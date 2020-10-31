Интер Милан
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Сан-Сиро
Парма
14
Перишич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Перишич ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Раду ЙонуцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Янг ЭшлиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Карамо ЯннНападающий
-
40 Турк Мартин
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|5
|0.83
|2.
|Мартинес Лаутаро
|3
|0.5
|3.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0.33
|4.
|Хакими Ашраф
|1
|0.17
|5.
|Гальярдини Роберто
|1
|0.17
|6.
|Перишич Иван
|0
|0
|7.
|Барелла Николо
|0
|0
|8.
|Янг Эшли
|0
|0
|9.
|Санчес Алексис
|0
|0
|10.
|Раноккия Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эрнани Азеведо
|2
|0.33
|2.
|Гальоло Риккардо
|1
|0.17
|3.
|Карамо Янн
|1
|0.17
|4.
|Куртич Ясмин
|1
|0.17
|5.
|Куцка Юрай
|1 (1)
|0.17
|6.
|Бругман Гастон
|0
|0
|7.
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Видаль Артуро
|2
|0
|2.
|Барелла Николо
|2
|0
|3.
|Сенси Стефано
|0
|1
|4.
|Янг Эшли
|1
|0
|5.
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|6.
|Брозович Марсело
|1
|0
|7.
|Хакими Ашраф
|1
|0
|8.
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иакопони Симоне
|1
|1
|2.
|Куцка Юрай
|2
|0
|3.
|Алвеш Бруну
|2
|0
|4.
|Дармиан Маттео
|1
|0
|5.
|Бругман Гастон
|1
|0
|6.
|Лорини Венсан
|1
|0
|7.
|Грасси Альберто
|1
|0
|8.
|Эрнани Азеведо
|1
|0
|9.
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|10.
|Зом Симон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Милан
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|0
|16.67% (2)
|25% (3)
|Парма
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Интер Милан Последние 20 матчей: + = -Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан
Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л Интер Милан 2:0 Хетафе Аталанта 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:0 Наполи Дженоа 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Фиорентина Рома 2:2 Интер Милан СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Интер Милан 3:1 Торино
Парма Последние 20 матчей: + = -Парма 3:1 Пескара Парма 2:2 Специя Удинезе 3:2 Парма Парма 1:0 Верона
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 5
Парма: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 9
Интер Милан 1:1 Парма Серия A Парма 2:0 Интер Милан Серия A Парма 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:3 Парма Серия A Интер Милан 1:0 Парма Серия A Парма 1:0 Интер Милан Серия A Парма 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 5:0 Парма Серия A Парма 2:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 5:2 Парма Серия A Парма 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Парма Серия A Парма 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:2 Парма Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|2.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 13
|12
|3.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 5
|11
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 9
|11
|5.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|6.
|Сампдория
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 4
|9
|8.
|Верона
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|9.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|11.
|Кальяри
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 12
|7
|12.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|13.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 14
|6
|14.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|15.
|Парма
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|16.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 10
|3
|18.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|19.
|Торино
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 17
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Интер Милан» – «Парма» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интер Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Парма» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интер Милан» – «Парма», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|—
|—
|6.10
|1.15
|5.20
|1.19
|2.65
|1.47
|—
|—
|2.27
|1.62
|2.00
|1.90
|1.80
|2.10
|—
|—
|1.38
|2.90
|1.28
|3.50
|1.10
|5.50
|1.12
|6.20
|1.04
|9.50
|
|14.00
|1.02
|6.25
|1.13
|5.25
|1.17
|2.88
|1.43
|—
|—
|2.15
|1.72
|—
|—
|1.85
|2.16
|—
|—
|1.38
|3.10
|1.28
|3.72
|1.15
|5.90
|1.11
|6.65
|1.04
|12.50
|
|—
|—
|6.46
|1.14
|—
|—
|2.95
|1.44
|2.65
|1.53
|2.33
|1.67
|2.00
|1.91
|1.79
|2.13
|1.61
|2.44
|—
|—
|1.31
|3.70
|—
|—
|1.11
|7.34
|—
|—
Прогнозы на матч Интер Милан 0:0 Парма
Исход игры
Интер Милан
95.3% (142)
Ничья
2.7% (4)
Парма
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
40.82% (60)
Меньше
59.18% (87)
Обе команды забьют
Да
39.46% (58)
Нет
60.54% (89)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
49% (73)
2:1 Интер Милан
16.8% (25)
3:1 Интер Милан
15.4% (23)
1:0 Интер Милан
7.4% (11)
3:0 Интер Милан
2% (3)
1:1 Ничья
2% (3)
4:2 Интер Милан
1.3% (2)
1:2 Парма
1.3% (2)
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