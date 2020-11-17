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Беневенто
 
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Стадион:
Ювентус

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лападула Джанлука 3 0.38
2. Капрари Джанлука 3 0.38
3. Кальдирола Лука 2 0.25
4. Инсинье Роберто 1 0.13
5. Импрота Риккардо 1 0.13
6. Летиция Гаэтано 1 0.13
7. Сау Марко 0 0
8. Фулон Дам 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 8 (2) 1
2. Мората Альваро 2 0.25
3. Кулушевски Деян 2 0.25
4. Бонуччи Леонардо 1 0.13
5. Рабио Адриен 1 0.13
6. Кьеза Федерико 0 0
7. Ремзи Аарон 0 0
8. Куадрадо Хуан 0 0
9. Данило Луис 0 0
10. Маккенни Уэстон 0 0
11. Демирал Мерих 0 0

Карточки

Беневенто
# Игрок      
1. Глик Камил 3 0
2. Скьяттарелла Паскуале 3 0
3. Фулон Дам 3 0
4. Капрари Джанлука 1 1
5. Кальдирола Лука 2 0
6. Маджио Кристиан 1 0
7. Хетемай Перпарим 1 0
8. Ионице Артур 1 0
9. Дабо Брайан 1 0
10. Импрота Риккардо 1 0
11. Летиция Гаэтано 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 3 1
2. Фработта Джанлука 2 0
3. Кулушевски Деян 2 0
4. Кьеза Федерико 0 1
5. Куадрадо Хуан 1 0
6. Бонуччи Леонардо 1 0
7. Данило Луис 1 0
8. Бентанкур Родриго 1 0
9. Мело Артур 1 0
10. Портанова Маноло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беневенто 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 18.18% (2) 18.18% (2)
 Ювентус 21.43% (3) 7.14% (1) 21.43% (3) 7.14% (1) 14.29% (2) 28.57% (4)

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи
Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто Беневенто 1:1 Венеция Кротоне 3:0 Беневенто Беневенто 1:0 Юве Стабия Эмполи 0:0 Беневенто
Ювентус Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Ювентус 2:1 Ференцварош Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус
Ференцварош 1:4 Ювентус Америка дес Каес 1:2 Ювентус Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус Кротоне 1:1 Ювентус Ювентус 1:1 Дон Боско Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Наполи Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория Ювентус 1:0 Тампет

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ювентус: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Беневенто 2:4 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Беневенто Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 6 2 0 19 - 8 20
2. Сассуоло Заявка 8 5 3 0 20 - 9 18
3. Рома Заявка 8 5 2 1 19 - 11 17
4. Ювентус Заявка 8 4 4 0 17 - 6 16
5. Интер Милан Заявка 8 4 3 1 20 - 13 15
6. Наполи Заявка 8 5 0 3 16 - 10 14
7. Аталанта Заявка 8 4 2 2 18 - 14 14
8. Лацио Заявка 8 4 2 2 13 - 13 14
9. Верона Заявка 8 3 3 2 10 - 7 12
10. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Кальяри Заявка 8 3 1 4 14 - 17 10
12. Болонья Заявка 8 3 0 5 13 - 14 9
13. Беневенто Заявка 8 3 0 5 11 - 20 9
14. Специя Заявка 8 2 3 3 11 - 15 9
15. Фиорентина Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
16. Удинезе Заявка 8 2 1 5 7 - 11 7
17. Парма Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
18. Торино Заявка 8 1 2 5 14 - 20 5
19. Дженоа Заявка 8 1 2 5 7 - 16 5
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 6 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
2. Рома Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
3. Верона Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
4. Милан Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
5. Интер Милан Заявка 4 2 1 1 11 - 9 7
6. Кальяри Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Наполи Заявка 4 2 0 2 11 - 6 6
8. Болонья Заявка 4 2 0 2 10 - 8 6
9. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Сассуоло Заявка 4 1 3 0 8 - 5 6
11. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
12. Парма Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
13. Лацио Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
14. Аталанта Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
15. Сампдория Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
16. Дженоа Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
17. Беневенто Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3
18. Специя Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
19. Торино Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
20. Кротоне Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сассуоло Заявка 4 4 0 0 12 - 4 12
2. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
3. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
4. Лацио Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
5. Наполи Заявка 4 3 0 1 5 - 4 8
6. Интер Милан Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
7. Специя Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
8. Рома Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
9. Сампдория Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
10. Беневенто Заявка 4 2 0 2 7 - 10 6
11. Ювентус Заявка 4 1 3 0 8 - 5 6
12. Торино Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
13. Кальяри Заявка 5 1 1 3 8 - 13 4
14. Болонья Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
15. Верона Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Фиорентина Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
17. Дженоа Заявка 4 0 2 2 1 - 8 2
18. Удинезе Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Парма Заявка 4 0 1 3 5 - 12 1
20. Кротоне Заявка 4 0 1 3 4 - 12 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Беневенто - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2020, осталось 2 дня 17 часов 37 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Беневенто 0% (0)
    X 1.9% (1)
    Ювентус 98.1% (51)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Беневенто
    Ничья
    Ювентус
    9.48
    6.00
    1.33
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 8.70 5.40 1.33
    Бонус: 5 000 ₽ 9.20 5.90 1.31
    Бонус: 5 000 ₽ 9.40 6.00 1.33
      9.48 5.82 1.33

    Самый высокий коэффициент на матч «Беневенто» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беневенто» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беневенто» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    22.00 0.00 14.00 1.01 5.60 1.12 4.90 1.18 2.80 1.45 2.28 1.71 1.97 1.92 1.78 2.15 1.44 2.90 1.31 3.50 1.14 5.20 1.11 6.00 1.03 9.80 1.02 10.50
    5.95 1.14 4.95 1.18 2.83 1.44 2.20 1.69 1.76 2.18 1.42 2.91 1.32 3.45 1.14 5.80 1.12 6.50 1.04 11.75
    6.59 1.14 2.86 1.46 2.57 1.56 2.27 1.70 1.96 1.94 1.76 2.16 1.59 2.49 1.31 3.73 1.12 7.07
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.80 1.45 1.71 2.14 1.30 3.45
    4.20 1.23 2.83 1.43 1.73 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40
    3.59 1.33 2.88 1.47 2.07 1.85 1.74 2.21 1.52 2.70
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.20 1.62 1.61 2.23 1.38 2.90
    5.80 1.14 4.25 1.22 2.19 1.68 1.61 2.32 1.38 3.04

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.77 2.05
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.36
    Где смотреть матч Беневенто - Ювентус онлайн

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    Прогнозы на матч Беневенто - Ювентус

    Исход игры
    Беневенто
    0% (0)
    Ничья
    1.9% (1)
    Ювентус
    98.1% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    46% (23)
    Меньше
    54% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    34% (17)
    Нет
    66% (33)
    Популярный счёт
    0:2 Ювентус
    42.3% (22)
    1:2 Ювентус
    15.4% (8)
    0:3 Ювентус
    11.5% (6)
    1:3 Ювентус
    11.5% (6)
    0:1 Ювентус
    7.7% (4)
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