Ризеспор
5:3
Конец матча
Стадион: Caykur Didi Stadyumu
Анкарагюджю
0:1
6' ГолПейнтсил Джозеф
0:2
16' ГолПейнтсил Джозеф
1:2
19' ГолАндраде Фернандо
38' Желтая карточкаПотук Алпер
1:3
44' ГолБорвен Торгейр
2:3
45' ГолБолдрин Фернандо
45' Вторая желтая карточкаПотук Алпер
53' Желтая карточкаШарлия Звонимир
3:3
55' ПенальтиРеми Лоик
4:3
62' ПенальтиРеми Лоик
5:3
78' ГолРеми Лоик
81' Желтая карточкаБорвен Торгейр
25
Аккан
Гёкхан
24
Дилавер
Эмир
80
Мериа
Яссин
53
Мелняк
Дарио
42
Вока
Идриз
20
Потук
Алпер
- Основной состав
-
25 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
-
24 Дилавер ЭмирЗащитник
-
80 Мериа ЯссинЗащитник
-
53 Мелняк ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Ай СелимЗащитник
-
84 Пала МитхатПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Торун ТунайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Шкода МиланНападающий
-
Главный тренер: Stjepan Tomas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Потук АлперПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
89 Туран АтилаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Цекици ЭндриНападающий
-
21 Гюрбюз БеркеНападающий
-
77 Гюрал ЭмреНападающий
-
-
Главный тренер: Фуат Капа
Ход матча
6'
16'
0:2
19'
38'
44'
1:3
45'
2:3
45'
53'
55'
3:3
62'
4:3
78'
5:3
81'
83'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 10
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
32 Владение мячом, % 68
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Реми Лоик
|4 (2)
|0.8
|2.
|Болдрин Фернандо
|1
|0.2
|3.
|Шкода Милан
|1
|0.2
|4.
|Андраде Фернандо
|1
|0.2
|5.
|Дурак Абдулла
|0
|0
|6.
|Мелняк Дарио
|0
|0
|7.
|Сантос Фабрисио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пейнтсил Джозеф
|2
|0.5
|2.
|Борвен Торгейр
|1
|0.25
|3.
|Болинжи Жонатан
|1
|0.25
|4.
|Пинту Тьягу
|0
|0
|5.
|Лобжанидзе Саба
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Реми Лоик
|1
|0
|2.
|Морозюк Николай
|1
|0
|3.
|Дурак Абдулла
|1
|0
|4.
|Пехливан Ясин
|1
|0
|5.
|Донса Годфред
|1
|0
|6.
|Болдрин Фернандо
|1
|0
|7.
|Сантос Фабрисио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Потук Алпер
|2
|1
|2.
|Шарлия Звонимир
|2
|0
|3.
|Пинту Тьягу
|1
|0
|4.
|Паздан Михал
|1
|0
|5.
|Туран Атила
|1
|0
|6.
|Борвен Торгейр
|1
|0
|7.
|Аджич Лука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ризеспор
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|Анкарагюджю
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Ризеспор Последние 20 матчей: + = -Ризеспор 1:1 Гиресунспор Эрзурумспор 0:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор
Ризеспор 1:2 Фенербахче Ризеспор 3:4 Трабзонспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор Фенербахче 3:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 3:2 Кайсериспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Ризеспор 2:2 Денизлиспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Галатасарай Гёзтепе 2:0 Ризеспор Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 5:2 Ризеспор Ризеспор 1:2 Истанбул Башакшехир
Анкарагюджю Последние 20 матчей: + = -Анкарагюджю 0:2 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Кайсериспор Сивасспор 0:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Эрзурумспор
Гёзтепе 1:2 Анкарагюджю Денизлиспор 0:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Антальяспор Анкарагюджю 1:0 Галатасарай Гёзтепе 2:2 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:4 Аланьяспор Трабзонспор 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Бешикташ 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:3 Сивасспор Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:1 Фенербахче Малатьяспор 0:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:1 Касымпаша
Последние игры между собой
Ризеспор: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Анкарагюджю: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|3.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|4.
|Галатасарай
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|5.
|Антальяспор
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|Эрзурумспор
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Сивасспор
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|8.
|Хатайспор
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 6
|7
|9.
|Касымпаша
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|10.
|Гёзтепе
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 4
|6
|11.
|Коньяспор
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 1
|6
|12.
|Кайсериспор
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|13.
|Трабзонспор
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|14.
|Ризеспор
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|15.
|Малатьяспор
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|17.
|Бешикташ
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|18.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|19.
|Денизлиспор
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|20.
|Анкарагюджю
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|21.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.25
|6.25
|6.5
|6.5
|6.75
|6.75
|7
|7
|7.5
|7.5
|8
|8
|8.5
|8.5
|9.5
|9.5
|9.00
|1.05
|7.80
|1.06
|3.25
|1.33
|2.55
|1.51
|2.08
|1.75
|1.80
|2.00
|1.71
|2.14
|1.42
|2.75
|1.30
|3.50
|1.12
|5.80
|4.90
|1.17
|1.02
|11.50
|4.60
|1.19
|—
|—
|—
|—
|1.92
|1.87
|—
|—
|—
|—
|1.25
|3.90
|—
|—
|1.72
|2.10
|1.09
|7.20
|9.00
|1.07
|7.60
|1.09
|3.32
|1.34
|2.54
|1.53
|—
|—
|1.85
|2.05
|—
|—
|1.46
|2.76
|1.31
|3.52
|1.14
|6.00
|1.11
|6.85
|1.03
|13.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.58
|1.31
|2.69
|1.50
|2.13
|1.76
|1.85
|2.03
|1.65
|2.31
|1.46
|2.83
|1.32
|3.53
|—
|—
|1.11
|7.25
|—
|—
|4.60
|1.20
|3.09
|1.38
|2.14
|1.75
|1.77
|2.10
|1.55
|2.51
|1.33
|3.37
|1.22
|4.41
|1.73
|2.13
|1.48
|2.67
|—
|—