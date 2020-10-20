Нант
Позже
Стадион: Стад де ля Божуар
ПСЖ
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блас Людовик
|2
|0.29
|2.
|Луза Имран
|2 (2)
|0.29
|3.
|Саймон Мозес
|1
|0.14
|4.
|Эмон Рено
|1
|0.14
|5.
|Жиротто Андрей
|1
|0.14
|6.
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.14
|7.
|Бамба Кадер
|1
|0.14
|8.
|Аппиа Деннис
|0
|0
|9.
|Коко Маркус
|0
|0
|10.
|Чиривелла Педро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|6 (1)
|0.75
|2.
|Неймар
|2
|0.25
|3.
|Дракслер Юлиан
|2
|0.25
|4.
|Флоренци Алессандро
|2
|0.25
|5.
|Икарди Мауро
|2
|0.25
|6.
|Кин Мойзе
|2
|0.25
|7.
|Сарабия Пабло
|1
|0.13
|8.
|Ди Мария Анхель
|1
|0.13
|9.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.13
|10.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.13
|11.
|Баккер Митчел
|0
|0
|12.
|Рафинья Алькантара
|0
|0
|13.
|Дагба Колин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фабио да Сильва
|2
|1
|2.
|Паллуа Николя
|3
|0
|3.
|Жиротто Андрей
|1
|1
|4.
|Луза Имран
|0
|1
|5.
|Аппиа Деннис
|1
|0
|6.
|Абейд Мехди
|1
|0
|7.
|Туре Абдулайе
|1
|0
|8.
|Чиривелла Педро
|1
|0
|9.
|Лафон Альбан
|1
|0
|10.
|Траоре Шарль
|1
|0
|11.
|Ндилю Бридж
|1
|0
|12.
|Бамба Кадер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Неймар
|1
|1
|2.
|Паредес Леандро
|1
|1
|3.
|Диалло Абду
|1
|1
|4.
|Дракслер Юлиан
|2
|0
|5.
|Бернат Хуан
|2
|0
|6.
|Кюрзава Левен
|0
|1
|7.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|8.
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|9.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|10.
|Верратти Марко
|1
|0
|11.
|Рафинья Алькантара
|1
|0
|12.
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|13.
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|14.
|Кимпембе Преснел
|1
|0
|15.
|Баккер Митчел
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нант
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|0
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|ПСЖ
|15% (3)
|5% (1)
|20% (4)
|10% (2)
|15% (3)
|35% (7)
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: +5 =5 -10Нант 3:1 Брест Нант 1:2 Анже Ницца 2:1 Нант Лилль 2:0 Нант
ПСЖ Последние 20 матчей: +16 =0 -4Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ним 0:4 ПСЖ
Последние игры между собой
Нант: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 18
ПСЖ: победы: 18, ничьи: 0, поражения: 1
ПСЖ 1:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:1 Нант Лига 1 Нант 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Нант Лига 1 ПСЖ 4:0 Нант Лига 1 Нант 1:4 ПСЖ Лига 1 Нант 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Нант Кубок ПСЖ 2:1 Нант Лига 1 Нант 1:2 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 5:0 Нант Лига 1 Нант 1:2 ПСЖ Лига 1 Нант 1:4 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Нант Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|20 - 3
|18
|2.
|Лилль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 3
|18
|3.
|Ренн
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|4.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|5.
|Ницца
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 10
|14
|6.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|7.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 16
|13
|8.
|Лион
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 8
|13
|9.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 5
|12
|10.
|Метц
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 7
|11
|11.
|Монпелье
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|12.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|14.
|Брест
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 18
|9
|15.
|Нант
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|16.
|Ним
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|17.
|Лорьян
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 15
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|19.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 13
|5
|20.
|Дижон
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 18
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Нант» – «ПСЖ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нант» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСЖ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нант» – «ПСЖ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|12.00
|1.01
|4.80
|1.16
|4.00
|1.25
|2.44
|1.57
|2.17
|1.74
|1.95
|1.91
|1.73
|2.18
|1.60
|2.44
|1.31
|3.50
|1.23
|4.10
|1.09
|6.70
|1.07
|7.30
|1.01
|12.00
|
|—
|—
|4.55
|1.15
|3.72
|1.24
|2.34
|1.57
|—
|—
|1.90
|1.90
|—
|—
|1.64
|2.55
|1.28
|3.64
|1.21
|4.20
|1.07
|6.90
|1.05
|7.30
|1.00
|11.25
|
|—
|—
|5.34
|1.18
|—
|—
|2.50
|1.59
|2.22
|1.72
|1.95
|1.95
|1.73
|2.22
|1.59
|2.49
|—
|—
|1.24
|4.47
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Нант - ПСЖ
Исход игры
Нант
0% (0)
Ничья
4.2% (2)
ПСЖ
95.8% (46)
Тотал 2.5
Больше
67.39% (31)
Меньше
32.61% (15)
Обе команды забьют
Да
58.7% (27)
Нет
41.3% (19)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
33.3% (16)
0:2 ПСЖ
25% (12)
1:3 ПСЖ
18.8% (9)
0:3 ПСЖ
10.4% (5)
0:1 ПСЖ
4.2% (2)
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