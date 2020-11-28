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Аталанта
 
Позже

Стадион:
Верона
95
Голлини
Пьерлуиджи
2
Толой
Рафаэл
6
Паломино
Хосе
19
Джимсити
Берат
33
Хатебур
Ханс
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
26
Мохика
Хоан
72
Иличич
Йосип
10
Гомес
Алехандро
91
Сапата
Дуван
1
Сильвестри
Марко
17
Чеккерини
Федерико
6
Ловато
Маттео
27
Давидович
Павел
5
Фараони
Марко
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
3
Димарко
Федерико
7
Барак
Антонин
20
Цаканьи
Маттиа
10
Ди
Кармине
Самуэль
Аталанта
3-4-2-1
Верона
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомес Алехандро 4 0.5
2. Муриэль Луис 4 0.5
3. Сапата Дуван 2 (1) 0.25
4. Хатебур Ханс 2 0.25
5. Ламмерс Сэм 2 0.25
6. Госенс Робин 1 0.13
7. Пашалич Марио 1 0.13
8. Де Рон Мартен 1 0.13
9. Миранчук Алексей 1 0.13
10. Паломино Хосе 0 0
11. Малиновский Руслан 0 0
12. Фройлер Ремо 0 0
13. Ромеро Кристиан 0 0
Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барак Антонин 3 0.38
2. Фавилли Андреа 2 0.25
3. Лазович Дарко 1 0.13
4. Димарко Федерико 0 0
5. Цаканьи Маттиа 0 0
6. Фараони Марко 0 0

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Джимсити Берат 3 0
2. Толой Рафаэл 2 0
3. Фройлер Ремо 2 0
4. Госенс Робин 2 0
5. Паломино Хосе 1 0
6. Малиновский Руслан 1 0
7. Пашалич Марио 1 0
8. Мохика Хоан 1 0
9. Хатебур Ханс 1 0
10. Кальдара Маттиа 1 0
11. Пессина Маттео 1 0
12. Ромеро Кристиан 1 0
Верона
# Игрок      
1. Лазович Дарко 2 0
2. Тамез Адриен 2 0
3. Димарко Федерико 2 0
4. Ловато Маттео 2 0
5. Ди Кармине Самуэль 1 0
6. Фараони Марко 1 0
7. Чеккерини Федерико 1 0
8. Эмпереур Алан 1 0
9. Барак Антонин 1 0
10. Цаканьи Маттиа 1 0
11. Фавилли Андреа 1 0
12. Виейра Ронни 1 0
13. Маньяни Джанджакомо 1 0
14. Данци Андреа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 16.67% (3) 16.67% (3) 33.33% (6) 5.56% (1) 11.11% (2) 16.67% (3)
 Верона 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль
Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия
Верона Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Кальяри 2:1 Верона Верона 0:2 Сассуоло Милан 2:2 Верона Верона 3:1 Беневенто
Верона 3:3 Венеция Ювентус 1:1 Верона Верона 0:0 Дженоа Парма 1:0 Верона Верона 1:0 Удинезе Верона 3:0 Рома Верона 0:1 Кремонезе Верона 4:3 Горица Дженоа 3:0 Верона Верона 3:0 СПАЛ 2013 Верона 1:5 Лацио Торино 1:1 Верона Верона 1:1 Аталанта Рома 2:1 Верона Фиорентина 1:1 Верона Верона 2:2 Интер Милан

