  1. Футбол
  2. Матчи
Глазго Рейнджерс
1:0
Конец матча

Стадион:
Лех
0'
16' Желтая карточка
Исхак Микаэль
47' Желтая карточка
Балогун Леон
51' Желтая карточка
Голдсон Коннор
1:0
68' Гол
Морелос Альфредо
90'+3
1
Макгрегор
Аллан
2
Тавернье
Джеймс
6
Голдсон
Коннор
26
Балогун
Леон
31
Баришич
Борна
18
Камара
Глен
10
Дэвис
Стивен
37
Арфилд
Скотт
7
Хаджи
Янис
25
Руфе
Кемар
14
Кент
Райан
35
Беднарек
Филип
44
Червински
Алан
37
Шатка
Любомир
4
Рогне
Томас
3
Кравец
Василий
21
Скурась
Михал
15
Модер
Якуб
11
Мархвиньски
Филип
27
Пухач
Тымотеуш
10
Рамирес
Даниэль
9
Исхак
Микаэль
Глазго Рейнджерс
4-3-3
Лех
4-4-1-1

Ход матча

16'
 
Исхак Микаэль
47'
Балогун Леон
 
51'
Голдсон Коннор
 
62'
Морелос Альфредо
Руфе Кемар
 
68'
Морелос Альфредо
(Баришич Борна)
1:0
69'
Арибо Джо
Хаджи Янис
 
75'
 
Сикора Ян
Скурась Михал
81'
Джек Райан
Арфилд Скотт
 
81'
Баркер Брэндон
Кент Райан
 
82'
 
Аввад Мохаммад
Мархвиньски Филип
87'
 
Качарава Ника
Рамирес Даниэль

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 11
  • 3 Удары в створ 0
  • 9 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Глазго Рейнджерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Руфе Кемар 1 0.5
2. Морелос Альфредо 1 0.5
3. Тавернье Джеймс 1 (1) 0.5
4. Баришич Борна 0 0
Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исхак Микаэль 2 1
2. Червински Алан 0 0

Карточки

Глазго Рейнджерс
# Игрок      
1. Макгрегор Аллан 1 0
2. Балогун Леон 1 0
3. Джек Райан 1 0
4. Голдсон Коннор 1 0
5. Хаджи Янис 1 0
6. Угелумба Кэлвин 1 0
Лех
# Игрок      
1. Исхак Микаэль 1 0
2. Црномаркович Джордже 1 0
3. Мухар Карло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Глазго Рейнджерс 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)
 Лех 50% (1) 0 0 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: + = -
Глазго Рейнджерс 2:0 Ливингстон Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс Селтик 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Росс Каунти
Глазго Рейнджерс 2:1 Галатасарай Мотеруэлл 1:5 Глазго Рейнджерс Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Хиберниан 2:2 Глазго Рейнджерс Линкольн 0:5 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:0 Данди Юнайтед Гамильтон Академикал 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Килмарнок Ливингстон 0:0 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:0 Сент-Джонстон Глазго Рейнджерс 3:0 Сент-Миррен Байер Л 1:0 Глазго Рейнджерс Абердин 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Ковентри Глазго Рейнджерс 4:0 Мотеруэлл Ницца 0:2 Глазго Рейнджерс
Лех Последние 20 матчей: + = -
Лех 1:1 Краковия Лех 2:4 Бенфика Ягеллония 2:1 Лех Пяст 1:4 Лех
Шарлеруа 1:2 Лех Аполлон 0:5 Лех Лех 1:0 Варта Познань Хаммарбю 0:3 Лех Шлёнск 3:3 Лех Лех 2:2 Висла Плоцк Лех 3:0 Валмиера Гласс Заглембе Любин 2:1 Лех Одра Ополе 1:3 Лех Лех 1:1 Оффенбах Лех 4:0 Ягеллония Краковия 1:2 Лех Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лех 2:1 Легия Шлёнск 2:2 Лех

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Глазго Рейнджерс Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Лех Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
4. Стандард Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    16'
    Исхак Микаэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ibrox Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 159
Глазго Рейнджерс 91.2% (145)
X 5.7% (9)
Лех 3.1% (5)
Все прогнозы
2.17 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.42 5.30 6.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.13 7.00 44.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 5.75 10.25
  2.22 2.19 7.21

Самый высокий коэффициент на матч «Глазго Рейнджерс» – «Лех» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Глазго Рейнджерс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лех» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Глазго Рейнджерс» – «Лех», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.00 1.38 12.00 1.03 1.80 2.00 3.95 1.27 1.12 6.10 2.14 1.73 1.91 1.95 1.07 8.40 1.30 3.60 1.04 10.00 1.08 6.80 1.03 12.00
15.50 1.02 14.00 1.02 4.90 1.19 3.94 1.26 2.45 1.61 1.89 1.93 1.56 2.46 1.30 3.60 1.23 4.30 1.09 7.60
2.67 1.49 2.20 1.70 1.71 2.19 1.45 2.80 1.53 2.58 1.30 3.62 1.46 2.79 1.48 2.71 1.28 3.72 1.57 2.46 1.85 2.01 1.65 2.31 1.10 7.25 1.19 4.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.47 2.65 2.46 1.55 1.04 10.00 1.23 4.20 1.05 9.50
3.68 1.28 2.48 1.54 1.61 2.32 1.24 4.05 1.16 5.25
1.22 4.35 1.11 6.86 1.35 3.26 1.24 4.13 1.57 2.47 1.38 3.11 1.20 4.74
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.28 1.96 1.78 1.47 2.75 1.28 3.40
5.00 1.17 3.52 1.30 1.97 1.84 1.47 2.68 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.75 1.27
Где смотреть матч Глазго Рейнджерс 1:0 Лех онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ


Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс 1:0 Лех

Исход игры
Глазго Рейнджерс
91.2% (145)
Ничья
5.7% (9)
Лех
3.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
46.79% (73)
Меньше
53.21% (83)
Обе команды забьют
Да
46.15% (72)
Нет
53.85% (84)
Популярный счёт
2:0 Глазго Рейнджерс
36.5% (58)
2:1 Глазго Рейнджерс
25.2% (40)
1:0 Глазго Рейнджерс
11.9% (19)
3:1 Глазго Рейнджерс
11.3% (18)
3:0 Глазго Рейнджерс
4.4% (7)
1:1 Ничья
3.8% (6)
1:2 Лех
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
11 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
10 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный