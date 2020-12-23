Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе

47' Синго Уилфрид делает скидку назад вдоль ворот

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Торино

44' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Инсинье Лоренцо получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Инсинье Лоренцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Удар от ворот произведет Наполи

41' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Удар от ворот произведет Торино

41' Зелиньски Пётр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Буонджорно Алессандро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

39' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе

38' Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Удар от ворот произведет Торино

36' Хюсай Эльсейд не смог попасть в створ ударом издали

36' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Удар от ворот произведет Наполи

34' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Иццо Армандо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

32' Буонджорно Алессандро из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

30' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

30' Верди Симоне из команды Торино плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

30' Торино имеет хороший шанс забить.

30' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Демме Диего получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Отличные скиллы показывает Белотти Андреа , обводя своих соперников

25' Верди Симоне из команды Торино направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

25' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Наполи

23' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Торино имеет хороший шанс забить.

22' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Хюсай Эльсейд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе

16' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Торино

16' Наполи имеет хороший шанс забить.

14' Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе

13' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Хюсай Эльсейд из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Буонджорно Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Торино

10' Наполи имеет хороший шанс забить.

9' Инсинье Лоренцо пробил со штрафного прямо в стенку

6' Синго Уилфрид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Наполи начинает с центра поля