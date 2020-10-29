Глазго Рейнджерс
1:0
Конец матча
Стадион: Айброкс
Лех
16' Желтая карточкаИсхак Микаэль
47' Желтая карточкаБалогун Леон
51' Желтая карточкаГолдсон Коннор
1:0
68' ГолМорелос Альфредо
26
Балогун
Леон
18
Камара
Глен
10
Дэвис
Стивен
37
Арфилд
Скотт
25
Руфе
Кемар
14
Кент
Райан
15
Модер
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Балогун ЛеонЗащитник
- Защитник
-
18 Камара ГленПолузащитник
-
10 Дэвис СтивенПолузащитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
- Нападающий
-
25 Руфе КемарНападающий
-
14 Кент РайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Арибо ДжоПолузащитник
-
24 Стюарт ГрэгПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Иттен СедрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джеррард Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Журав Дариуш
Ход матча
16'
47'
51'
68'
69'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 11
-
3 Удары в створ 0
-
9 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Руфе Кемар
|1
|0.5
|2.
|Морелос Альфредо
|1
|0.5
|3.
|Тавернье Джеймс
|1 (1)
|0.5
|4.
|Баришич Борна
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исхак Микаэль
|2
|1
|2.
|Червински Алан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Макгрегор Аллан
|1
|0
|2.
|Балогун Леон
|1
|0
|3.
|Джек Райан
|1
|0
|4.
|Голдсон Коннор
|1
|0
|5.
|Хаджи Янис
|1
|0
|6.
|Угелумба Кэлвин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Исхак Микаэль
|1
|0
|2.
|Црномаркович Джордже
|1
|0
|3.
|Мухар Карло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Глазго Рейнджерс
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Лех
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: + = -Глазго Рейнджерс 2:0 Ливингстон Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс Селтик 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Росс Каунти
Глазго Рейнджерс 2:1 Галатасарай Мотеруэлл 1:5 Глазго Рейнджерс Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Хиберниан 2:2 Глазго Рейнджерс Линкольн 0:5 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:0 Данди Юнайтед Гамильтон Академикал 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Килмарнок Ливингстон 0:0 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:0 Сент-Джонстон Глазго Рейнджерс 3:0 Сент-Миррен Байер Л 1:0 Глазго Рейнджерс Абердин 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Ковентри Глазго Рейнджерс 4:0 Мотеруэлл Ницца 0:2 Глазго Рейнджерс
Лех Последние 20 матчей: + = -Лех 1:1 Краковия Лех 2:4 Бенфика Ягеллония 2:1 Лех Пяст 1:4 Лех
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Глазго Рейнджерс» – «Лех» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Глазго Рейнджерс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лех» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Глазго Рейнджерс» – «Лех», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|3.00
|1.38
|—
|—
|12.00
|1.03
|—
|—
|1.80
|2.00
|—
|—
|3.95
|1.27
|—
|—
|1.12
|6.10
|2.14
|1.73
|1.91
|1.95
|—
|—
|1.07
|8.40
|1.30
|3.60
|1.04
|10.00
|1.08
|6.80
|1.03
|12.00
|
|15.50
|1.02
|—
|—
|14.00
|1.02
|—
|—
|4.90
|1.19
|—
|—
|3.94
|1.26
|—
|—
|2.45
|1.61
|—
|—
|1.89
|1.93
|—
|—
|1.56
|2.46
|1.30
|3.60
|1.23
|4.30
|1.09
|7.60
|—
|—
|
|2.67
|1.49
|2.20
|1.70
|1.71
|2.19
|1.45
|2.80
|1.53
|2.58
|1.30
|3.62
|1.46
|2.79
|1.48
|2.71
|1.28
|3.72
|1.57
|2.46
|1.85
|2.01
|1.65
|2.31
|1.10
|7.25
|—
|—
|1.19
|4.79
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс 1:0 Лех
Исход игры
Глазго Рейнджерс
91.2% (145)
Ничья
5.7% (9)
Лех
3.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
46.79% (73)
Меньше
53.21% (83)
Обе команды забьют
Да
46.15% (72)
Нет
53.85% (84)
Популярный счёт
2:0 Глазго Рейнджерс
36.5% (58)
2:1 Глазго Рейнджерс
25.2% (40)
1:0 Глазго Рейнджерс
11.9% (19)
3:1 Глазго Рейнджерс
11.3% (18)
3:0 Глазго Рейнджерс
4.4% (7)
1:1 Ничья
3.8% (6)
1:2 Лех
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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