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Интер Милан
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Парма
0' 15'
1
Ханданович
Самир
6
Де
Врей
Стефан
13
Раноккия
Андреа
11
Коларов
Александар
2
Хакими
Ашраф
23
Барелла
Николо
5
Гальярдини
Роберто
36
Дармиан
Маттео
24
Эриксен
Кристиан
10
Мартинес
Лаутаро
14
Перишич
Иван
1
Сепе
Луиджи
8
Грасси
Альберто
4
Болог
Ботонд
2
Иакопони
Симоне
7
Гальоло
Риккардо
3
Пеццелла
Джузеппе
33
Куцка
Юрай
23
Эрнани
Азеведо
14
Куртич
Ясмин
11
Корнелиус
Андреас
27
Жервиньо
Куасси
Интер Милан
3-4-1-2
Парма
5-3-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 5 0.83
2. Мартинес Лаутаро 3 0.5
3. Д'Амброзио Данило 2 0.33
4. Хакими Ашраф 1 0.17
5. Гальярдини Роберто 1 0.17
6. Перишич Иван 0 0
7. Барелла Николо 0 0
8. Янг Эшли 0 0
9. Санчес Алексис 0 0
10. Раноккия Андреа 0 0
Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эрнани Азеведо 2 0.33
2. Гальоло Риккардо 1 0.17
3. Карамо Янн 1 0.17
4. Куртич Ясмин 1 0.17
5. Куцка Юрай 1 (1) 0.17
6. Бругман Гастон 0 0
7. Пеццелла Джузеппе 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Видаль Артуро 2 0
2. Барелла Николо 2 0
3. Сенси Стефано 0 1
4. Янг Эшли 1 0
5. Лукаку Ромелу 1 0
6. Брозович Марсело 1 0
7. Хакими Ашраф 1 0
8. Мартинес Лаутаро 1 0
Парма
# Игрок      
1. Иакопони Симоне 1 1
2. Куцка Юрай 2 0
3. Алвеш Бруну 2 0
4. Дармиан Маттео 1 0
5. Бругман Гастон 1 0
6. Лорини Венсан 1 0
7. Грасси Альберто 1 0
8. Эрнани Азеведо 1 0
9. Пеццелла Джузеппе 1 0
10. Зом Симон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 8.33% (1) 33.33% (4) 16.67% (2) 0 16.67% (2) 25% (3)
 Парма 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: + = -
Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан
Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л Интер Милан 2:0 Хетафе Аталанта 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:0 Наполи Дженоа 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Фиорентина Рома 2:2 Интер Милан СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Интер Милан 3:1 Торино
Парма Последние 20 матчей: + = -
Парма 3:1 Пескара Парма 2:2 Специя Удинезе 3:2 Парма Парма 1:0 Верона
Болонья 4:1 Парма Парма 0:2 Наполи Парма 6:0 Про Сесто Парма 0:2 Эмполи Парма 2:0 Карпи Лечче 3:4 Парма Парма 1:2 Аталанта Брешия 1:2 Парма Парма 2:1 Наполи Парма 2:3 Сампдория Милан 3:1 Парма Парма 2:2 Болонья Рома 2:1 Парма Парма 1:2 Фиорентина Верона 3:2 Парма Парма 1:2 Интер Милан

