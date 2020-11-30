Торино
1:0
Перерыв
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Сампдория
7' Undefined phrase: football_event_Белотти Андреа
1:0
25' ГолБелотти Андреа
88
Ринкон
Томас
22
Йосида
Майя
14
Янкто
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаПолузащитник
-
20 Эдера СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Верди СимонеНападающий
-
Главный тренер: Джампаоло Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Paolo Benetti
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
25'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|7 (2)
|0.78
|2.
|Лукич Саша
|3
|0.33
|3.
|Дзадза Симоне
|1
|0.11
|4.
|Линетти Кароль
|1
|0.11
|5.
|Бремер Глейсон
|1
|0.11
|6.
|Ансальди Кристиан
|1 (1)
|0.11
|7.
|Войвода Мергим
|0
|0
|8.
|Ринкон Томас
|0
|0
|9.
|Верди Симоне
|0
|0
|10.
|Мейте Суалихо
|0
|0
|11.
|Синго Уилфрид
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|4 (1)
|0.44
|2.
|Янкто Якуб
|2
|0.22
|3.
|Торсби Мортен
|2
|0.22
|4.
|Верре Валерио
|1
|0.11
|5.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.11
|6.
|Дамсгор Миккель
|1
|0.11
|7.
|Коллей Омар
|1
|0.11
|8.
|Кандрева Антонио
|0
|0
|9.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
|10.
|Рамирес Гастон
|0
|0
|11.
|Кейта Бальде
|0
|0
|12.
|Аудеро Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ринкон Томас
|4
|0
|2.
|Верди Симоне
|2
|0
|3.
|Синго Уилфрид
|2
|0
|4.
|Милинкович-Савич Ваня
|0
|1
|5.
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|6.
|Дзадза Симоне
|1
|0
|7.
|Родригес Рикардо
|1
|0
|8.
|Белотти Андреа
|1
|0
|9.
|Линетти Кароль
|1
|0
|10.
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|11.
|Гояк Амер
|1
|0
|12.
|Лукич Саша
|1
|0
|13.
|Войвода Мергим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тонелли Лоренцо
|5
|0
|2.
|Торсби Мортен
|4
|0
|3.
|Рамирес Гастон
|3
|0
|4.
|Ауджелло Томмазо
|1
|1
|5.
|Экдаль Олбин
|2
|0
|6.
|Янкто Якуб
|2
|0
|7.
|Квальярелла Фабио
|1
|0
|8.
|Адриен Силва
|1
|0
|9.
|Йосида Майя
|1
|0
|10.
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|11.
|Кейта Бальде
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торино
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|Сампдория
|25% (3)
|16.67% (2)
|25% (3)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: +5 =6 -9Торино 2:0 Виртус Энтелла Интер Милан 4:2 Торино Торино 0:0 Кротоне Дженоа 1:2 Торино
Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли Торино 1:1 Про Патрия Торино 4:1 Новара Болонья 1:1 Торино Торино 2:3 Рома СПАЛ 2013 1:1 Торино Торино 1:1 Верона Фиорентина 2:0 Торино Торино 3:0 Дженоа Интер Милан 3:1 Торино
Сампдория Последние 20 матчей: +9 =3 -8Сампдория 1:3 Дженоа Сампдория 1:2 Болонья Кальяри 2:0 Сампдория Сампдория 1:1 Дженоа
Сампдория 1:0 Салернитана Аталанта 1:3 Сампдория Сампдория 3:0 Лацио Фиорентина 1:2 Сампдория Сампдория 2:3 Беневенто Ювентус 3:0 Сампдория Пьяченца 0:3 Сампдория HSL Derthona 0:3 Сампдория Дертона 0:3 Сампдория Алессандрия 2:2 Сампдория Брешия 1:1 Сампдория Сампдория 1:4 Милан Ювентус 2:0 Сампдория Сампдория 1:2 Дженоа Парма 2:3 Сампдория Сампдория 3:0 Кальяри
Последние игры между собой
Торино: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Сампдория: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Сампдория 1:1 Торино Серия A Торино 2:2 Сампдория Серия A Торино 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Торино Серия A Сампдория 2:2 Торино Серия A Торино 2:0 Сампдория Серия A Торино 5:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Торино Серия A Торино 0:2 Сампдория Серия A Сампдория 2:2 Торино Серия A Торино 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Торино Серия A Торино 2:1 Сампдория Серия B Сампдория 1:2 Торино Серия B Торино 1:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Торино Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|23 - 13
|18
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|4.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|20 - 10
|17
|5.
|Рома
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 15
|17
|6.
|Ювентус
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|18 - 7
|17
|7.
|Верона
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|8.
|Аталанта
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 16
|14
|9.
|Лацио
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 16
|14
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|14 - 14
|12
|11.
|Кальяри
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|12.
|Удинезе
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|13.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 14
|10
|14.
|Беневенто
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 21
|10
|15.
|Специя
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|16.
|Торино
|1:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|15 - 20
|8
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|18.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|19.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 16
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 20
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|2.
|Ювентус
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|3.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|4.
|Верона
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|Наполи
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 6
|9
|6.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|7.
|Кальяри
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 9
|7
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|12.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|13.
|Лацио
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|14.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|15.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|16.
|Торино
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|17.
|Беневенто
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|19.
|Специя
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 4
|12
|2.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|4.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|6.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Специя
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|9.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|9 - 6
|7
|10.
|Беневенто
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|12.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|13.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|Торино
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|15.
|Кальяри
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|4
|16.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 8
|2
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|19.
|Парма
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Торино» – «Сампдория» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торино» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сампдория» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торино» – «Сампдория», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Торино 1:0 Сампдория
Исход игры
Торино
44.9% (66)
Ничья
39.5% (58)
Сампдория
15.6% (23)
Тотал 2.5
Больше
44.14% (64)
Меньше
55.86% (81)
Обе команды забьют
Да
78.62% (114)
Нет
21.38% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34% (50)
2:1 Торино
25.2% (37)
1:0 Торино
15% (22)
1:2 Сампдория
10.9% (16)
0:0 Ничья
3.4% (5)
3:1 Торино
2.7% (4)
0:1 Сампдория
2.7% (4)
2:3 Сампдория
2% (3)
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