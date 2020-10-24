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Панатинаикос
1:1
Конец матча

Стадион:
Волос
0'
19' Желтая карточка
Баррьентос Жан
41' Желтая карточка
Санчес Факундо
50' Желтая карточка
Текио Серхио
0:0
54' Не забитый пенальти
Карлитос Карлос
1:0
56' Гол
Карлитос Карлос
69' Желтая карточка
Vasilios Zagaritis
72' Желтая карточка
Rodrigo Colombo
83' Желтая карточка
Курбелис Димитрис
1:1
90' Гол
Julian Bartolo
90'+5
1
Диудис
Сократис
14
Санчес
Факундо
5
Шенквельд
Барт
44
Пуггурас
Ахиллеас
47
Vasilios
Zagaritis
22
Канталапьерда
Аитор
88
José
Maurisio1
21
Курбелис
Димитрис
11
Хадзийованнис
Анастасиос
9
Македа
Федерико
10
Карлитос
Карлос
1
Athanasios
Garavelis
22
Текио
Серхио
15
Rodrigo
Colombo
5
Санчес
Сальвадор
3
Феррари
Франко
23
Ринстра
Дан
14
Баррьентос
Жан
10
Гуаррочена
Икер
12
Мартинес
Николас
II
11
Варда
Амр
9
Anastasios
Douvikas
Панатинаикос
4-4-1-1
Волос
4-2-3-1

Ход матча

19'
 
Баррьентос Жан
41'
Санчес Факундо
 
50'
 
Текио Серхио
54'
Карлитос Карлос
0:0
56'
Карлитос Карлос
(José Maurisio1)
1:0
68'
Молло Йоан
Канталапьерда Аитор
 
69'
Vasilios Zagaritis
 
72'
 
Rodrigo Colombo
74'
 
Нинис Сотирис
Текио Серхио
76'
Бузукис Яннис
Карлитос Карлос
 
77'
 
Julian Bartolo
Баррьентос Жан
83'
Курбелис Димитрис
 
90'
1:1
Julian Bartolo
90'
 
Giannis Kiakos
Мартинес Николас II

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 5
  • 5 Офсайды 2
  • 21 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Македа Федерико 2 0.4
2. Карлитос Карлос 2 0.4
3. Санчес Факундо 0 0
4. José Maurisio1 0 0
Волос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Anastasios Douvikas 3 0.5
2. Баррьентос Жан 2 (2) 0.33
3. Варда Амр 1 0.17
4. Julian Bartolo 1 0.17
5. Мартинес Николас II 0 0

Карточки

Панатинаикос
# Игрок      
1. Санчес Факундо 3 0
2. Курбелис Димитрис 3 0
3. Македа Федерико 2 0
4. Хуанкар 1 0
5. Велес Фран 1 0
6. Пуггурас Ахиллеас 1 0
7. Карлитос Карлос 1 0
8. Dimitrios Seprezis 1 0
9. Vasilios Zagaritis 1 0
Волос
# Игрок      
1. Баррьентос Жан 4 0
2. Гуаррочена Икер 3 0
3. Текио Серхио 3 0
4. Rodrigo Colombo 2 0
5. Санчес Сальвадор 2 0
6. Ендришек Эрик 1 0
7. Цоканис Тасос 1 0
8. Stergios Dimopoulos 1 0
9. Ринстра Дан 1 0
10. Феррари Франко 1 0
11. Anastasios Douvikas 1 0
12. Julian Bartolo 1 0
13. Juan Perea 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Панатинаикос 0 25% (1) 0 50% (2) 0 25% (1)
Волос 0 14.29% (1) 0 14.29% (1) 14.29% (1) 57.14% (4)

Предыдущие игры

Панатинаикос Последние 20 матчей: + = -
ОФИ 2:2 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Лариса 1:1 Панатинаикос Астерас 1:0 Панатинаикос
Панатинаикос 0:1 ПАОК Панатинаикос 0:1 Ламия Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:0 Марко Панатинаикос 3:2 ОФИ Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 1:3 АЕК ПАОК 0:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Панатинаикос 2:0 Арис Салоники ОФИ 0:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 ПАОК АЕК 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 4:1 Волос Астерас 1:1 Панатинаикос
Волос Последние 20 матчей: + = -
Волос 2:1 ПАС Янина Ламия 1:2 Волос Волос 0:0 ПАОК Волос 0:1 Арис Салоники
Атромитос 0:2 Волос Арис Салоники 0:0 Волос Ламия 2:0 Волос Волос 1:2 Атромитос ПАОК 2:0 Волос ПАОК 2:0 Волос Панетоликос 1:0 Волос Волос 2:3 Атромитос Астерас 4:0 Волос Волос 0:0 Ламия Лариса 3:1 Волос Волос 1:0 Ксанти Паниониос 1:0 Волос Панатинаикос 4:1 Волос Волос 0:0 Лариса Волос 0:1 Астерас

Последние игры между собой

Панатинаикос: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Волос: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Панатинаикос 4:1 Волос Суперлига Волос 1:1 Панатинаикос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 5 4 1 0 8 - 3 13
2. Волос 6 3 2 1 7 - 4 11
3. Олимпиакос 4 3 1 0 10 - 1 10
4. ПАОК 5 2 3 0 6 - 2 9
5. АЕК 4 2 1 1 6 - 2 7
6. Астерас 4 2 1 1 5 - 5 7
7. ОФИ 5 1 3 1 7 - 9 6
8. ПАС Янина 4 1 2 1 6 - 6 5
9. Атромитос 5 1 2 2 4 - 9 5
10. Аполлон Смирнис 3 1 0 2 2 - 3 3
11. Панатинаикос 5 0 3 2 4 - 6 3
12. Панетоликос 5 0 3 2 2 - 6 3
13. Лариса 4 0 1 3 2 - 6 1
14. Ламия 5 0 1 4 3 - 10 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Санчес Факундо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Баррьентос Жан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.08 7.80 87.00
1.04 9.00 47.00
1.58 4.00 6.00

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.50 1.27 7.20 1.07 1.22 4.00 2.41 1.52 2.06 1.77 1.22 4.00 1.79 2.03 1.41 2.95 1.10 6.25 1.10 6.30 1.07 7.50 1.01 12.50 1.03 10.00
9.20 1.02 7.40 1.06 3.14 1.34 2.48 1.54 1.80 2.12 1.40 2.95 1.27 3.62 1.09 6.30 1.06 6.85 1.00 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.67 2.12 1.82 2.03 1.08 7.00 1.09 6.50
2.83 1.43 1.85 1.95 1.39 3.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.48 1.50 1.68 2.11 1.28 3.65
2.43 1.56 1.61 2.32 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
5.50 1.13
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
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