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 5
Парма: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 9
Парма 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Парма Серия A Парма 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Парма Серия A
Интер Милан 1:1 Парма Серия A Парма 2:0 Интер Милан Серия A Парма 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:3 Парма Серия A Интер Милан 1:0 Парма Серия A Парма 1:0 Интер Милан Серия A Парма 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 5:0 Парма Серия A Парма 2:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 5:2 Парма Серия A Парма 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Парма Серия A Парма 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:2 Парма Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
2. Аталанта Заявка 6 4 0 2 17 - 13 12
3. Наполи Заявка 5 4 0 1 14 - 5 11
4. Сассуоло Заявка 5 3 2 0 16 - 9 11
5. Интер Милан 0:0 Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
6. Сампдория Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
7. Ювентус Заявка 5 2 3 0 10 - 4 9
8. Верона Заявка 5 2 2 1 5 - 2 8
9. Рома Заявка 5 2 2 1 11 - 10 8
10. Фиорентина Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
11. Кальяри Заявка 5 2 1 2 10 - 12 7
12. Лацио Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
13. Беневенто Заявка 5 2 0 3 9 - 14 6
14. Специя Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
15. Парма 0:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
16. Дженоа Заявка 4 1 1 2 4 - 9 4
17. Болонья Заявка 5 1 0 4 8 - 10 3
18. Удинезе Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
19. Торино Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
20. Кротоне Заявка 6 0 1 5 6 - 17 1
  • Первый тайм
  • 17'
    Хакими с правого фланга навесил на дальнюю штангу, но здесь не смог подставить ногу Барелла в борьбе с защитником.
  • 16'
    С правого фланга навесил Барелла в штрафную, где пробил Лаутаро после серии рикошетом, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 15'
    Лаутаро перехватил мяч на чужой половине поля, прорвался к воротам, но вот пробить ему не позволил Гальоло, выбив мяч в подкате.
  • 14'
    В верховой борьбе против Бареллы получил по спине Корнелиус. Штрафной удар будут исполнять гости.
  • 13'
    Ушел от опеки по флангу Хакими и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
  • 12'
    Протащил мяч к штрафной и тонко отдал Гальярдини вперед на ход Лаутаро, но тому пробить не позволил Гальоло.
  • Опасный момент
    11'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Жервиньо и сбросил на Корнелиуса, который пробил в касание, но выручил свою команду Ханданович.
  • 10'
    В верховой борьбе против Гальярдини получил по затылку локтем Куртич. Штрафной удар будут исполнять гости.
  • 9'
    Долго катают мяч на чужой половине поля хозяева, но пока пройти массированную оборону соперника им не удается.
  • 8'
    Отобрал мяч в центре поля Гальоло, прорвался к чужой штрафной и пробил по воротам, но угодил точно в спину Де Врею.
  • 7'
    С углового навесил Эриксен на ближнюю штангу, но здесь пробить Коларову головой не позволил Болог.
  • 6'
    Решился на дальний удар метров с двадцати пяти Мартинес, но мяч полетел точно по центру и стал легкой добычей для голкипера.
  • 5'
    Пробивал головой Перишич после навеса от Гальярдини, но мяч полетел слабо и оказался в руках Сепе.
  • 4'
    Ушел по флангу от опеки Хакими прострелил в штрафную, но здесь спокойно вынес сферу в центр поля Гальоло.
  • 3'
    Мягко забросил Барелла в штрафную на Перишича, который оттеснил защитника и пробил по воротам, но не попал в створ.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя черно-синих цветах, гости выбрали себе желтый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Интера"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Giuseppe Meazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.37 5.30 8.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.36 6.00 10.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 5.80 12.00
  1.35 5.61 9.15

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.10 1.15 5.20 1.19 2.65 1.47 2.27 1.62 2.00 1.90 1.80 2.10 1.38 2.90 1.28 3.50 1.10 5.50 1.12 6.20 1.04 9.50
14.00 1.02 6.25 1.13 5.25 1.17 2.88 1.43 2.15 1.72 1.85 2.16 1.38 3.10 1.28 3.72 1.15 5.90 1.11 6.65 1.04 12.50
6.46 1.14 2.95 1.44 2.65 1.53 2.33 1.67 2.00 1.91 1.79 2.13 1.61 2.44 1.31 3.70 1.11 7.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
4.05 1.23 2.60 1.52 1.71 2.14 1.28 3.50
4.30 1.22 2.95 1.40 1.77 2.05 1.29 3.60 1.22 4.30
3.55 1.34 2.85 1.47 2.07 1.85 1.74 2.21 1.51 2.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.25 1.60 1.67 2.22 1.32 3.00
5.50 1.14 3.95 1.25 2.14 1.71 1.59 2.36 1.33 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.15
Букмекер Да Нет
4.05 1.25
Букмекер Да Нет
2.95 1.40
Где смотреть матч Интер Милан 0:0 Парма онлайн

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Прогнозы на матч Интер Милан 0:0 Парма

Исход игры
Интер Милан
95.3% (142)
Ничья
2.7% (4)
Парма
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
40.82% (60)
Меньше
59.18% (87)
Обе команды забьют
Да
39.46% (58)
Нет
60.54% (89)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
49% (73)
2:1 Интер Милан
16.8% (25)
3:1 Интер Милан
15.4% (23)
1:0 Интер Милан
7.4% (11)
3:0 Интер Милан
2% (3)
1:1 Ничья
2% (3)
4:2 Интер Милан
1.3% (2)
1:2 Парма
1.3% (2)
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