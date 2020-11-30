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Торино
1:0
Перерыв

Стадион:
Сампдория
0'
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Белотти Андреа
1:0
25' Гол
Белотти Андреа
39
Сиригу
Сальваторе
3
Бремер
Глейсон
4
Лянко
Войнович
13
Родригес
Рикардо
17
Синго
Уилфрид
23
Мейте
Суалихо
88
Ринкон
Томас
77
Линетти
Кароль
15
Ансальди
Кристиан
11
Дзадза
Симоне
9
Белотти
Андреа
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
25
Феррари
Алекс
22
Йосида
Майя
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
18
Торсби
Мортен
6
Экдаль
Олбин
14
Янкто
Якуб
8
Верре
Валерио
27
Квальярелла
Фабио
Торино
3-5-2
Сампдория
4-4-1-1

Ход матча

7'
Белотти Андреа
 
25'
Белотти Андреа
(Синго Уилфрид)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 7 (2) 0.78
2. Лукич Саша 3 0.33
3. Дзадза Симоне 1 0.11
4. Линетти Кароль 1 0.11
5. Бремер Глейсон 1 0.11
6. Ансальди Кристиан 1 (1) 0.11
7. Войвода Мергим 0 0
8. Ринкон Томас 0 0
9. Верди Симоне 0 0
10. Мейте Суалихо 0 0
11. Синго Уилфрид 0 0
Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 4 (1) 0.44
2. Янкто Якуб 2 0.22
3. Торсби Мортен 2 0.22
4. Верре Валерио 1 0.11
5. Ауджелло Томмазо 1 0.11
6. Дамсгор Миккель 1 0.11
7. Коллей Омар 1 0.11
8. Кандрева Антонио 0 0
9. Бонаццоли Федерико 0 0
10. Рамирес Гастон 0 0
11. Кейта Бальде 0 0
12. Аудеро Эмиль 0 0

Карточки

Торино
# Игрок      
1. Ринкон Томас 4 0
2. Верди Симоне 2 0
3. Синго Уилфрид 2 0
4. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
5. Н'Кулу Николя 1 0
6. Дзадза Симоне 1 0
7. Родригес Рикардо 1 0
8. Белотти Андреа 1 0
9. Линетти Кароль 1 0
10. Бонаццоли Федерико 1 0
11. Гояк Амер 1 0
12. Лукич Саша 1 0
13. Войвода Мергим 1 0
Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 5 0
2. Торсби Мортен 4 0
3. Рамирес Гастон 3 0
4. Ауджелло Томмазо 1 1
5. Экдаль Олбин 2 0
6. Янкто Якуб 2 0
7. Квальярелла Фабио 1 0
8. Адриен Силва 1 0
9. Йосида Майя 1 0
10. Берешиньски Бартош 1 0
11. Кейта Бальде 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торино 23.08% (3) 15.38% (2) 23.08% (3) 7.69% (1) 7.69% (1) 23.08% (3)
 Сампдория 25% (3) 16.67% (2) 25% (3) 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Торино 2:0 Виртус Энтелла Интер Милан 4:2 Торино Торино 0:0 Кротоне Дженоа 1:2 Торино
Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли Торино 1:1 Про Патрия Торино 4:1 Новара Болонья 1:1 Торино Торино 2:3 Рома СПАЛ 2013 1:1 Торино Торино 1:1 Верона Фиорентина 2:0 Торино Торино 3:0 Дженоа Интер Милан 3:1 Торино
Сампдория Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Сампдория 1:3 Дженоа Сампдория 1:2 Болонья Кальяри 2:0 Сампдория Сампдория 1:1 Дженоа
Сампдория 1:0 Салернитана Аталанта 1:3 Сампдория Сампдория 3:0 Лацио Фиорентина 1:2 Сампдория Сампдория 2:3 Беневенто Ювентус 3:0 Сампдория Пьяченца 0:3 Сампдория HSL Derthona 0:3 Сампдория Дертона 0:3 Сампдория Алессандрия 2:2 Сампдория Брешия 1:1 Сампдория Сампдория 1:4 Милан Ювентус 2:0 Сампдория Сампдория 1:2 Дженоа Парма 2:3 Сампдория Сампдория 3:0 Кальяри