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Верона: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Верона 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 3:2 Верона Серия A Верона 0:5 Аталанта Серия A Аталанта 3:0 Верона Серия A
Верона 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Верона Серия A Верона 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:0 Верона Серия A Аталанта 1:2 Верона Серия A Верона 2:1 Аталанта Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 6 2 0 19 - 8 20
2. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 23 - 13 18
3. Сассуоло Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Рома Заявка 8 5 2 1 19 - 11 17
5. Ювентус Заявка 9 4 5 0 18 - 7 17
6. Наполи Заявка 8 5 0 3 16 - 10 14
7. Аталанта Заявка 8 4 2 2 18 - 14 14
8. Лацио Заявка 8 4 2 2 13 - 13 14
9. Верона Заявка 8 3 3 2 10 - 7 12
10. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Кальяри Заявка 8 3 1 4 14 - 17 10
12. Беневенто Заявка 9 3 1 5 12 - 21 10
13. Болонья Заявка 8 3 0 5 13 - 14 9
14. Специя Заявка 8 2 3 3 11 - 15 9
15. Фиорентина Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
16. Удинезе Заявка 8 2 1 5 7 - 11 7
17. Парма Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
18. Торино Заявка 8 1 2 5 14 - 20 5
19. Дженоа Заявка 8 1 2 5 7 - 16 5
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 6 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
2. Ювентус Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
3. Верона Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
4. Милан Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
5. Интер Милан Заявка 4 2 1 1 11 - 9 7
6. Кальяри Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Наполи Заявка 4 2 0 2 11 - 6 6
8. Болонья Заявка 4 2 0 2 10 - 8 6
9. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Сассуоло Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
12. Парма Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
13. Лацио Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
14. Аталанта Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
15. Сампдория Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
16. Беневенто Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Дженоа Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
18. Специя Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
19. Торино Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
20. Кротоне Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сассуоло Заявка 4 4 0 0 12 - 4 12
2. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
3. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Лацио Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
6. Наполи Заявка 4 3 0 1 5 - 4 8
7. Специя Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
8. Рома Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
9. Ювентус Заявка 5 1 4 0 9 - 6 7
10. Сампдория Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
11. Беневенто Заявка 4 2 0 2 7 - 10 6
12. Торино Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
13. Кальяри Заявка 5 1 1 3 8 - 13 4
14. Болонья Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
15. Верона Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Фиорентина Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
17. Дженоа Заявка 4 0 2 2 1 - 8 2
18. Удинезе Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Парма Заявка 4 0 1 3 5 - 12 1
20. Кротоне Заявка 4 0 1 3 4 - 12 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Верона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2020, осталось 20 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 152
    Аталанта 96.1% (146)
    X 2% (3)
    Верона 2% (3)
    Все прогнозы
    1.98 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Верона
    1.63
    5.05
    5.50
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.55 4.60 5.30
    Бонус: 5 000 ₽ 1.63 4.90 5.20
    Бонус: 5 000 ₽ 1.61 5.05 5.50

    Самый высокий коэффициент на матч «Аталанта» – «Верона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аталанта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Верона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аталанта» – «Верона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    13.00 1.01 5.10 1.14 4.40 1.21 2.60 1.50 2.07 1.81 1.82 2.05 1.66 2.30 1.72 2.12 1.35 3.20 1.27 3.80 1.11 6.00 1.09 6.60 1.02 12.00 1.02 11.00
    5.60 1.15 4.55 1.21 2.62 1.50 2.10 1.75 1.68 2.32 1.36 3.20 1.27 3.84 1.12 6.30 1.10 7.30 1.03 13.50
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.90 1.48 1.68 2.20 1.27 3.75
    4.25 1.22 2.75 1.45 1.69 2.17 1.28 3.68 1.19 4.75
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.08 1.73 1.53 2.35 1.32 3.20
    5.40 1.15 3.85 1.26 2.06 1.76 1.53 2.50 1.33 3.32 1.16 5.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.55 2.44
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.28
    Букмекер Да Нет
    2.90 1.45
    Где смотреть матч Аталанта - Верона онлайн

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    Прогнозы на матч Аталанта - Верона

    Исход игры
    Аталанта
    96.1% (146)
    Ничья
    2% (3)
    Верона
    2% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.33% (95)
    Меньше
    36.67% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    60.67% (91)
    Нет
    39.33% (59)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    36.2% (55)
    2:0 Аталанта
    24.3% (37)
    3:1 Аталанта
    15.1% (23)
    1:0 Аталанта
    9.9% (15)
    3:0 Аталанта
    3.3% (5)
    1:1 Ничья
    2% (3)
    3:2 Аталанта
    2% (3)
    4:2 Аталанта
    1.3% (2)
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