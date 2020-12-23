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Наполи
1:1
Конец матча

Стадион:
Торино
0'
33' Желтая карточка
Иццо Армандо
40' Желтая карточка
Буонджорно Алессандро
0:1
56' Гол
Иццо Армандо
63' Желтая карточка
Бакайоко Тьемуэ
76' Желтая карточка
Линетти Кароль
87' Желтая карточка
Элмас Эльиф
1:1
90' Гол
Инсинье Лоренцо
90' Желтая карточка
Ди Лоренцо Джованни
90'+7
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
19
Максимович
Никола
23
Хюсай
Эльсейд
5
Бакайоко
Тьемуэ
4
Демме
Диего
21
Политано
Маттео
20
Зелиньски
Пётр
24
Инсинье
Лоренцо
37
Петанья
Андреа
39
Сиригу
Сальваторе
99
Буонджорно
Алессандро
3
Бремер
Глейсон
5
Иццо
Армандо
17
Синго
Уилфрид
88
Ринкон
Томас
77
Линетти
Кароль
13
Родригес
Рикардо
7
Лукич
Саша
24
Верди
Симоне
9
Белотти
Андреа
Наполи
4-2-3-1
Торино
3-4-1-2

Ход матча

30'
Элмас Эльиф
Демме Диего
 
33'
 
Иццо Армандо
40'
 
Буонджорно Алессандро
56'
0:1
Иццо Армандо
63'
Лосано Ирвинг
Политано Маттео
 
63'
Бакайоко Тьемуэ
 
71'
Льоренте Фернандо
Петанья Андреа
 
71'
Фабиан Руис
Хюсай Эльсейд
 
71'
Руй Мариу
Бакайоко Тьемуэ
 
76'
 
Линетти Кароль
87'
Элмас Эльиф
 
88'
 
Войвода Мергим
Родригес Рикардо
88'
 
Дзадза Симоне
Белотти Андреа
89'
 
Мейте Суалихо
Лукич Саша
90'
Инсинье Лоренцо
(Зелиньски Пётр)
1:1
90'
 
Сегре Джакопо
Линетти Кароль
90'
Ди Лоренцо Джованни
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лосано Ирвинг 6 0.43
2. Инсинье Лоренцо 5 0.36
3. Мертенс Дрис 4 0.29
4. Политано Маттео 3 0.21
5. Петанья Андреа 3 0.21
6. Осимхен Виктор 2 0.14
7. Зелиньски Пётр 1 0.07
8. Фабиан Руис 1 0.07
9. Демме Диего 1 0.07
10. Элмас Эльиф 1 0.07
11. Оспина Давид 0 0
12. Ди Лоренцо Джованни 0 0
13. Хюсай Эльсейд 0 0
Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 9 (2) 0.64
2. Лукич Саша 3 0.21
3. Верди Симоне 1 0.07
4. Бонаццоли Федерико 1 0.07
5. Мейте Суалихо 1 0.07
6. Н'Кулу Николя 1 0.07
7. Дзадза Симоне 1 0.07
8. Иццо Армандо 1 0.07
9. Линетти Кароль 1 0.07
10. Бремер Глейсон 1 0.07
11. Ансальди Кристиан 1 (1) 0.07
12. Войвода Мергим 0 0
13. Ринкон Томас 0 0
14. Синго Уилфрид 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Бакайоко Тьемуэ 3 1
2. Ди Лоренцо Джованни 3 0
3. Лосано Ирвинг 3 0
4. Инсинье Лоренцо 1 1
5. Оспина Давид 2 0
6. Кулибали Калиду 2 0
7. Руй Мариу 2 0
8. Политано Маттео 2 0
9. Лоботка Станислав 2 0
10. Манолас Костас 1 0
11. Демме Диего 1 0
12. Осимхен Виктор 1 0
13. Элмас Эльиф 1 0
Торино
# Игрок      
1. Лянко Войнович 5 0
2. Синго Уилфрид 3 1
3. Ринкон Томас 4 0
4. Лукич Саша 3 0
5. Верди Симоне 2 0
6. Линетти Кароль 2 0
7. Бонаццоли Федерико 2 0
8. Войвода Мергим 2 0
9. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
10. Н'Кулу Николя 1 0
11. Дзадза Симоне 1 0
12. Родригес Рикардо 1 0
13. Иццо Армандо 1 0
14. Белотти Андреа 1 0
15. Гояк Амер 1 0
16. Буонджорно Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 3.7% (1) 14.81% (4) 11.11% (3) 18.52% (5) 29.63% (8) 22.22% (6)
 Торино 19.05% (4) 14.29% (3) 14.29% (3) 9.52% (2) 23.81% (5) 19.05% (4)

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Лацио 2:0 Наполи Интер Милан 1:0 Наполи Наполи 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Реал Сосьедад
Кротоне 0:4 Наполи АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Наполи 4:0 Рома Наполи 2:0 Риека Наполи 1:3 Милан Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта Ювентус 3:0 Наполи Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара
Торино Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Торино 1:1 Болонья Рома 3:1 Торино Торино 2:3 Удинезе Ювентус 2:1 Торино
Торино 2:2 Сампдория Торино 2:0 Виртус Энтелла Интер Милан 4:2 Торино Торино 0:0 Кротоне Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли Торино 1:1 Про Патрия Торино 4:1 Новара Болонья 1:1 Торино Торино 2:3 Рома

