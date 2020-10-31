Ушел от опеки по флангу Хакими и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

В верховой борьбе против Бареллы получил по спине Корнелиус. Штрафной удар будут исполнять гости.

Лаутаро перехватил мяч на чужой половине поля, прорвался к воротам, но вот пробить ему не позволил Гальоло, выбив мяч в подкате.

С правого фланга навесил Барелла в штрафную, где пробил Лаутаро после серии рикошетом, но мяч застрял в гуще защитников.

Хакими с правого фланга навесил на дальнюю штангу, но здесь не смог подставить ногу Барелла в борьбе с защитником.

12' Протащил мяч к штрафной и тонко отдал Гальярдини вперед на ход Лаутаро, но тому пробить не позволил Гальоло.

11' Зацепился за мяч в чужой штрафной Жервиньо и сбросил на Корнелиуса, который пробил в касание, но выручил свою команду Ханданович.

10' В верховой борьбе против Гальярдини получил по затылку локтем Куртич. Штрафной удар будут исполнять гости.

9' Долго катают мяч на чужой половине поля хозяева, но пока пройти массированную оборону соперника им не удается.

8' Отобрал мяч в центре поля Гальоло, прорвался к чужой штрафной и пробил по воротам, но угодил точно в спину Де Врею.

7' С углового навесил Эриксен на ближнюю штангу, но здесь пробить Коларову головой не позволил Болог.

6' Решился на дальний удар метров с двадцати пяти Мартинес, но мяч полетел точно по центру и стал легкой добычей для голкипера.

5' Пробивал головой Перишич после навеса от Гальярдини, но мяч полетел слабо и оказался в руках Сепе.

4' Ушел по флангу от опеки Хакими прострелил в штрафную, но здесь спокойно вынес сферу в центр поля Гальоло.

3' Мягко забросил Барелла в штрафную на Перишича, который оттеснил защитника и пробил по воротам, но не попал в створ.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя черно-синих цветах, гости выбрали себе желтый комплект формы.