Страсбург
0:1
Конец матча
Стадион: де ла Мейно
Марсель
52' Желтая карточкаАмави Жордан
58' Желтая карточкаКамара Бубакар
0:1
72' ГолСансон Морган
87' Желтая карточкаХауи Саиф-Эдин
89' Желтая карточкаМанданда Стив
19
Каси
Антони
10
Лала
Кенни
28
Диалло
Хабиб
25
Нагатомо
Юто
18
Амави
Жордан
22
Гуйе
Пап
28
Жермен
Валер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лала КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Диалло ХабибНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Сеная МарвинЗащитник
- Защитник
-
20 Зохи КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
-
21 Шахири МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jean-Marc Kuentz
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Нагатомо ЮтоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Жермен ВалерНападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
-
32 Перрен ЛюкаЗащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
-
23 Аке МарлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
52'
58'
72'
0:1
87'
89'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ажорк Людовик
|3 (2)
|0.3
|2.
|Диалло Хабиб
|2
|0.2
|3.
|Шахири Мехди
|2
|0.2
|4.
|Митрович Стефан
|1
|0.1
|5.
|Аолу Жан-Эде
|1
|0.1
|6.
|Лала Кенни
|1 (1)
|0.1
|7.
|Льенар Димитри
|0
|0
|8.
|Каси Антони
|0
|0
|9.
|Симакан Мохамед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Товен Флорьян
|3
|0.33
|2.
|Сансон Морган
|2
|0.22
|3.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.22
|4.
|Пайе Димитри
|1
|0.11
|5.
|Жермен Валер
|1
|0.11
|6.
|Амави Жордан
|1
|0.11
|7.
|Балерди Леонардо
|1
|0.11
|8.
|Бенедетто Дарио
|0
|0
|9.
|Сакаи Хироки
|0
|0
|10.
|Радоньич Неманья
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джику Александр
|3
|0
|2.
|Ажорк Людовик
|3
|0
|3.
|Аолу Жан-Эде
|2
|0
|4.
|Коне Ламин
|1
|0
|5.
|Кароль Лионель
|1
|0
|6.
|Митрович Стефан
|1
|0
|7.
|Прчич Саньин
|1
|0
|8.
|Томассон Адриен
|1
|0
|9.
|Диалло Хабиб
|1
|0
|10.
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
|11.
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
|12.
|Симакан Мохамед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бенедетто Дарио
|2
|1
|2.
|Амави Жордан
|2
|1
|3.
|Сакаи Хироки
|3
|0
|4.
|Альваро Гонсалес II
|3
|0
|5.
|Пайе Димитри
|1
|1
|6.
|Сансон Морган
|2
|0
|7.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0
|8.
|Камара Бубакар
|2
|0
|9.
|Нагатомо Юто
|1
|0
|10.
|Манданда Стив
|1
|0
|11.
|Стротман Кевин
|1
|0
|12.
|Товен Флорьян
|1
|0
|13.
|Гуйе Пап
|1
|0
|14.
|Лопес Максим
|1
|0
|15.
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0
|16.
|Ронжье Валентин
|1
|0
|17.
|Радоньич Неманья
|1
|0
|18.
|Балерди Леонардо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Страсбург
|0
|30% (3)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
|Марсель
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Страсбург Последние 20 матчей: +7 =2 -11Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург Страсбург 2:3 Лион Арау 0:2 Страсбург
Страсбург 0:3 Лилль Монако 3:2 Страсбург Страсбург 1:0 Дижон Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Ницца Лорьян 3:1 Страсбург Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:1 Монпелье Ним 0:1 Страсбург Монпелье 3:0 Страсбург Страсбург 0:0 Амьен Лион 1:1 Страсбург Страсбург 3:0 Реймс Тулуза 0:1 Страсбург
Марсель Последние 20 матчей: +9 =4 -7Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель
Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Марсель 2:2 Амьен
Последние игры между собой
Страсбург: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Марсель: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|23 - 3
|21
|2.
|Лилль
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|15 - 4
|19
|3.
|Ренн
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 11
|18
|4.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|5.
|Ницца
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|6.
|Метц
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 7
|14
|7.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 13
|14
|8.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|9.
|Лион
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 9
|14
|10.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|11.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 19
|13
|12.
|Бордо
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|14.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|12 - 20
|9
|15.
|Нант
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|16.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 14
|8
|17.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|18.
|Ним
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|19.
|Страсбург
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 19
|6
|20.
|Дижон
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 18
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Страсбург» – «Марсель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Страсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Марсель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Страсбург» – «Марсель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|2.15
|1.70
|—
|—
|1.40
|2.90
|—
|—
|1.53
|2.50
|—
|—
|1.09
|7.20
|1.81
|2.06
|1.06
|8.80
|—
|—
|1.06
|8.80
|1.05
|9.50
|1.05
|7.70
|1.04
|9.40
|1.01
|16.50
|
|6.85
|1.06
|—
|—
|5.75
|1.11
|—
|—
|2.54
|1.49
|—
|—
|2.06
|1.76
|—
|—
|1.67
|2.49
|—
|—
|1.28
|3.64
|1.19
|4.40
|1.05
|8.00
|1.03
|8.40
|1.02
|15.75
|
|1.93
|1.95
|1.60
|2.42
|1.28
|3.83
|1.62
|2.39
|1.37
|3.23
|1.20
|4.88
|1.56
|2.52
|1.42
|2.98
|1.15
|5.85
|1.50
|2.77
|—
|—
|1.10
|7.56
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Страсбург 0:1 Марсель
Исход игры
Страсбург
8.9% (14)
Ничья
29.3% (46)
Марсель
61.8% (97)
Тотал 2.5
Больше
55.19% (85)
Меньше
44.81% (69)
Обе команды забьют
Да
77.92% (120)
Нет
22.08% (34)
Популярный счёт
1:2 Марсель
40.1% (63)
1:1 Ничья
24.2% (38)
0:1 Марсель
13.4% (21)
2:1 Страсбург
4.5% (7)
2:2 Ничья
3.2% (5)
0:2 Марсель
3.2% (5)
1:3 Марсель
1.9% (3)
0:3 Марсель
1.9% (3)
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