Последние игры между собой

Торино: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Сампдория: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Торино 1:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Торино Серия A Торино 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:4 Торино Серия A
Сампдория 1:1 Торино Серия A Торино 2:2 Сампдория Серия A Торино 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Торино Серия A Сампдория 2:2 Торино Серия A Торино 2:0 Сампдория Серия A Торино 5:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Торино Серия A Торино 0:2 Сампдория Серия A Сампдория 2:2 Торино Серия A Торино 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Торино Серия A Торино 2:1 Сампдория Серия B Сампдория 1:2 Торино Серия B Торино 1:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Торино Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 23 - 13 18
3. Сассуоло Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Наполи Заявка 9 6 0 3 20 - 10 17
5. Рома Заявка 9 5 2 2 19 - 15 17
6. Ювентус Заявка 9 4 5 0 18 - 7 17
7. Верона Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
8. Аталанта Заявка 9 4 2 3 18 - 16 14
9. Лацио Заявка 9 4 2 3 14 - 16 14
10. Болонья Заявка 9 4 0 5 14 - 14 12
11. Кальяри Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
12. Удинезе Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
13. Сампдория 0:1 Заявка 9 3 1 5 12 - 14 10
14. Беневенто Заявка 9 3 1 5 12 - 21 10
15. Специя Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
16. Торино 1:0 Заявка 9 2 2 5 15 - 20 8
17. Фиорентина Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
18. Парма Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
19. Дженоа Заявка 8 1 2 5 7 - 16 5
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 6 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
2. Ювентус Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
3. Рома Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
4. Верона Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
5. Наполи Заявка 5 3 0 2 15 - 6 9
6. Болонья Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
7. Кальяри Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
8. Интер Милан Заявка 4 2 1 1 11 - 9 7
9. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Сассуоло Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
12. Парма Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
13. Лацио Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
14. Сампдория 0:1 Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
15. Аталанта Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
16. Торино 1:0 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
17. Беневенто Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
18. Дженоа Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
19. Специя Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
20. Кротоне Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сассуоло Заявка 4 4 0 0 12 - 4 12
2. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
3. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Лацио Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
6. Наполи Заявка 4 3 0 1 5 - 4 8
7. Специя Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
8. Рома Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
9. Ювентус Заявка 5 1 4 0 9 - 6 7
10. Беневенто Заявка 4 2 0 2 7 - 10 6
11. Сампдория 0:1 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
12. Верона Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
13. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
14. Торино 1:0 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
15. Кальяри Заявка 5 1 1 3 8 - 13 4
16. Болонья Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Дженоа Заявка 4 0 2 2 1 - 8 2
18. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
19. Парма Заявка 4 0 1 3 5 - 12 1
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Торино 44.9% (66)
X 39.5% (58)
Сампдория 15.6% (23)
Все прогнозы
2.68 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Сампдория
2.73
3.90
8.43
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.60 3.30 2.75
Бонус: 5 000 ₽ 1.53 3.90 7.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.73 3.44 2.81
  1.51 3.79 8.43

Самый высокий коэффициент на матч «Торино» – «Сампдория» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торино» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сампдория» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торино» – «Сампдория», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.80 1.10 5.30 1.15 4.60 1.19 1.85 1.95 1.90 2.63 1.79 2.08 1.40 2.90 1.25 3.90 1.08 7.77 1.06 8.80 1.03 10.50 1.05 10.00 0.00 17.00
10.50 1.05 9.30 1.06 3.84 1.27 3.00 1.40 2.06 1.85 1.61 2.35 1.41 2.95 1.19 4.80 1.15 5.60 1.05 9.50
6.91 1.12 2.98 1.42 2.14 1.76 1.79 2.10 1.56 2.51 1.34 3.39 1.60 2.43 1.47 2.79 1.14 6.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.87 1.92 1.25 3.90 1.13 5.80 1.13 5.80
3.10 1.37 2.01 1.80 1.48 2.65 1.16 5.30 1.11 6.50
2.78 1.47 2.28 1.67 1.77 2.11 1.50 2.71 1.67 2.29 1.40 3.07 1.14 6.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.27 2.75 1.44 1.72 2.08 1.38 2.90
4.20 1.23 2.95 1.40 1.83 1.97 1.38 3.04 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.22 2.27
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Где смотреть матч Торино 1:0 Сампдория онлайн

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Прогнозы на матч Торино 1:0 Сампдория

Исход игры
Торино
44.9% (66)
Ничья
39.5% (58)
Сампдория
15.6% (23)
Тотал 2.5
Больше
44.14% (64)
Меньше
55.86% (81)
Обе команды забьют
Да
78.62% (114)
Нет
21.38% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34% (50)
2:1 Торино
25.2% (37)
1:0 Торино
15% (22)
1:2 Сампдория
10.9% (16)
0:0 Ничья
3.4% (5)
3:1 Торино
2.7% (4)
0:1 Сампдория
2.7% (4)
2:3 Сампдория
2% (3)
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