Последние игры между собой

Наполи: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Торино: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Наполи 2:1 Торино Серия A Торино 0:0 Наполи Серия A Наполи 0:0 Торино Серия A Торино 1:3 Наполи Серия A
Наполи 2:2 Торино Серия A Торино 1:3 Наполи Серия A Торино 0:5 Наполи Серия A Наполи 5:3 Торино Серия A Торино 1:2 Наполи Серия A Наполи 2:1 Торино Серия A Торино 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Торино Серия A Торино 0:1 Наполи Серия A Наполи 2:0 Торино Серия A Торино 3:5 Наполи Серия A Наполи 1:1 Торино Серия A Наполи 1:2 Торино Серия A Торино 1:0 Наполи Серия A Торино 2:1 Наполи Серия A Наполи 1:1 Торино Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 14 10 4 0 32 - 16 34
2. Интер Милан Заявка 14 10 3 1 34 - 17 33
3. Рома Заявка 14 8 3 3 31 - 23 27
4. Ювентус Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
5. Сассуоло Заявка 14 7 5 2 26 - 17 26
6. Наполи Заявка 14 8 1 5 27 - 15 24
7. Аталанта Заявка 13 6 4 3 28 - 20 22
8. Лацио Заявка 14 6 3 5 22 - 23 21
9. Верона Заявка 14 5 5 4 18 - 14 20
10. Беневенто Заявка 14 5 3 6 17 - 23 18
11. Сампдория Заявка 14 5 2 7 23 - 24 17
12. Удинезе Заявка 13 4 3 6 14 - 17 15
13. Болонья Заявка 14 4 3 7 21 - 27 15
14. Фиорентина Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
15. Кальяри Заявка 14 3 5 6 21 - 27 14
16. Парма Заявка 14 2 6 6 13 - 25 12
17. Специя Заявка 14 2 5 7 19 - 29 11
18. Дженоа Заявка 14 2 4 8 14 - 27 10
19. Кротоне Заявка 14 2 3 9 13 - 29 9
20. Торино Заявка 14 1 5 8 22 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 7 5 2 0 18 - 7 17
2. Интер Милан Заявка 7 5 1 1 17 - 11 16
3. Милан Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
4. Ювентус Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
5. Наполи Заявка 7 4 1 2 18 - 8 13
6. Верона Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
7. Аталанта Заявка 6 3 1 2 14 - 9 10
8. Болонья Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
9. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
10. Сассуоло Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Кальяри Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
12. Лацио Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Беневенто Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
14. Сампдория Заявка 7 2 1 4 13 - 12 7
15. Удинезе Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Кротоне Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
17. Парма Заявка 7 1 4 2 3 - 8 7
18. Дженоа Заявка 7 1 1 5 10 - 15 4
19. Торино Заявка 7 0 3 4 12 - 17 3
20. Специя Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 6 1 0 15 - 7 19
2. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
3. Сассуоло Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
4. Лацио Заявка 7 4 1 2 13 - 11 13
5. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
6. Аталанта Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
7. Наполи Заявка 7 4 0 3 9 - 7 11
8. Сампдория Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
9. Беневенто Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
10. Рома Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
11. Верона Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Удинезе Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
13. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
14. Дженоа Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
15. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
16. Фиорентина Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
17. Болонья Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
18. Торино Заявка 7 1 2 4 10 - 15 5
19. Парма Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
20. Кротоне Заявка 7 0 2 5 5 - 16 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Наполи 95.9% (139)
X 3.4% (5)
Торино 0.7% (1)
Все прогнозы
1.65 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 22.00 2.95 1.25
Бонус: 5 000 ₽ 35.00 3.20 1.23
Бонус: 5 000 ₽ 1.57 4.50 6.05
  9.97 3.13 1.61

Самый высокий коэффициент на матч «Наполи» – «Торино» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Наполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Торино» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Наполи» – «Торино», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
3.70 1.27 11.00 1.02 1.31 3.35 3.65 1.28 1.01 15.00 2.07 1.80 1.82 2.05 1.73 2.18 1.03 12.00 1.27 3.85 1.04 10.00 1.07 7.50 1.03 12.00 1.01 13.50 1.02 11.50
14.75 1.02 13.00 1.03 4.55 1.20 3.72 1.28 2.36 1.66 1.81 2.02 1.53 2.65 1.27 3.84 1.21 4.55 1.08 8.20 1.07 9.00 1.01 16.75
3.21 1.37 2.66 1.51 2.09 1.79 1.67 2.29 2.12 1.77 1.71 2.21 1.30 3.64 1.46 2.82 1.85 2.03 1.64 2.34 1.44 2.91 1.62 2.43 1.50 2.74 1.51 2.70 1.20 5.06 1.10 8.21
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.70 2.15 2.33 1.60 1.09 7.20 1.21 4.40 1.07 8.40
3.52 1.30 2.38 1.58 1.58 2.38 1.22 4.25 1.15 5.45
1.37 3.23 1.20 4.79 1.56 2.51 1.37 3.23 1.58 2.51 1.40 3.19
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.90 1.84 1.42 2.75 1.28 3.45
4.80 1.18 3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Где смотреть матч Наполи 1:1 Торино онлайн

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Прогнозы на матч Наполи 1:1 Торино

Исход игры
Наполи
95.9% (139)
Ничья
3.4% (5)
Торино
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
52.45% (75)
Меньше
47.55% (68)
Обе команды забьют
Да
48.25% (69)
Нет
51.75% (74)
Популярный счёт
2:0 Наполи
35.9% (52)
2:1 Наполи
29% (42)
3:1 Наполи
13.8% (20)
1:0 Наполи
9% (13)
3:0 Наполи
4.8% (7)
1:1 Ничья
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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