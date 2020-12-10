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Лестер
2:0
Конец матча

Стадион:
АЕК
0'
1:0
12' Гол
Юндер Дженгиз
2:0
14' Гол
Барнс Харви
25' Желтая карточка
Хнид Нассим
90'+6
12
Уорд
Дэнни
II
2
Джастин
Джеймс
3
Фофана
Уэсли
6
Эванс
Джонни
33
Томас
Люк
26
Прает
Деннис
25
Ндиди
Уилфред
8
Тилеманс
Юри
19
Юндер
Дженгиз
15
Барнс
Харви
14
Ихеаначо
Келечи
1
Цидотас
Панайотис
26
Хнид
Нассим
24
Сварнас
Эфстратиос
5
Неделчару
Ионуц
88
Василантонопулос
Ставрос
20
Манталос
Петрос
8
Симоэш
Андре
6
Крстичич
Ненад
40
Митай
Марио
9
Гарсия
Леви
11
Ансарифард
Карим
Лестер
4-3-2-1
АЕК
3-5-2

Ход матча

12'
Юндер Дженгиз
1:0
14'
Барнс Харви
2:0
25'
 
Хнид Нассим
55'
 
Махаирас Теодосиос
Гарсия Леви
56'
 
Шахов Евгений
Сварнас Эфстратиос
63'
Менди Нампалис
Ндиди Уилфред
 
66'
 
Албанис Христос
Манталос Петрос
66'
 
Оливейра Нелсон
Ансарифард Карим
67'
Перес Айосе
Ихеаначо Келечи
 
81'
 
Галанопулос Костас
Симоэш Андре
82'
Морган Уэс
Фофана Уэсли
 
82'
Чодури Хамза
Тилеманс Юри
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 65 Владение мячом, % 35

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ихеаначо Келечи 3 0.5
2. Барнс Харви 3 0.5
3. Мэддисон Джеймс 2 0.33
4. Варди Джейми 2 (1) 0.33
5. Юндер Дженгиз 1 0.17
6. Прает Деннис 1 0.17
7. Томас Люк 1 0.17
8. Чодури Хамза 1 0.17
9. Олбрайтон Марк 0 0
10. Перес Айосе 0 0
АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Танкович Муамер 2 0.33
2. Ливайя Марко 2 0.33
3. Манталос Петрос 1 0.17
4. Оливейра Нелсон 1 0.17
5. Василантонопулос Ставрос 1 0.17

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Олбрайтон Марк 2 0
2. Ихеаначо Келечи 2 0
3. Эванс Джонни 1 0
4. Менди Нампалис 1 0
5. Рикарду Перейра II 1 0
6. Тилеманс Юри 1 0
7. Томас Люк 1 0
8. Фофана Уэсли 1 0
АЕК
# Игрок      
1. Манталос Петрос 4 0
2. Инсуа Эмануэль 3 0
3. Шахов Евгений 1 1
4. Крстичич Ненад 1 0
5. Оливейра Нелсон 1 0
6. Ансарифард Карим 1 0
7. Симоэш Андре 1 0
8. Танкович Муамер 1 0
9. Неделчару Ионуц 1 0
10. Сварнас Эфстратиос 1 0
11. Василантонопулос Ставрос 1 0
12. Хнид Нассим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 21.43% (3) 21.43% (3) 14.29% (2) 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3)
 АЕК 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2) 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер
Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер
АЕК Последние 20 матчей: +9 =2 -9
АЕК 1:2 Панатинаикос АЕК 2:4 Брага Астерас 1:2 АЕК АЕК 0:3 Заря
АЕК 4:1 Лариса Заря 1:4 АЕК АЕК 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Лестер ПАС Янина 0:1 АЕК Брага 3:0 АЕК АЕК 1:1 ПАОК Атромитос 1:0 АЕК АЕК 2:1 Вольфсбург АЕК 3:0 Ламия Санкт-Галлен 0:1 АЕК Панетоликос 0:2 АЕК АЕК 0:1 Олимпиакос АЕК 1:2 Атромитос Олимпиакос 3:0 АЕК АЕК 0:0 ПАОК

Последние игры между собой

Лестер: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
АЕК: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
АЕК 1:2 Лестер Лига Европы

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
2. Брага Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
3. Заря Заявка 6 2 0 4 6 - 11 6
4. АЕК Заявка 6 1 0 5 7 - 15 3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 3 3 0 0 9 - 0 9
2. Брага Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Заря Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
4. АЕК Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага Заявка 3 2 0 1 6 - 7 6
2. Лестер Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
3. Заря Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
4. АЕК Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
  • — Выход в плей-офф
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Хнид Нассим получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Барнс Харви бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Юндер Дженгиз бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 158
Лестер 98.1% (155)
X 1.9% (3)
АЕК 0% (0)
Все прогнозы
1.79 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.01 26.00 71.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.26 6.55 12.75
  1.22 6.29 12.38

Самый высокий коэффициент на матч «Лестер» – «АЕК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лестер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АЕК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лестер» – «АЕК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
12.50 1.01 5.20 1.14 4.40 1.21 1.82 1.97 2.08 1.81 1.83 2.06 1.12 6.10 1.36 3.20 1.11 6.50 1.11 6.00 1.01 15.00 1.01 12.00 1.04 10.00 1.03 12.00
14.25 1.02 5.40 1.17 4.40 1.22 2.57 1.52 2.02 1.83 1.67 2.34 1.35 3.26 1.27 3.84 1.11 6.65 1.10 7.40 1.03 13.50
5.30 1.16 1.54 2.49 1.31 3.42 1.76 2.09 1.48 2.68 1.34 3.26 1.77 2.08 1.50 2.63 1.53 2.52 1.30 3.54 1.57 2.43 1.12 6.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4.5 4.5
2.65 1.48 1.68 2.20 1.28 3.70 1.58 2.35 1.06 8.80 1.04 10.00
3.85 1.26 2.65 1.48 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.90
3.82 1.26 3.19 1.35 2.54 1.53 1.90 1.95 1.61 2.34 1.41 2.91 1.22 4.30 1.31 3.45 1.16 5.19 1.40 2.98 1.26 3.80 1.20 4.59
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.00 1.76 1.49 2.50 1.30 3.30
5.35 1.16 3.85 1.26 2.05 1.77 1.53 2.50 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.65 1.28
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Прогнозы на матч Лестер 2:0 АЕК

Исход игры
Лестер
98.1% (155)
Ничья
1.9% (3)
АЕК
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.72% (63)
Меньше
58.28% (88)
Обе команды забьют
Да
29.8% (45)
Нет
70.2% (106)
Популярный счёт
2:0 Лестер
46.8% (74)
2:1 Лестер
19% (30)
3:0 Лестер
11.4% (18)
3:1 Лестер
7.6% (12)
1:0 Лестер
7.6% (12)
3:2 Лестер
1.3% (2)
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