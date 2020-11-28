Аталанта
Позже
Стадион: Гевисс Стэдиум
Верона
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
26
Мохика
Хоан
72
Иличич
Йосип
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
-
26 Мохика ХоанПолузащитник
-
72 Иличич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Траоре АмадНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Пандур ИворВратарь
-
36 Амионе БруноЗащитник
-
49 Илие МатейЗащитник
- Защитник
-
90 Колли ЭбримаПолузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гомес Алехандро
|4
|0.5
|2.
|Муриэль Луис
|4
|0.5
|3.
|Сапата Дуван
|2 (1)
|0.25
|4.
|Хатебур Ханс
|2
|0.25
|5.
|Ламмерс Сэм
|2
|0.25
|6.
|Госенс Робин
|1
|0.13
|7.
|Пашалич Марио
|1
|0.13
|8.
|Де Рон Мартен
|1
|0.13
|9.
|Миранчук Алексей
|1
|0.13
|10.
|Паломино Хосе
|0
|0
|11.
|Малиновский Руслан
|0
|0
|12.
|Фройлер Ремо
|0
|0
|13.
|Ромеро Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барак Антонин
|3
|0.38
|2.
|Фавилли Андреа
|2
|0.25
|3.
|Лазович Дарко
|1
|0.13
|4.
|Димарко Федерико
|0
|0
|5.
|Цаканьи Маттиа
|0
|0
|6.
|Фараони Марко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джимсити Берат
|3
|0
|2.
|Толой Рафаэл
|2
|0
|3.
|Фройлер Ремо
|2
|0
|4.
|Госенс Робин
|2
|0
|5.
|Паломино Хосе
|1
|0
|6.
|Малиновский Руслан
|1
|0
|7.
|Пашалич Марио
|1
|0
|8.
|Мохика Хоан
|1
|0
|9.
|Хатебур Ханс
|1
|0
|10.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|11.
|Пессина Маттео
|1
|0
|12.
|Ромеро Кристиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лазович Дарко
|2
|0
|2.
|Тамез Адриен
|2
|0
|3.
|Димарко Федерико
|2
|0
|4.
|Ловато Маттео
|2
|0
|5.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|6.
|Фараони Марко
|1
|0
|7.
|Чеккерини Федерико
|1
|0
|8.
|Эмпереур Алан
|1
|0
|9.
|Барак Антонин
|1
|0
|10.
|Цаканьи Маттиа
|1
|0
|11.
|Фавилли Андреа
|1
|0
|12.
|Виейра Ронни
|1
|0
|13.
|Маньяни Джанджакомо
|1
|0
|14.
|Данци Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аталанта
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|33.33% (6)
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|Верона
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: +10 =5 -5Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль
Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия
Верона Последние 20 матчей: +6 =7 -7Кальяри 2:1 Верона Верона 0:2 Сассуоло Милан 2:2 Верона Верона 3:1 Беневенто
Верона 3:3 Венеция Ювентус 1:1 Верона Верона 0:0 Дженоа Парма 1:0 Верона Верона 1:0 Удинезе Верона 3:0 Рома Верона 0:1 Кремонезе Верона 4:3 Горица Дженоа 3:0 Верона Верона 3:0 СПАЛ 2013 Верона 1:5 Лацио Торино 1:1 Верона Верона 1:1 Аталанта Рома 2:1 Верона Фиорентина 1:1 Верона Верона 2:2 Интер Милан
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Верона: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 8
|20
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|23 - 13
|18
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|4.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 11
|17
|5.
|Ювентус
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|18 - 7
|17
|6.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|14
|7.
|Аталанта
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 14
|14
|8.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 13
|14
|9.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 7
|12
|10.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|11.
|Кальяри
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|12.
|Беневенто
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 21
|10
|13.
|Болонья
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|13 - 14
|9
|14.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 15
|9
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|16.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|17.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|18.
|Торино
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|14 - 20
|5
|19.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 16
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|2.
|Ювентус
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|3.
|Верона
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|4.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 9
|7
|6.
|Кальяри
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Наполи
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|11 - 6
|6
|8.
|Болонья
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 8
|6
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|12.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|13.
|Лацио
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|14.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|15.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|16.
|Беневенто
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|18.
|Специя
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|19.
|Торино
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 4
|12
|2.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|4.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|6.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Специя
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|8.
|Рома
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|9.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|9 - 6
|7
|10.
|Сампдория
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|Беневенто
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 10
|6
|12.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|13.
|Кальяри
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|4
|14.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|15.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|17.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 8
|2
|18.
|Удинезе
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|Парма
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аталанта» – «Верона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аталанта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Верона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аталанта» – «Верона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Аталанта - Верона
Исход игры
Аталанта
96.1% (146)
Ничья
2% (3)
Верона
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
63.33% (95)
Меньше
36.67% (55)
Обе команды забьют
Да
60.67% (91)
Нет
39.33% (59)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
36.2% (55)
2:0 Аталанта
24.3% (37)
3:1 Аталанта
15.1% (23)
1:0 Аталанта
9.9% (15)
3:0 Аталанта
3.3% (5)
1:1 Ничья
2% (3)
3:2 Аталанта
2% (3)
4:2 Аталанта
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!