0.04
|15.
|Oscar Pettersson
|1
|0.04
|16.
|Кёкк Эллиот
|0
|0
|17.
|Ринг Джонатан
|0
|0
|18.
|Ларссон Якоб
|0
|0
|19.
|Карлстрём Йеспер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матисен Маркус
|6
|0
|2.
|Tobias Englund
|4
|1
|3.
|Юханссон Карл II
|3
|1
|4.
|Бьёркенгрен Йон
|4
|0
|5.
|Tobias Karlsson1
|4
|0
|6.
|Nsima Peter
|3
|0
|7.
|Эрикссон Якоб
|3
|0
|8.
|Нильссон Хокан
|3
|0
|9.
|Ван Лой Сандер
|3
|0
|10.
|Edi Sylisufaj
|3
|0
|11.
|Юза Тибор
|2
|0
|12.
|Кристоффер Карлссон
|2
|0
|13.
|Чибуйке Джон
|2
|0
|14.
|Норинг Виктор
|2
|0
|15.
|Karl Soederstroem
|2
|0
|16.
|Амьо Грегуар
|2
|0
|17.
|Johan Brattberg
|0
|1
|18.
|Веде Антон
|1
|0
|19.
|Axel Noren
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Карлстрём Йеспер
|8
|0
|2.
|Ульвестад Фредрик
|7
|0
|3.
|Ларссон Якоб
|6
|0
|4.
|Йоханссон Эрик
|5
|0
|5.
|Радетинац Харис
|3
|0
|6.
|Эрикссон Магнус
|3
|0
|7.
|Кёкк Эллиот
|3
|0
|8.
|Аугустинссон Йонатан
|2
|0
|9.
|Уокер Кевин
|2
|0
|10.
|Хольмберг Карл
|1
|0
|11.
|Витри Аслак Фонн
|1
|0
|12.
|Беркрот Никлас
|1
|0
|13.
|Oscar Pettersson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фалькенберг
|10.71% (3)
|14.29% (4)
|14.29% (4)
|10.71% (3)
|32.14% (9)
|17.86% (5)
|Юргорден
|14.29% (6)
|11.9% (5)
|14.29% (6)
|16.67% (7)
|11.9% (5)
|30.95% (13)
Предыдущие игры
Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -Кальмар 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Эребру Хеккен 3:0 Фалькенберг Астрио 0:9 Фалькенберг
Фалькенберг 1:3 Хаммарбю Сириус 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:0 Варберг БоИС Фалькенберг 0:3 Гётеборг Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Мальмё 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 АИК Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Мальмё Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Эстерсунд
Юргорден Последние 20 матчей: + = -Хеккен 0:2 Юргорден Юргорден 4:0 Сириус Юргорден 3:2 Мальмё Хаммарбю 1:1 Юргорден
Юргорден 1:2 Норрчёпинг Юргорден 0:1 ЧФР Клуж Эстерсунд 1:1 Юргорден Юргорден 2:1 Европа Юргорден 1:1 Эльфсборг Хельсинборг 3:1 Юргорден Юргорден 2:2 Гётеборг Ференцварош 2:0 Юргорден Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:1 Мьельбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Варберг БоИС 1:2 Юргорден Юргорден 3:1 Хеккен АИК 0:1 Юргорден Юргорден 0:0 Эстерсунд Эльфсборг 1:0 Юргорден
Последние игры между собой
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 8
Юргорден: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|25
|14
|8
|3
|51 - 25
|50
|2.
|Эльфсборг
|26
|10
|13
|3
|41 - 33
|43
|3.
|Юргорден
|26
|12
|6
|8
|43 - 30
|42
|4.
|Хеккен
|26
|10
|11
|5
|39 - 27
|41
|5.
|Норрчёпинг
|26
|11
|7
|8
|52 - 39
|40
|6.
|Хаммарбю
|26
|10
|10
|6
|42 - 37
|40
|7.
|Сириус
|26
|9
|10
|7
|42 - 43
|37
|8.
|Эребру
|26
|10
|6
|10
|33 - 36
|36
|9.
|Мьельбю
|26
|9
|8
|9
|40 - 41
|35
|10.
|Эстерсунд
|26
|8
|9
|9
|26 - 32
|33
|11.
|АИК
|25
|8
|8
|9
|26 - 28
|32
|12.
|Варберг БоИС
|25
|7
|7
|11
|33 - 38
|28
|13.
|Гётеборг
|26
|4
|12
|10
|27 - 40
|24
|14.
|Фалькенберг
|26
|5
|8
|13
|29 - 44
|23
|15.
|Хельсинборг
|25
|4
|10
|11
|28 - 41
|22
|16.
|Кальмар
|26
|4
|9
|13
|28 - 46
|21
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фалькенберг» – «Юргорден» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фалькенберг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Юргорден» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фалькенберг» – «Юргорден», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|11.00
|1.02
|9.70
|1.03
|3.75
|1.23
|3.10
|1.35
|—
|—
|4.20
|1.20
|1.85
|1.95
|1.63
|2.28
|—
|—
|1.75
|2.01
|—
|—
|1.19
|4.40
|—
|—
|2.25
|1.60
|—
|—
|1.05
|8.90
|1.18
|4.50
|—
|—
|—
|—
|1.02
|11.00
|
|10.75
|1.00
|10.00
|1.02
|3.98
|1.23
|3.15
|1.36
|—
|—
|2.13
|1.79
|—
|—
|1.64
|2.26
|—
|—
|1.41
|2.82
|—
|—
|1.18
|4.40
|—
|—
|1.13
|5.00
|—
|—
|1.03
|8.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.37
|1.24
|—
|—
|2.56
|1.55
|4.17
|1.25
|1.92
|1.97
|2.93
|1.43
|2.14
|1.76
|3.98
|1.26
|3.35
|1.35
|2.71
|1.49
|2.02
|1.86
|1.71
|2.22
|1.50
|2.70
|—
|—
|2.03
|1.85
|1.68
|2.27
|1.33
|3.47
|1.18
|5.17
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3.5
|3.5
|
|3.05
|1.35
|—
|—
|2.11
|1.73
|—
|—
|1.42
|2.75
|—
|—
|1.15
|4.90
|—
|—
|1.72
|2.05
|—
|—
|1.09
|6.50
|
|3.26
|1.34
|—
|—
|2.17
|1.69
|—
|—
|1.51
|2.56
|—
|—
|1.18
|4.95
|—
|—
|1.12
|6.20
|—
|—
|—
|—
|
|3.36
|1.36
|2.77
|1.49
|2.18
|1.75
|1.70
|2.23
|2.77
|1.48
|2.27
|1.68
|1.76
|2.14
|1.48
|2.76
|1.49
|2.73
|1.28
|3.88
|—
|—