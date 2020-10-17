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Ризеспор
5:3
Конец матча

Стадион:
Анкарагюджю
0'
0:1
6' Гол
Пейнтсил Джозеф
0:2
16' Гол
Пейнтсил Джозеф
1:2
19' Гол
Андраде Фернандо
38' Желтая карточка
Потук Алпер
1:3
44' Гол
Борвен Торгейр
2:3
45' Гол
Болдрин Фернандо
45' Вторая желтая карточка
Потук Алпер
53' Желтая карточка
Шарлия Звонимир
3:3
55' Пенальти
Реми Лоик
4:3
62' Пенальти
Реми Лоик
5:3
78' Гол
Реми Лоик
81' Желтая карточка
Борвен Торгейр
90'+7
25
Аккан
Гёкхан
55
Морозюк
Николай
24
Дилавер
Эмир
80
Мериа
Яссин
53
Мелняк
Дарио
23
Донса
Годфред
5
Дурак
Абдулла
8
Сантос
Фабрисио
10
Болдрин
Фернандо
7
Реми
Лоик
37
Андраде
Фернандо
25
Фридрих
Рикардо
70
Кициу
Стелиос
2
Паздан
Михал
4
Дикмен
Эрди
8
Пинту
Тьягу
42
Вока
Идриз
11
Лобжанидзе
Саба
18
Четин
Шахверди
20
Потук
Алпер
28
Пейнтсил
Джозеф
22
Борвен
Торгейр
Ризеспор
4-3-3
Анкарагюджю
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Реми Лоик 4 (2) 0.8
2. Болдрин Фернандо 1 0.2
3. Шкода Милан 1 0.2
4. Андраде Фернандо 1 0.2
5. Дурак Абдулла 0 0
6. Мелняк Дарио 0 0
7. Сантос Фабрисио 0 0
Анкарагюджю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пейнтсил Джозеф 2 0.5
2. Борвен Торгейр 1 0.25
3. Болинжи Жонатан 1 0.25
4. Пинту Тьягу 0 0
5. Лобжанидзе Саба 0 0

Карточки

Ризеспор
# Игрок      
1. Реми Лоик 1 0
2. Морозюк Николай 1 0
3. Дурак Абдулла 1 0
4. Пехливан Ясин 1 0
5. Донса Годфред 1 0
6. Болдрин Фернандо 1 0
7. Сантос Фабрисио 1 0
Анкарагюджю
# Игрок      
1. Потук Алпер 2 1
2. Шарлия Звонимир 2 0
3. Пинту Тьягу 1 0
4. Паздан Михал 1 0
5. Туран Атила 1 0
6. Борвен Торгейр 1 0
7. Аджич Лука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ризеспор 0 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2)
 Анкарагюджю 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 0

Предыдущие игры

Ризеспор Последние 20 матчей: + = -
Ризеспор 1:1 Гиресунспор Эрзурумспор 0:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор
Ризеспор 1:2 Фенербахче Ризеспор 3:4 Трабзонспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор Фенербахче 3:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 3:2 Кайсериспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Ризеспор 2:2 Денизлиспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Галатасарай Гёзтепе 2:0 Ризеспор Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 5:2 Ризеспор Ризеспор 1:2 Истанбул Башакшехир
Анкарагюджю Последние 20 матчей: + = -
Анкарагюджю 0:2 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Кайсериспор Сивасспор 0:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Эрзурумспор
Гёзтепе 1:2 Анкарагюджю Денизлиспор 0:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Антальяспор Анкарагюджю 1:0 Галатасарай Гёзтепе 2:2 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:4 Аланьяспор Трабзонспор 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Бешикташ 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:3 Сивасспор Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:1 Фенербахче Малатьяспор 0:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:1 Касымпаша

Последние игры между собой

Ризеспор: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Анкарагюджю: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 2:0 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 2:2 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:1 Анкарагюджю Суперлига
Анкарагюджю 2:4 Ризеспор Первая лига Турции Ризеспор 1:4 Анкарагюджю Первая лига Турции Ризеспор 3:0 Анкарагюджю Турецкая первая лига Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Турецкая первая лига Ризеспор 0:0 Анкарагюджю Суперлига Ризеспор 1:0 Анкарагюджю Кубок Анкарагюджю 1:0 Ризеспор Суперлига
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Прогнозы
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
3.20 3.10 2.40
2.12 3.25 3.66
5.74 3.33 1.75

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.5 7.5 8 8 8.5 8.5 9.5 9.5
9.00 1.05 7.80 1.06 3.25 1.33 2.55 1.51 2.08 1.75 1.80 2.00 1.71 2.14 1.42 2.75 1.30 3.50 1.12 5.80 4.90 1.17 1.02 11.50 4.60 1.19 1.92 1.87 1.25 3.90 1.72 2.10 1.09 7.20
9.00 1.07 7.60 1.09 3.32 1.34 2.54 1.53 1.85 2.05 1.46 2.76 1.31 3.52 1.14 6.00 1.11 6.85 1.03 13.25
3.58 1.31 2.69 1.50 2.13 1.76 1.85 2.03 1.65 2.31 1.46 2.83 1.32 3.53 1.11 7.25 4.60 1.20 3.09 1.38 2.14 1.75 1.77 2.10 1.55 2.51 1.33 3.37 1.22 4.41 1.73 2.13 1.48 2.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 4.5 4.5
2.75 1.44 1.86 1.94 1.38 3.00 1.11 6.00 1.08 7.77 1.11 6.50
2.72 1.46 1.84 1.96 1.41 2.91 1.12 6.25 1.09 7.60
2.98 1.42 2.44 1.59 1.90 1.97 1.56 2.52 1.40 3.07
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.64 2.17 1.25 3.65
3.76 1.27 2.59 1.50 1.67 2.21 1.26 3.85 1.17 5.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.98
Букмекер Да Нет
4.75 1.17
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
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